God of War Laufey abre sus reservas el 29 de septiembre: PlayStation detalla ediciones, bonificaciones y las mecánicas de combate de Faye

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Buenas noticias God of War Laufey se podrá reservar a partir de mañana, 29 de septiembre, a las 10:00am.

God of War Laufey abre sus reservas el 29 de septiembre: PlayStation detalla ediciones, bonificaciones y las mecánicas de combate de Faye

Sony Interactive Education y Santa Monica Studio dan el pistoletazo de salida para la reserva de la nueva entrega de la aclamada saga, que llegará al mercado español el 16 de febrero de 2027 con profundas novedades jugables.

La espera para los seguidores de una de las franquicias más emblemáticas de PlayStation está a punto de dar un giro crucial. Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado de forma oficial que las reservas para God of War Laufey se abrirán mañana, 29 de septiembre, a las 10:00 am (hora peninsular española). Este esperado título, desarrollado por el galardonado Santa Monica Studio, tiene fijada su fecha de lanzamiento para el próximo 16 de febrero de 2027, consolidándose como uno de los lanzamientos más importantes del ecosistema PlayStation 5.

PlayStation detalla las ediciones que los jugadores podrán reservar

El nuevo videojuego de Santa Monica Studios llega el 16 de febrero de 2027

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que las reservas de God of War Laufey se abren mañana a las 10:00 am hora peninsular española. El esperado videojuego de los autores de la saga God of War llegará el próximo mes de febrero con varias ediciones, cuya reserva otorgará diferentes extras a los jugadores. A partir de mañana podrá reservarse en PlayStation Store, PlayStation Direct y tiendas habituales.

A partir de mañana, los jugadores podrán asegurar su copia tanto en formato físico como digital a través de PlayStation Store, PlayStation Direct y los principales establecimientos especializados del territorio nacional. La compañía ha querido recompensar la fidelidad de los usuarios más rápidos con una serie de bonificaciones por reserva muy atractivas, además de desvelar los contenidos que formarán parte de la codiciada Edición Digital Deluxe.

Un nuevo amanecer para la mitología: la figura de Laufey en el centro de la trama

El anuncio de God of War Laufey supuso un auténtico terremoto mediático en la industria del videojuego. Tras el cierre de la aclamada etapa nórdica protagonizada por Kratos y Atreus, Santa Monica Studio ha decidido expandir los horizontes de su universo narrativo poniendo el foco principal en Faye (Laufey la Justa), una figura envuelta en leyenda, misterio y un profundo peso mitológico que hasta ahora solo se había podido atisbar a través de relatos fragmentados y recuerdos de sus allegados.

La narrativa de esta nueva entrega explorará los acontecimientos previos y las vivencias de la propia Faye en el enigmático Omnitiempo, un plano de existencia que desafía las leyes convencionales del cosmos de los nueve reinos. Los seguidores de la saga encontrarán un cambio de perspectiva fascinante, donde la acción visceral se entrelaza con una narrativa intimista que ahonda en el origen del poder de los gigantes y en las motivaciones que llevaron a Laufey a cruzar su destino con el Dios de la Guerra.

El estudio californiano ha demostrado una vez más su maestría a la hora de entrelazar la mitología clásica con un enfoque cinematográfico de vanguardia. La elección de Laufey como protagonista responde a una demanda histórica de la comunidad, que ansiaba conocer de primera mano las hazañas de la guerrera que se ganó el respeto de dioses y monstruos por igual.

Bonificaciones por reserva: incentivos para los primeros en dar el paso

Los jugadores que decidan apostar por el título antes de su fecha de lanzamiento oficial el 16 de febrero de 2027 recibirán una serie de ventajas exclusivas diseñadas para facilitar los primeros compases de la aventura en el Omnitiempo. Estas bonificaciones estarán disponibles independientemente de si se opta por el formato físico o digital en los puntos de venta autorizados.

Conjunto de armadura Último Deseo : Un set estético y defensivo que otorga bonificaciones iniciales de vital importancia para afrontar los peligros de los primeros reinos.

: Un set estético y defensivo que otorga bonificaciones iniciales de vital importancia para afrontar los peligros de los primeros reinos. Aspecto Hojas Doradas de Phranque (cosmética) : Una modificación visual exclusiva para personalizar el armamento y destacar en el campo de batalla.

: Una modificación visual exclusiva para personalizar el armamento y destacar en el campo de batalla. Pack de recursos para el juego: Materiales esenciales de artesanía y mejora que permitirán acelerar la progresión del equipo desde el primer minuto.

Estas recompensas buscan premiar a la comunidad más fiel, permitiendo a los usuarios adentrarse en la historia con un aliciente visual y táctico diferenciador.

La Edición Digital Deluxe: contenido prémium para coleccionistas digitales

Para aquellos jugadores que prefieran el formato digital y busquen exprimir al máximo la experiencia artística y jugable, Sony Interactive Entertainment ha preparado una ambiciosa Edición Digital Deluxe. Este paquete no solo incluye el juego completo, sino una selección de contenidos digitales de gran valor añadido para los coleccionistas.

