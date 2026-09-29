HUAWEI WATCH D3 y la revolución de la salud cardiovascular: cuándo la tecnología wearable se convierte en medicina preventiva de precisión

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El reto silencioso de la salud del corazón en el siglo XXI. Huawei desembarca en el Congreso Europeo de Cardiología con un dispositivo de muñeca con marcado CE capaz de realizar un seguimiento ambulatorio de la presión arterial durante veinticuatro horas

La salud cardiovascular sigue siendo uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la medicina moderna a escala global y, de manera muy especial, en el contexto europeo y español. A menudo, las señales de alerta más sutiles pasan desapercibidas en el bullicio de la vida cotidiana. El estrés laboral, las alteraciones en los patrones de sueño, el sedentarismo intermitente o los cambios bruscos en la actividad física diaria configuran un escenario complejo donde el sistema circulatorio experimenta fluctuaciones constantes. Tradicionalmente, la medicina clínica se ha apoyado en mediciones puntuales —la clásica toma de tensión en la consulta médica o en la farmacia—, una instantánea estática que, si bien es valiosa, apenas ofrece una fracción de la realidad fisiológica del paciente.

Es precisamente en este punto de fricción entre la necesidad de un control continuo y las limitaciones de la monitorización tradicional donde irrumpe con fuerza la tecnología wearable de última generación. Bajo el lema del Día Mundial del Corazón 2026, “No pierdas el ritmo”, la compañía tecnológica HUAWEI ha dado un paso al frente con el lanzamiento de su nuevo HUAWEI WATCH D3. Lejos de limitarse a contabilizar pasos o registrar calorías quemadas, este dispositivo redefine el concepto de reloj inteligente al integrarse como un auténtico instrumento médico de muñeca capaz de realizar un seguimiento ambulatorio de la presión arterial (MAPA) durante veinticuatro horas y analizar con rigor clínico la respuesta cardiovascular ante el esfuerzo físico.

Cada latido cuenta. Sin embargo, cuando se trata de la salud cardiovascular, algunas de las señales de alerta más importantes pueden pasar desapercibidas.

Con el objetivo de fomentar una mayor atención al cuidado del corazón, HUAWEI quiere poner el foco en la importancia de conocer y comprender mejor los principales indicadores cardiovasculares. HUAWEI WATCH D3 lleva esta filosofía a la muñeca gracias a un avanzado sistema de monitorización de la presión arterial y otros indicadores cardiovasculares, permitiendo realizar un seguimiento más continuado y disponer de una perspectiva más amplia que la obtenida únicamente mediante mediciones puntuales.

De una instantánea a una visión más amplia

La presión arterial varía de forma natural a lo largo del día y de la noche, influida por factores como la actividad física, el descanso, el estrés o el sueño. El 92 % de los encuestados considera que realizar un seguimiento de la presión arterial a lo largo del tiempo resulta más útil que basarse en una sola lectura, mientras que solo el 20 % afirma medirla a diario (1).



HUAWEI WATCH D3 está diseñado para ofrecer una visión más completa gracias a la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) durante 24 horas. Su sistema de airbag mecánico integrado y su tecnología de detección de presión permiten realizar mediciones en distintos momentos del día y obtener información sobre las tendencias diurnas, nocturnas y del conjunto de las 24 horas.

El dispositivo cuenta con marcado CE como dispositivo médico e incorpora diferentes opciones para el control de la presión arterial, entre ellas mediciones en reposo y registros antes y después del ejercicio.

Este enfoque conecta con el lema del Día Mundial del Corazón 2026, “No pierdas el ritmo”, poniendo el foco en la importancia de prestar atención a la evolución de los principales indicadores cardiovasculares a lo largo del tiempo. A través del ecosistema HUAWEI Health, los usuarios pueden consultar sus registros y tendencias y disponer de información que puede servir como referencia en sus conversaciones con profesionales sanitarios.

Un debut ante la comunidad médica

La apuesta de HUAWEI por avanzar en el seguimiento de la salud cardiovascular tuvo también un importante escaparate internacional en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 2026, celebrado en Múnich, donde se presentó por primera vez HUAWEI WATCH D3 ante profesionales y expertos del ámbito cardiovascular.

En el marco del congreso, HUAWEI dio a conocer además Terve Research, una plataforma europea orientada a impulsar la investigación en salud digital junto a instituciones académicas y médicas. La herramienta permite conectar a los investigadores con usuarios de dispositivos wearables de HUAWEI que hayan otorgado previamente su consentimiento, facilitando la creación y gestión de estudios, el reclutamiento de participantes y la recopilación de datos de salud procedentes del uso cotidiano de estos dispositivos.

Terve Research se articula en torno a dos modelos de investigación. En los estudios cerrados, los investigadores pueden seleccionar directamente a los participantes y proporcionarles dispositivos wearables de HUAWEI. Por su parte, en los estudios abiertos, los usuarios de dispositivos HUAWEI que cumplan los requisitos en Europa pueden descubrir y sumarse voluntariamente a proyectos de investigación a través de la aplicación Terve Research.

Una vez otorgado el consentimiento, la plataforma puede recopilar automáticamente los datos necesarios para cada estudio, de acuerdo con su diseño y con los requisitos de privacidad aplicables. Terve Research está financiada por HUAWEI y gestionada de forma independiente por la compañía europea de tecnología médica Thryve.

