BOOX presenta Picco, un eReader personalizable del tamaño de una tarjeta para leer en cualquier lugar

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Picco es el primer lanzamiento de la innovadora serie BOOX Tiles, que explora nuevos formatos de tecnología eInk

BOOX, líder global en dispositivos de tinta electrónica (eInk), ha presentado hoy Picco, un gadget eInk de tamaño super reducido pensado para leer en cualquier momento y en tus ratos libres a lo largo del día.

Picco es el primer lanzamiento de BOOX Tiles, la innovadora categoría de producto que explora nuevos formatos de tecnología eInk para expandir su usabilidad. Su formato de tamaño similar a una tarjeta de crédito combina una pantalla nítida con luz frontal, controles táctiles y físicos y multitud de funciones divertidas para llevar en el bolsillo.

Del tamaño de una tarjeta: listo para llevar con tu móvil

Con solo 3,97 pulgadas y un peso de 58 gramos, Picco tiene un tamaño similar al de una tarjeta de crédito y resulta increíblemente fácil de tener siempre a mano, pudiendo entrar incluso en un bolsillo relojero. Para un uso más práctico, dispone de una funda magnética que se acopla a la parte trasera del móvil y permite llevarlos como uno solo.

De esta manera, Picco encaja de forma natural en las pausas de la vida diaria, como puede ser la espera en la cola de una cafetería para recoger un café, y transforma esos breves minutos sueltos en sesiones de lectura en lugar de estar haciendo scroll sin sentido.

La pantalla eInk monocromática de 235 ppp ofrece una experiencia de lectura nítida y cómoda para la vista, que muestra textos finos, nítidos y limpios, evitando la fatiga visual. Para leer bajo el sol o en la cama, la luz frontal se puede ajustar en brillo y temperatura de color, o utilizar su botón físico para cambiar entre luz diurna y nocturna sin dificultad.

Experiencia de lectura ultra optimizada

Más allá de un hardware de alta calidad, BOOX redefine la experiencia de un eReader compacto usando su firmware ultra optimizado para una pantalla de pequeño formato, inspirado en las exitosas tabletas eInk de la marca. Así, los usuarios pueden personalizar la experiencia con Picco a sus diferentes hábitos de lectura, incluyendo multitud de tipografías, tamaños, márgenes e interlineados.

Para controlarlo de forma intuitiva, combina la pantalla táctil con los botones físicos de paso de página, y un sensor que rota la pantalla en cuatro direcciones para adaptarse a cualquier forma de sujeción.

Picco incluye una tarjeta microSD de 16 GB, ampliable hasta 2TB, para almacenar sin límite miles de libros, que pueden transferirse desde la app BOOX Tiles, una navegador web o un cable USB-C.

Super personalizable, mucho más que un eReader

Mucho más allá de un simple eReader, Picco es un gadget divertido y con carácter. Se puede personalizar con salvapantallas propio, como fotos, obras de arte o citas, luciendo espectaculares en la pantalla eInk. También funciona como herramienta práctica para el día a día, pudiendo instalar aplicaciones como Pomodoro, Todo o Countdown. El sistema operativo de BOOX ofrece una interfaz limpia y libre de distracciones .

El formato compacto y su precio asequible buscan acercar la tecnología eInk y la lectura sin fatiga visual a todavía más usuarios. BOOX Picco es la opción ideal para lectores empedernidos o usuarios que busquen una lectura más sencilla, sin añadir peso a la mochila ni distraerse con la tecnología. Un fantástico accesorio de diario que devuelve el placer de la lectura.

BOOX Picco ya está disponible para reservar en la tienda online de BOOX.