Conjunto de armadura de Alquimia Oscura : Un set de equipo imponente con estadísticas avanzadas y un diseño tétrico inspirado en las artes oscuras del Omnitiempo .

: Un set de equipo imponente con estadísticas avanzadas y un diseño tétrico inspirado en las artes oscuras del . Espada de Alquimia Oscura : El arma principal modificada con componentes alquímicos que potencian el daño elemental.

: El arma principal modificada con componentes alquímicos que potencian el daño elemental. Graduaciones del arco de Alquimia Oscura : Modificaciones estéticas y funcionales para el arsenal a distancia.

: Modificaciones estéticas y funcionales para el arsenal a distancia. Catalizador de Alquimia Oscura : Un artefacto de canalización mágica de alta potencia.

: Un artefacto de canalización mágica de alta potencia. Pack de recursos para el juego : Un suministro generoso de materias primas para la mejora de equipo.

: Un suministro generoso de materias primas para la mejora de equipo. Minilibro de arte digital : Una cuidada selección de diseños conceptuales, bocetos de personajes y paisajes del Omnitiempo .

: Una cuidada selección de diseños conceptuales, bocetos de personajes y paisajes del . Banda sonora digital oficial de God of War Laufey: Las piezas musicales compuestas para la ocasión, reflejando la épica y la melancolía de la travesía de Faye.

Innovación jugable: el arco serpentino y el dominio del Omnitiempo

Más allá de los alicientes comerciales, el plato fuerte de la jornada informativa facilitada por Santa Monica Studio ha sido la profundización en las mecánicas jugables. La protagonista, Faye, contará con un arsenal y un estilo de combate radicalmente diferenciados de los vistos en las entregas de Kratos, apostando por la agilidad, la precisión milimétrica y la maestría táctica en el manejo de la energía del Omnitiempo.

El elemento central de su repertorio ofensivo es el arco serpentino de Faye. Esta nueva arma destaca por su capacidad camaleónica y su velocidad de despliegue vertiginosa, permitiendo pasar de la inactividad absoluta a una ofensiva letal en fracciones de segundo. El arco tiene la facultad de mutar y cambiar de forma mediante la incorporación de distintas graduaciones en forma de escamas, las cuales no solo modifican drásticamente el aspecto visual del arma, sino quealteran el estilo de juego aportando ventajas únicas en combate.

Asimismo, el sistema de puntería ha sido rediseñado por completo para ofrecer dos vertientes bien diferenciadas que se adaptan a las preferencias de cada jugador:

Modo preciso : Diseñado para situaciones donde la estrategia y la colocación son vitales. Faye adopta una postura estática de alta concentración que permite apuntar con exactitud quirúrgica a puntos concretos del cuerpo del enemigo. Este modo entorpece la movilidad y las capacidades ofensivas de los rivales, permitiendo además cargar el arco para acumular hasta cinco flechas y desatar una salva devastadora capaz de aprovechar el poder de Phranque para lanzar a los contrincantes por los aires.

: Diseñado para situaciones donde la estrategia y la colocación son vitales. Faye adopta una postura estática de alta concentración que permite apuntar con exactitud quirúrgica a puntos concretos del cuerpo del enemigo. Este modo entorpece la movilidad y las capacidades ofensivas de los rivales, permitiendo además cargar el arco para acumular hasta cinco flechas y desatar una salva devastadora capaz de aprovechar el poder de para lanzar a los contrincantes por los aires. Modo sin apuntar: Enfocado a la acción dinámica y a corta distancia. Pulsando el gatillo hasta la mitad, Faye adopta una postura de disparo ágil con un nivel de apuntado medio, ideal para esquivar embestidas enemigas mientras se mantiene una presión constante de fuego rápido.

Personalización profunda del arsenal y tipos de flechas

La profundidad táctica de God of War Laufey se ve complementada por un sistema de personalización sin precedentes en la saga. Los jugadores podrán configurar cada parámetro del equipamiento de Faye para adaptarlo a su propio enfoque táctico, ya sea primando el daño bruto, la velocidad de recarga o la aplicación de efectos elementales.

La hoja : Constituye el elemento personalizable principal de la espada de Faye, permitiendo modificar su filo y empuñadura para alterar los atributos de combate cuerpo a cuerpo.

: Constituye el elemento personalizable principal de la espada de Faye, permitiendo modificar su filo y empuñadura para alterar los atributos de combate cuerpo a cuerpo. Las escamas : Funcionan como las graduaciones modificables del arco serpentino, ofreciendo bonificaciones pasivas y activas según la combinación elegida.

: Funcionan como las graduaciones modificables del arco serpentino, ofreciendo bonificaciones pasivas y activas según la combinación elegida. Los catalizadores: Potentes artilugios tecnológicos y mágicos capaces de canalizar las energías arcanas del Omnitiempo, otorgando efectos colaterales devastadores en el campo de batalla.