La salud cardíaca no se detiene cuando empieza el ejercicio

La actividad física regular es uno de los pilares de un estilo de vida saludable. Pero, además de conocer cuánto nos movemos, también puede resultar útil observar cómo responde nuestro organismo al esfuerzo.

HUAWEI WATCH D3 incorpora la posibilidad de medir la presión arterial antes y después del ejercicio, ofreciendo a los usuarios una referencia adicional sobre los cambios asociados a la actividad física. Además, el reloj ha sido diseñado para realizar mediciones de presión arterial en el contexto del ejercicio y cumple con la norma internacional ISO 81060-2, con un sistema desarrollado para mantener la precisión de las mediciones incluso cuando la frecuencia cardíaca es más elevada.

Esta capacidad amplía la forma de entender el seguimiento deportivo. Más allá de parámetros habituales como la distancia, la duración o las calorías, los usuarios pueden incorporar también información cardiovascular relacionada con su actividad. Por ejemplo, al comenzar una nueva rutina de ejercicio, consultar las mediciones antes y después de la actividad puede ayudar a visualizar de forma más clara cómo responde el organismo al esfuerzo.

Más allá de la presión arterial

Aunque la monitorización de la presión arterial es una de las funciones principales de HUAWEI WATCH D3, el dispositivo está concebido como una herramienta más completa para el seguimiento diario de la salud.

Además de sus capacidades de monitorización de la presión arterial, incorpora funciones ampliadas de Resumen de salud y Análisis de salud, mejoras en el seguimiento del sueño y herramientas adicionales de bienestar orientadas a la salud de la mujer.

Este enfoque parte de una idea sencilla: la salud cardiovascular está estrechamente relacionada con otros aspectos del bienestar cotidiano. El descanso, la actividad física, la recuperación y los distintos indicadores de salud forman parte de una visión más amplia que puede ayudar a los usuarios a conocer mejor sus hábitos y observar su evolución a lo largo del tiempo.

Al reunir esta información en un mismo ecosistema, la tecnología wearable puede facilitar una mayor atención al cuidado diario de la salud y contribuir a que los usuarios adopten hábitos más conscientes.

Convertir la concienciación en acción

El Día Mundial del Corazón 2026 representa una oportunidad para recordar la importancia de prestar atención a la salud cardiovascular y fomentar una actitud más consciente hacia su cuidado. Bajo el lema “No pierdas el ritmo”, la Federación Mundial del Corazón pone el foco en reconocer posibles señales de alerta, proteger la salud del corazón e impulsar una mayor respuesta frente a las enfermedades cardiovasculares.

HUAWEI WATCH D3 refleja una visión en la que la tecnología puede ayudar a acercar el seguimiento de la salud al día a día. Su presentación en el Congreso de la ESC 2026, junto con Terve Research, mostró además cómo el ecosistema wearable de HUAWEI busca ir más allá del seguimiento de la actividad física, conectando el uso cotidiano de los dispositivos con nuevas posibilidades para la investigación médica y reforzando el compromiso de la compañía con la innovación a largo plazo en el ámbito de la salud digital.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué es el HUAWEI WATCH D3 y qué lo diferencia de otros relojes inteligentes?

El HUAWEI WATCH D3 es un reloj inteligente enfocado en la salud médica que destaca por incorporar un sistema de airbag mecánico integrado en su correa. Esto le permite realizar mediciones reales y precisas de la presión arterial (incluyendo monitorización ambulatoria MAPA de 24 horas y mediciones antes y después del ejercicio), contando además con el marcado CE como dispositivo médico.

2. ¿Cómo funciona la monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) en la muñeca?

Gracias a su diseño con micro-bomba y airbag mecánico, el reloj infla la pulsera de forma similar a un tensiómetro tradicional de brazo, pero con un formato ultra-minimizado. Permite programar tomas a lo largo del día y de la noche, evaluando las fluctuaciones tensionales reales que se producen durante las 24 horas.

3. ¿Qué es Terve Research y cómo participa HUAWEI en ella?

Terve Research es una plataforma europea de investigación en salud digital impulsada con financiación de HUAWEI y gestionada de forma independiente por la empresa médica europea Thryve. Su objetivo es conectar a investigadores médicos con usuarios de wearables que consientan participar en estudios clínicos sobre salud cardiovascular y bienestar.

4. ¿Se puede utilizar el HUAWEI WATCH D3 para medir la presión arterial mientras se hace deporte?

Sí. El dispositivo está diseñado para realizar mediciones de presión arterial antes y después del ejercicio, cumpliendo con la exigente norma internacional ISO 81060-2. Su tecnología avanzada de estabilización permite mantener la precisión incluso cuando la frecuencia cardíaca es elevada durante la actividad física.

5. ¿Qué datos adicionales de salud ofrece además de la presión arterial?

Además del control tensional y la función MAPA, el HUAWEI WATCH D3 incluye herramientas avanzadas de Resumen de salud, análisis detallado de la calidad del sueño, monitorización continua de la frecuencia cardíaca y del nivel de estrés, así como funciones específicas orientadas al bienestar y la salud de la mujer, todo sincronizado en la aplicación HUAWEI Health.