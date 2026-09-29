Ya disponibles los PCs agénticos con AMD Ryzen AI Max+ PRO 400

Estos nuevos procesadores Ryzen AI Max y Max PRO Series se basan en la misma arquitectura de memoria unificada que AMD presentó con las series Ryzen AI Max y Max PRO 300, a la vez que ofrecen una capacidad de memoria sustancialmente mayor. Mientras que los sistemas de la generación anterior alcanzaban un máximo de 128 GB de memoria total, con hasta 96 GB reservados para cargas de trabajo de GPU, la serie Ryzen AI Max 400 ofrece hasta 192 GB, con hasta 160 GB dedicados a la GPU, un aumento de 1,67 veces. La serie Ryzen AI Max PRO 400 es el primer procesador cliente x86 del mundo capaz de ejecutar modelos con más de 300 mil millones de parámetros con cuantización de 4 bits² , sin necesidad de descarga en la nube.

Las cargas de trabajo agenciales pueden exigir mucho de la memoria, ya que suelen combinar varios modelos, grandes ventanas de contexto, datos empresariales y diversas aplicaciones o herramientas dentro del mismo flujo de trabajo. La mayor capacidad de memoria de los sistemas Ryzen AI Max Serie 400 ofrece a las empresas más margen para desarrollar y ejecutar estas cargas de trabajo localmente.

¿Qué se necesita para ejecutar un agente de IA empresarial localmente?

Un agente empresarial necesita más que un modelo base. Los equipos de desarrollo pueden necesitar conectar modelos a documentos y bases de código internos, crear aplicaciones de generación aumentada por recuperación, evaluar diferentes modelos, crear herramientas y conectores, probar el comportamiento del agente y determinar qué cargas de trabajo deben permanecer locales y cuáles deben usar servicios en la nube.

Los procesadores Ryzen AI Max PRO Serie 400 proporcionan una plataforma local para ese ciclo de desarrollo. Su combinación de núcleos de CPU de alto rendimiento, gráficos integrados, una potente NPU y un gran grupo de memoria unificada admite el desarrollo, la orquestación, la creación de prototipos y la ejecución de modelos, todo en el mismo sistema. La plataforma es compatible con entornos Windows y Linux, mientras que el ecosistema de software Ryzen AI más amplio incluye herramientas y marcos de trabajo ampliamente utilizados como PyTorch, vLLM, llama.cpp, Ollama, ComfyUI y LM Studio.

¿Cuándo debería un agente de IA ejecutarse localmente y cuándo en la nube?

La cuestión de si las cargas de trabajo de IA deben ejecutarse localmente o en la nube a veces se trata como un problema de todo o nada, pero los procesadores Ryzen AI Max PRO Serie 400 ejemplifican una filosofía diferente: una en la que los recursos de IA locales y en la nube coexisten dentro de la misma estrategia de implementación.

Los modelos de nube de vanguardia siguen siendo valiosos cuando una carga de trabajo requiere capacidades que los modelos locales no pueden proporcionar. Sin embargo, en otros casos, los sistemas locales pueden gestionar parte o la totalidad de la carga de trabajo.

HP, por ejemplo , combina el nuevo procesador AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 con el ordenador portátil Perplexity en el HP ZBook Ultra G3a 16. Este sistema puede ejecutar modelos y agentes locales junto con aplicaciones profesionales, mientras que los usuarios pueden recurrir a un modelo en la nube si ciertos pasos requieren inteligencia artificial avanzada.

La ejecución local también permite a las organizaciones un mayor control sobre el procesamiento de datos confidenciales. Un agente que trabaje con documentos internos, archivos de ingeniería, código fuente u otra información sensible puede realizar las operaciones pertinentes en el sistema, en lugar de enviar cada solicitud y documento de trabajo a un servicio de inferencia externo.

También existen razones económicas para considerar una división híbrida del trabajo.

La IA agente puede consumir una cantidad enorme de tokens —mucho más que los chatbots— porque un agente puede razonar, revisar, recuperar información e invocar modelos repetidamente durante una sola tarea. La inferencia en la nube convierte cada una de esas operaciones en un gasto recurrente.