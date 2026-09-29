Logitech G Pro X3 Superstrike: Análisis a fondo del rey de los ratones definitivo del gaming competitivo. Lanzamiento el 24 de septiembre

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El mercado del hardware gaming de ultra alto rendimiento se prepara para dar un salto generacional sin precedentes. Logitech G, la división de dispositivos para videojuegos de referencia mundial, acaba de anunciar de manera oficial la llegada de su nuevo estandarte: el Logitech G Pro X3 Superstrike. Tras el éxito rotundo de las anteriores iteraciones, la compañía suiza-estadounidense ha decidido no conformarse con una simple actualización estética. Este nuevo periférico concentra una auténtica revolución en ingeniería interna, eficiencia energética y control táctil avanzado.

Vídeo: Logitech G Pro X3 Superstrike: Análisis a fondo del rey de los ratones definitivo del gaming competitivo. Lanzamiento el 24 de septiembre

Programado para llegar a las tiendas el próximo 24 de septiembre de 2026, este modelo se perfila instantáneamente como el periférico definitivo tanto para entusiastas del juego casual de alto nivel como para profesionales de los Esports. Con un precio de lanzamiento estimado en torno a los 189 euros, el G Pro X3 Superstrike aterriza con el objetivo claro de redefinir lo que exigimos a un ratón inalámbrico ultraligero. A lo largo de este análisis exhaustivo, desgranaremos cada una de sus especificaciones técnicas, tecnologías propietarias y el impacto real que tendrá en tu setup competitivo. Puedes comprarlo en Amazon

Desde Frikipandi lo hemos probado hay nos ha gustado mucho. Lo primero que vemos es la caja del dispositivo en negro con la foto y características del dispositivo.

Filosofía de diseño: La consagración de una forma legendaria

Desde el nacimiento de la famosísima familia G Pro, Logitech entendió que la ergonomía y la simetría perfecta no debían tocarse si funcionaban de manera sobresaliente. Mantener una postura natural que evite la fatiga durante maratones de juego de más de ocho horas es una prioridad absoluta para los ingenieros de la marca. La verdad es que sae ajusta muy bien a la mano.

El Logitech G Pro X3 Superstrike hereda con orgullo las líneas maestras de su antecesor directo, ofreciendo una carcasa simétrica sumamente estudiada que se adapta con precisión milimétrica a cualquier tipo de agarre (claw, fingertip o palm moderado). Conserva su perfil bajo, la disposición óptima de sus dos botones laterales de gran respuesta y una rueda central texturizada que ofrece saltos perfectamente definidos, huyendo de holguras indeseadas.

Nuevos acabados visuales: Estilo y personalidad

Lejos de conformarse con el clásico negro sobrio, Logitech ha querido dotar a esta generación de una identidad visual más marcada. El G Pro X3 Superstrike estará disponible desde su lanzamiento en dos opciones de color principales:

Midnight Black: La elegancia sobria y profesional de siempre, ideal para entornos de oficina o configuraciones minimalistas oscuras.

Pink Eclipse: Una apuesta estéticamente rompedora que combina un chasis principal en tono rosa pastel con los botones superiores y detalles en contraste de color negro. Una combinación muy demandada por creadores de contenido y jugadores que buscan un toque distintivo en su escritorio. Ese es el color que hemos probado y luce muy bien

Ingeniería: Batería reemplazable en Europa

Uno de los aspectos más fascinantes, comentados e inteligentes de este lanzamiento reside en cómo Logitech ha adaptado su hardware a las normativas de sostenibilidad del mercado europeo sin comprometer el rendimiento en competición.

Al examinar la ficha técnica del producto, descubrimos una sutil diferencia de peso según la región de adquisición:

Versión para EE. UU.: Se queda en unos imbatibles 59 gramos .

Versión para Europa: Eleva ligeramente la báscula hasta los 61 gramos.

¿A qué se debe esta diferencia de apenas dos gramos? La respuesta es una excelente noticia para los usuarios del viejo continente. Cumpliendo estrictamente con las directivas europeas que obligan a facilitar la reparabilidad y la sustitución de acumuladores en dispositivos electrónicos, Logitech ha diseñado un ingenioso sistema de compartimento y un mecanismo de anclaje rápido que permite reemplazar la batería de forma sumamente sencilla.

Mientras que en la mayoría de ratones del mercado la muerte de la batería tras varios años de ciclos de carga significa desechar por completo el dispositivo, el G Pro X3 Superstrike garantiza una vida útil casi infinita. Podrás cambiar la batería desgastada por una nueva en cuestión de segundos, convirtiéndolo en una inversión a largo plazo extraordinariamente rentable y respetuosa con el medio ambiente, añadiendo solo un par de gramos imperceptibles en la mano.

