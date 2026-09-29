Ya disponibles los PCs agénticos con AMD Ryzen AI Max+ PRO 400

- Estación de trabajo móvil – HP ZBook Ultra G3a:Un portátil de 16″, fino y ligero, con Perplexity Computer preinstalado, pensado para profesionales que necesitan computación de IA potente en movilidad.
- Estaciones de trabajo de sobremesa – Framework Desktop & GMKtec EVO-X5 Pro:Equipos de sobremesa compactos diseñados para ofrecer computación de IA local de alto rendimiento a desarrolladores y espacios profesionales.
- Próximamente – (Anunciado en IFA 2026) Lenovo ThinkCentre X Ultra:Una estación de trabajo ultra‑compacta de 1,6 L diseñada para IA empresarial, con arquitectura preparada para clústeres capaz de escalar cargas de trabajo agénticas exigentes.
Cómo los procesadores AMD Ryzen AI Max PRO Serie 400 llevan la IA agencial local a los clientes empresariales
La llegada de la inteligencia artificial generativa ha suscitado interrogantes sobre sus casos de uso comercial, su adopción y el retorno de la inversión desde que esta tecnología se popularizó a finales de 2022. A medida que los agentes de IA avanzan hacia una implementación generalizada, las empresas se enfrentan a una presión aún mayor para responder a estas preguntas.
A diferencia de los chatbots genAI, que suelen basarse en un modelo de preguntas y respuestas, los agentes de IA pueden realizar tareas complejas de varios pasos en diferentes aplicaciones. Cuando se configuran para ello, también pueden realizar ciertas acciones de forma autónoma y trabajar en proyectos complejos durante períodos prolongados mientras la persona que inició la tarea se concentra en otras cosas.
Aprovechar la capacidad de los agentes para analizar información y actuar en consecuencia resulta una perspectiva atractiva para las empresas que buscan obtener mayor valor de la IA. Al mismo tiempo, los rápidos avances tanto en la IA en la nube como en la local han planteado a los departamentos de TI interrogantes prácticos sobre dónde deberían ejecutarse los agentes, a qué datos de la empresa deberían tener acceso y cómo poner sus capacidades a disposición de los empleados de forma rentable.
Hoy, los socios de AMD ofrecen nuevos sistemas con procesadores AMD Ryzen™ AI Max y Ryzen AI Max PRO Serie 400, brindando a las empresas nuevas opciones para desarrollar e implementar IA empresarial localmente. Con hasta 16 núcleos de CPU «Zen 5», una NPU de 55 TOPS¹ , 40 unidades de cómputo GPU y una enorme cantidad de DRAM unificada, estos nuevos sistemas están diseñados específicamente para la IA agente local.
Estos nuevos procesadores Ryzen AI Max y Max PRO Series se basan en la misma arquitectura de memoria unificada que AMD presentó con las series Ryzen AI Max y Max PRO 300, a la vez que ofrecen una capacidad de memoria sustancialmente mayor. Mientras que los sistemas de la generación anterior alcanzaban un máximo de 128 GB de memoria total, con hasta 96 GB reservados para cargas de trabajo de GPU, la serie Ryzen AI Max 400 ofrece hasta 192 GB, con hasta 160 GB dedicados a la GPU, un aumento de 1,67 veces. La serie Ryzen AI Max PRO 400 es el primer procesador cliente x86 del mundo capaz de ejecutar modelos con más de 300 mil millones de parámetros con cuantización de 4 bits² , sin necesidad de descarga en la nube.
Las cargas de trabajo agenciales pueden exigir mucho de la memoria, ya que suelen combinar varios modelos, grandes ventanas de contexto, datos empresariales y diversas aplicaciones o herramientas dentro del mismo flujo de trabajo. La mayor capacidad de memoria de los sistemas Ryzen AI Max Serie 400 ofrece a las empresas más margen para desarrollar y ejecutar estas cargas de trabajo localmente.
¿Qué se necesita para ejecutar un agente de IA empresarial localmente?