A todo esto se suma la posibilidad de alternar entre diversos tipos de flechas, cada una con propiedades físicas y mágicas intrínsecas que definirán el ritmo de los enfrentamientos contra las temibles criaturas que pueblan este nuevo capítulo mitológico.

Un lanzamiento clave para el calendario de 2027

Con la apertura de reservas fijada para mañana a las 10:00 am en PlayStation Store, PlayStation Direct y los puntos de venta habituales, la maquinaria promocional de Sony Interactive Entertainment se pone en marcha de manera definitiva. La expectación generada en torno a God of War Laufey sitúa al título como uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustentará el catálogo de PlayStation 5 durante el primer trimestre de 2027.

La combinación de una narrativa madura centrada en una de las figuras más enigmáticas del lore nórdico, un sistema de combate ágil y táctico, y unos valores de producción propios de Santa Monica Studio auguran un éxito rotundo. Los jugadores tienen una cita ineludible mañana mismo para asegurar su copia y comenzar la cuenta atrás hacia el 16 de febrero de 2027, fecha en la que se abrirán las puertas del Omnitiempo.

God of War Laufey: bonificaciones por reserva

Con la compra de una copia de God of War Laufey antes del lanzamiento los usuarios recibirán:

Conjunto de armadura Último Deseo*

Aspecto Hojas Doradas de Phranque (cosmética)*

Pack de recursos para el juego

God of War Laufey: Edición Digital Deluxe

La Edición Digital Deluxe de God of War Laufey contiene lo siguiente:

Conjunto de armadura de Alquimia Oscura*

Espada de Alquimia Oscura*

Graduaciones del arco de Alquimia Oscura*

Catalizador de Alquimia Oscura*

Pack de recursos para el juego

Minilibro de arte digital

Banda sonora digital oficial de God of War Laufey

Nuevos detalles

Además, Santa Monica ha presentado el arco serpentino de Faye, una nueva arma con la que la protagonista contará en el Omnitiempo. Este arco encantado puede pasar de la inactividad a la acción a velocidad vertiginosa, lo que permitirá asestar flechazos letales atravesando con letales picaduras a los enemigos de Faye. Este arco muda y cambia de forma, ya que puede equiparse con distintas graduaciones en forma de escamas que cambian tanto su aspecto como su estilo de juego por medio de una ventaja única, así como la que ofrecen las graduaciones del arco de Alquimia Oscura de la Edición Digital Deluxe.

El estudio también ha detallado sobre los diferentes modos de puntería: el modo preciso, con el que Faye apuntará de forma precisa con el fin de alcanzar puntos concretos del cuerpo del enemigo para entorpecer su movimiento o su capacidad de ataque. En este modo puntería, Faye puede cagar el arco y acumular hasta cinco flechas para lanzar una potente salva y aprovechar la capacidad de Phranque de lanzar enemigos por los aires. También se podrá escoger el modo sin apuntar, con un nivel de apuntado medio pulsando hasta la mitad del gatillo. Con este modo, Faye adopta una postura de disparo más ágil.

Además de contar con dos modos de disparo, Faye puede emplear diversos tipos de flechas que definen aún más el estilo de juego.

Por el lado de las armaduras, las opciones permiten elegir diversas ventajas y estadísticas, además de distintos aspectos. También se puede personalizar el resto de su equipamiento:

La hoja es el elemento personalizable de la espada de Faye.

es el elemento personalizable de la espada de Faye. Las escamas son las graduaciones personalizables del arco serpentino de Faye.

son las graduaciones personalizables del arco serpentino de Faye. Los catalizadores son potentes artilugios que canalizan la poderosa magia del Omnitiempo y que Faye puede elegir para obtener distintos efectos.

Consulta más información en este artículo del blog de PlayStation España.

Preguntas frecuentes sobre la reserva de God of War Laufey

¿Cuándo se pueden realizar las reservas de God of War Laufey?

Las reservas se abren de forma oficial mañana, 29 de septiembre de 2026, a las 10:00 am (hora peninsular española).

¿En qué plataformas estará disponible el juego?

El título llegará en exclusiva para la consola PlayStation 5 el 16 de febrero de 2027.

¿Dónde se puede realizar la reserva del título?

Los jugadores podrán asegurar su copia a través de PlayStation Store, PlayStation Direct y en los establecimientos de venta habituales tanto en formato físico como digital.

¿Qué incluye la Edición Digital Deluxe?

Incluye el juego completo, el conjunto de armadura de Alquimia Oscura, la espada y graduaciones de Alquimia Oscura, un catalizador, recursos para el juego, un minilibro de arte digital y la banda sonora oficial.

¿Qué novedades aporta el arco serpentino de Faye?

Es una nueva arma dinámica que puede cambiar de forma mediante escamas personalizables, ofreciendo dos modos de apuntado (preciso y sin apuntar) y la posibilidad de disparar diversos tipos de flechas con efectos únicos.