Autonomía: Hasta 135 horas de juego ininterrumpido gracias al chip NxLogi

La mayor pesadilla de cualquier jugador competitivo que utiliza un periférico inalámbrico de alta gama es quedarse sin batería en medio de una partida clasificatoria crucial. Los modelos anteriores ya ofrecían cifras notables rondando las 90 horas, pero el nuevo G Pro X3 Superstrike pulveriza cualquier estándar previo gracias a una innovación puramente de silicio.

Logitech ha decidido sustituir parte de la circuitería convencional de comunicaciones por un nuevo chipset propio bautizado como NxLogi. Este procesador dedicado ha sido diseñado desde cero con un único propósito: exprimir al máximo la eficiencia energética sin sacrificar ni un solo milisegundo de estabilidad inalámbrica.

De 90 a 135 horas: Gracias a la sinergia entre el chip NxLogi y la gestión inteligente de energía, el ratón alcanza unas descomunales 135 horas de autonomía . Esto supone un incremento directo del 50% respecto a la generación pasada.

Uso real: Si juegas una media de 4 o 5 horas diarias, podrás olvidarte del cable de carga durante más de un mes entero.

Carga rápida por USB-C: Cuando finalmente sea necesario recargar, el puerto USB-C situado en el frontal del dispositivo permite continuar jugando en modo con cable sin tirones ni resistencia apreciable gracias a un cable mallado ultralibre de fricción (Paracord de nueva generación).

Tecnología HITS: El poder de los interruptores magnéticos y ópticos combinados

Una de las tecnologías más disruptivas y aplaudidas de la marca regresa potenciada en este modelo: el sistema HITS (Haptic Inductive Trigger System). En los ratones convencionales, dependemos de un microinterruptor mecánico tradicional que tiene un punto de contacto físico estricto y un desgaste inevitable con el paso de los clics dobles. HITS cambia radicalmente las reglas del juego.

Control total del punto de actuación

Inspirándose en la precisión milimétrica de los teclados mecánicos con efecto Hall (magnéticos), el Logitech G Pro X3 Superstrike permite controlar electrónicamente el comportamiento de los botones principales (izquierdo y derecho) a través del software oficial de la marca.

10 niveles de punto de actuación: Podrás configurar exactamente a qué profundidad de recorrido deseas que el ratón registre la pulsación. ¿Buscas un click ultra sensible donde apenas roces el botón? Ajústalo al nivel mínimo. ¿Prefieres evitar toques accidentales mientras reposas los dedos? Configúralo con mayor recorrido.

5 niveles de Rapid Trigger: Esta función es el santo grial para los amantes de los shooters tácticos (Valorant, Counter-Strike 2). El Rapid Trigger acelera dinámicamente el rearme del botón en cuanto detecta que el dedo comienza a levantarse, permitiendo disparos en ráfaga o acciones repetitivas a una velocidad física imposible para los switches mecánicos tradicionales.

La compañía certifica que la tecnología HITS es capaz de reducir la latencia de cada clic hasta en 30 milisegundos. En el ecosistema de los Esports, donde las fracciones de segundo deciden un enfrentamiento, una ventaja de 30 ms en el tiempo de registro es sencillamente colosal.

Sensor Hero 2 mejorado: Precisión quirúrgica a 48.000 DPI

Bajo el capó, el motor óptico sigue confiando en la archiconocida y fiable familia Hero, pero llevada a su máxima expresión evolutiva hasta la fecha. El sensor Hero 2 recibe una actualización de rendimiento mayúscula que sitúa al G Pro X3 Superstrike en la cúspide absoluta de la precisión de rastreo.

Seguimiento con precisión milimétrica: el sensor HERO 2 rastrea más de 930 IPS, 90 G y hasta 48 000 DPI, lo que proporciona a este ratón para gaming de PC la precisión exacta necesaria para partidas de alto nivel

Resolución máxima: Eleva el listón hasta los 48.000 DPI (frente a los 44.000 DPI de su predecesor), permitiendo sensibilidades extremas para configuraciones multimonitor o jugadores de baja sensibilidad que buscan un control absoluto.

Aceleración máxima: Capaz de soportar hasta 90 G de fuerza bruta sin perder un solo píxel de trazado, por movimientos bruscos o latigazos vertiginosos que realicemos.

Velocidad de seguimiento: Se sitúa en unos impresionantes 930 IPS (pulgadas por segundo), mejorando notablemente los 888 IPS del modelo anterior. Ningún movimiento rápido, por desbocado que sea, logrará saturar el sensor.

Tasa de sondeo (Polling Rate): Se mantiene en unos sólidos y ultra estables 8.000 Hz en modo inalámbrico. Logitech ha considerado acertadamente que subir de esta frecuencia ofrece rendimientos marginales imperceptibles para el sistema nervioso humano, prefiriendo volcar los recursos de ingeniería en optimizar la citada eficiencia energética del chip NxLogi y la autonomía.