Un agente empresarial necesita más que un modelo base. Los equipos de desarrollo pueden necesitar conectar modelos a documentos y bases de código internos, crear aplicaciones de generación aumentada por recuperación, evaluar diferentes modelos, crear herramientas y conectores, probar el comportamiento del agente y determinar qué cargas de trabajo deben permanecer locales y cuáles deben usar servicios en la nube.
Los procesadores Ryzen AI Max PRO Serie 400 proporcionan una plataforma local para ese ciclo de desarrollo. Su combinación de núcleos de CPU de alto rendimiento, gráficos integrados, una potente NPU y un gran grupo de memoria unificada admite el desarrollo, la orquestación, la creación de prototipos y la ejecución de modelos, todo en el mismo sistema. La plataforma es compatible con entornos Windows y Linux, mientras que el ecosistema de software Ryzen AI más amplio incluye herramientas y marcos de trabajo ampliamente utilizados como PyTorch, vLLM, llama.cpp, Ollama, ComfyUI y LM Studio.
¿Cuándo debería un agente de IA ejecutarse localmente y cuándo en la nube?
La cuestión de si las cargas de trabajo de IA deben ejecutarse localmente o en la nube a veces se trata como un problema de todo o nada, pero los procesadores Ryzen AI Max PRO Serie 400 ejemplifican una filosofía diferente: una en la que los recursos de IA locales y en la nube coexisten dentro de la misma estrategia de implementación.
Los modelos de nube de vanguardia siguen siendo valiosos cuando una carga de trabajo requiere capacidades que los modelos locales no pueden proporcionar. Sin embargo, en otros casos, los sistemas locales pueden gestionar parte o la totalidad de la carga de trabajo.
HP, por ejemplo , combina el nuevo procesador AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 con el ordenador portátil Perplexity en el HP ZBook Ultra G3a 16. Este sistema puede ejecutar modelos y agentes locales junto con aplicaciones profesionales, mientras que los usuarios pueden recurrir a un modelo en la nube si ciertos pasos requieren inteligencia artificial avanzada.
La ejecución local también permite a las organizaciones un mayor control sobre el procesamiento de datos confidenciales. Un agente que trabaje con documentos internos, archivos de ingeniería, código fuente u otra información sensible puede realizar las operaciones pertinentes en el sistema, en lugar de enviar cada solicitud y documento de trabajo a un servicio de inferencia externo.
También existen razones económicas para considerar una división híbrida del trabajo.
La IA agente puede consumir una cantidad enorme de tokens —mucho más que los chatbots— porque un agente puede razonar, revisar, recuperar información e invocar modelos repetidamente durante una sola tarea. La inferencia en la nube convierte cada una de esas operaciones en un gasto recurrente.
La calculadora AMD Tokenomics permite a las organizaciones explorar el coste potencial de las implementaciones de IA exclusivamente en la nube, exclusivamente locales e híbridas, utilizando el número de usuarios previsto, el consumo de tokens, los requisitos de hardware y los precios del modelo en la nube. Como muestra la imagen anterior, el coste de usar servicios en la nube puede superar significativamente el coste de la IA local en un periodo relativamente corto.
Una implementación híbrida permite a las empresas reservar la inferencia en la nube para cargas de trabajo donde sus capacidades justifican el costo, mientras ejecutan otras tareas localmente. Con la Calculadora de Tokenomics de AMD, el departamento de TI puede evaluar el impacto de variar esta combinación, en lugar de considerar la IA local y la de la nube como opciones mutuamente excluyentes.
Los agentes empresariales están pasando de la fase experimental a la de producción. Con los sistemas Ryzen AI Max 400 Series y Ryzen AI Max PRO 400 Series ya disponibles para los clientes, AMD está destinando una cantidad sustancialmente mayor de procesamiento y memoria local a esta transición, ofreciendo a las empresas otra plataforma para desarrollar IA, otra plataforma para implementarla y un mayor control sobre dónde se realiza el trabajo.
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