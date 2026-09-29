Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy os dejamos el juego más esperados de aviones. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE llega con su acceso anticipado

Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado el lanzamiento global de Acceso Anticipado de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, la nueva entrega de la aclamada saga de combate aéreo ACE COMBAT en siete años. Los jugadores que hayan reservado digitalmente la Deluxe Edition ya pueden acceder al juego mediante el Acceso Anticipado en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, antes de su lanzamiento global el 2 de octubre de 2026.

¡No te pierdas el tráiler de lanzamiento!

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE lleva a la franquicia a una experiencia aérea ultrarrealista impulsada por Unreal Engine 5 y la tecnología propia de Bandai Namco Aces Inc. El título ofrece la mayor experiencia multijugador de la saga hasta la fecha, con juego cruzado entre plataformas, una amplia variedad de aviones de combate reales, terrenos y entornos recreados con gran nivel de detalle y secuencias cinematográficas en primera persona.

Los jugadores asumirán el papel de “Wings of Theve”, piloto de élite que lucha para recuperar su tierra natal, enfrentarse a unas fuerzas enemigas abrumadoras y decidir el futuro de la FCU a través de las decisiones que tomen en el campo de batalla.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE también cuenta con la mayor experiencia multijugador online de la historia de la saga. Los jugadores podrán personalizar a su piloto, conectar con otros pilotos de todo el mundo y participar en diferentes modos de juego cooperativos y competitivos.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE ya está disponible en Acceso Anticipado y se lanzará mundialmente el 2 de octubre de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Para obtener más información sobre ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita: https://es.bandainamcoent.eu/.