6. Tabla comparativa: Evolución técnica de la gama G Pro Superstrike

Para comprender de un solo vistazo la magnitud de este lanzamiento, analicemos cómo evoluciona frente a la generación previa:

Especificación clave Logitech G Pro X2 Superstrike Logitech G Pro X3 Superstrike (Nuevo) Fecha de lanzamiento Generación anterior 24 de septiembre de 2026 Precio aproximado ~180 € ~203,23 € Peso (EE. UU. / Europa) ~60 g 59 g (EE. UU.) / 61 g (UE – Batería reemplazable) Autonomía máxima ~90 horas Hasta 135 horas (+50%) Chipset de comunicaciones Estándar de la marca Nuevo chip dedicado NxLogi de alta eficiencia Sensor óptico Hero 2 (44.000 DPI) Hero 2 Mejorado (48.000 DPI) Velocidad de seguimiento 888 IPS 930 IPS Aceleración máxima Estándar 90 G Polling Rate inalámbrico 8.000 Hz 8.000 Hz Tecnología de clics HITS (Haptic Inductive Trigger) HITS Avanzado (10 niveles de actuación + Rapid Trigger) Reducción de latencia de clic Estándar avanzado Hasta 30 ms de mejora adicional Colores disponibles Negro / Blanco clásico Midnight Black / Pink Eclipse

Experiencia de uso en entornos competitivos y ofimática avanzada

Un buen análisis de un periférico de gama alta no está completo sin valorar cómo se comporta en escenarios reales de uso cotidiano y exigencia extrema. Hemos recopilado las sensaciones y pruebas preliminares de este modelo en diferentes ámbitos:

Rendimiento en Shooters Tácticos y Competitivos (FPS)

En títulos donde la precisión y el tiempo de respuesta dictan la victoria, el G Pro X3 Superstrike brilla con luz propia. La combinación del sensor Hero 2 a 930 IPS con la tecnología Rapid Trigger de HITS proporciona una sensación de inmediatez inigualable. Al configurar un punto de actuación muy corto y activar el rearme instantáneo, la transición entre apuntar, disparar y volver a cubrirse es tan orgánica que parece una extensión directa de tus impulsos nerviosos. La reducción de 30 ms en el retardo del clic se traduce en duelos ganados por pura ventaja tecnológica.

Experimenta una auténtica innovación en el clic:el Sistema de Respuesta Háptica Inductiva (HITS) sustituye los interruptores normales por campo electromagnético, ofrece 10 puntos de actuación, 5 de restablecimiento tu ratón para gaming programabl

Ergonomía y confort en sesiones maratonianas

Con un peso pluma de 59-61 gramos, el esfuerzo físico sobre la muñeca se reduce prácticamente a cero. Los movimientos de seguimiento vertical y horizontal en alfombrillas de tela o vidrio se ejecutan con una suavidad extrema. Los surfers de PTFE puro situados en la base del ratón ofrecen un deslizamiento impecable sin fricción parásita. Incluso tras jornadas enteras de uso combinando edición de vídeo, redacción y partidas intensas, la ausencia de fatiga en el túnel carpiano es absoluta.

Versatilidad para creadores de contenido y productividad

No todo es jugar. Los profesionales que pasan horas editando en la línea de tiempo de Premiere, retocando imágenes en Photoshop o gestionando hojas de cálculo encontrarán en los botones personalizables y la enorme precisión del sensor un aliado magnífico. La posibilidad de remapear por completo las funciones a través del software de gestión permite crear perfiles independientes que se activan automáticamente según la aplicación que estemos ejecutando en primer plano.

Conclusión: ¿Por qué el Logitech G Pro X3 Superstrike es compra recomendada?

El mercado de los ratones gaming está saturado de opciones que prometen revolucionar el escritorio, pero son muy pocas las ocasiones en las que un fabricante acierta de pleno en todas sus líneas maestras de mejora. Puedes comprarlo en Amazon

El Logitech G Pro X3 Superstrike coge todo lo bueno que hizo legendario a su predecesor y lo eleva a la máxima potencia.

No arriesga en lo que ya funcionaba a la perfección (su forma ergonómica simétrica es intocable).

Soluciona de manera brillante la obsolescencia programada gracias a la batería reemplazable en su versión europea.

Eleva la autonomía hasta unas increíbles 135 horas gracias a la magia de ingeniería del chip NxLogi .

Perfecciona el rendimiento competitivo con un sensor Hero 2 de 48.000 DPI y la tecnología de clics configurables HITS con reducción de latencia de 30 ms.

Si estás buscando renovar tu viejo periférico o buscas dar el salto definitivo hacia la gama alta inalámbrica sin concesiones, marca en rojo en tu calendario el próximo 24 de septiembre de 2026. Por sus 203,23 euros de precio recomendado, pocas inversiones en hardware van a aportarte tanta satisfacción, durabilidad y ventaja competitiva en tu día a día frente a la pantalla. Un auténtico prodigio de la ingeniería moderna que gobernará con puño de hierro el ecosistema de los Esports durante los próximos años. Puedes comprarlo en Amazon