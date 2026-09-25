Cazando gangas en PS5: God of War, Spider-Man 2 y los grandes de Sony por tiempo limitado. PlayStation lanza la campaña «Back to School» con descuentos en grandes títulos de PS5

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PlayStation dinamita el inicio de curso: rebajas de hasta el 60% en el catálogo estrella de PS5 para liderar el otoño gamer

Sony Interactive Entertainment España activa su campaña «Back to School» con ofertas agresivas en más de una veintena de sus grandes producciones exclusivas. La estrategia busca democratizar el acceso al ecosistema de PlayStation 5 en la recta final de la generación y fidelizar a millones de jugadores españoles.

El regreso a la rutina tras el periodo estival suele ser un momento crítico para las finanzas domésticas y el consumo de ocio digital. Consciente de este escenario socioeconómico, Sony Interactive Entertainment España (SIE España) ha dado un golpe de efecto sobre la mesa al anunciar la llegada de la campaña promocional «Back to School». Esta iniciativa comercial, que estará activa desde el 25 de septiembre hasta el 8 de octubre, traslada recortes de precio de enorme calado a una selección imprescindible de videojuegos en formato físico y digital para la plataforma PlayStation 5.

La estrategia no se limita a liquidar juegos antiguos, sino que abarca muy buenos videojuegos, novedades de impacto reciente y lanzamientos de primer nivel de los PlayStation Studios.

Los jugadores podrán encontrar videojuegos como Saros, Ghost of Yōtei o Until Dawn en oferta durante tiempo limitado

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia que del 25 de septiembre al 8 de octubre, las principales tiendas de videojuegos y establecimientos habituales acogerán la promoción «Back to School», una campaña especial para los usuarios de PlayStation 5 que incluirá importantes rebajas en una selección de los títulos más destacados de la consola.

Las grandes superproducciones de acción y aventura en oferta

Las aventuras de corte narrativo a gran escala constituyen el sello de identidad histórico de la marca. En esta promoción, algunos de los proyectos más ambiciosos desarrollados por la red global de PlayStation Studios registran precios mínimos históricos.

Uno de los casos más llamativos es el de Marvel’s Spider-Man 2, la aclamada obra desarrollada por Insomniac Games. El título del trepamuros pasa de sus 79,99 euros habituales a ubicarse en 39,99 €, lo que representa un ahorro directo de 40,00 € (un 50% de descuento). Esta rebaja permite adentrarse en la Nueva York virtual para controlar simultáneamente a Peter Parker y Miles Morales a un precio extraordinariamente competitivo. Para quienes busquen los orígenes de esta saga en la nueva generación, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sitúa su precio en 29,99 € (precio anterior: 59,99 €), mientras que su versión Ultimate Edition pasa a costar 49,99 € (antes 79,99 €).

Por su parte, el galardonado God of War Ragnarök, obra magna de Santa Monica Studio que cierra la saga nórdica de Kratos y Atreus, reduce su coste en un 50%, cayendo de los 79,99 € iniciales a 39,99 €. Un movimiento idéntico experimenta Horizon Forbidden West, la aventura en mundo abierto de Guerrilla Games, que se sitúa en los 39,99 € en su versión estándar (frente a los 59,99 € habituales), mientras que su Complete Edition —que incluye la expansión Burning Shores— se ofrece por 49,99 € (descuento de 20,00 € respecto a sus 69,99 € originales).

Para los amantes del universo postapocalíptico de Aloy, la oferta se complementa con Horizon Zero Dawn: Remastered, disponible por solo 19,99 € (frente a 49,99 €), y la divertida propuesta familiar LEGO Horizon Adventures, que reduce su importe de 39,99 € a 19,99 €.

Ofertas destacadas de la promoción

Entre los videojuegos incluidos en la campaña «Back to School», destacan:

Saros : disponible por 59,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 20,00 €).

disponible por (precio anterior: 79,99 € | descuento de 20,00 €). Ghost of Yōtei : disponible por 59,99 € (precio anterior: 64,99 € | descuento de 5,00 €).

disponible por (precio anterior: 64,99 € | descuento de 5,00 €). Astro Bot : disponible por 49,99 € (precio anterior: 69,99 € | descuento de 20,00 €).

disponible por (precio anterior: 69,99 € | descuento de 20,00 €). Helldivers 2 : disponible por 29,99 € (precio anterior: 39,99 € | descuento de 10,00 €).

disponible por (precio anterior: 39,99 € | descuento de 10,00 €). Death Stranding 2 : disponible por 49,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 30,00 €).

disponible por (precio anterior: 79,99 € | descuento de 30,00 €). Until Dawn Re-cut : disponible por 39,99 € (precio anterior: 69,99 € | descuento de 30,00 €).

disponible por (precio anterior: 69,99 € | descuento de 30,00 €). God of War Ragnarök : disponible por 39,99 (precio anterior: 79,99€ | descuento de 40€).

: disponible por 39,99 (precio anterior: 79,99€ | descuento de 40€). The Nioh Collection disponible por 29,99€ (precio anterior: 79,99€ | descuento de 50€).

disponible por 29,99€ (precio anterior: 79,99€ | descuento de 50€). Death Stranding Director’s Cut : disponible por 19,99 € (precio anterior: 49,99 € | descuento de 30,00 €).

: disponible por 19,99 € (precio anterior: 49,99 € | descuento de 30,00 €). Demon’s Souls : disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €).

: disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €). Ghost of Tsushima Director’s Cut : disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €).

: disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €). Gran Turismo 7 : disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €).

: disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €). Horizon Forbidden West : disponible por 39,99 € (precio anterior: 59,99 € | descuento de 20,00 €).

: disponible por 39,99 € (precio anterior: 59,99 € | descuento de 20,00 €). Horizon Forbidden West Complete Edition : disponible por 49,99 € (precio anterior: 69,99 € | descuento de 20,00 €).

: disponible por 49,99 € (precio anterior: 69,99 € | descuento de 20,00 €). Horizon Zero Dawn: Remastered : disponible por 19,99 € (precio anterior: 49,99 € | descuento de 30,00 €).

: disponible por 19,99 € (precio anterior: 49,99 € | descuento de 30,00 €). LEGO Horizon Adventures : disponible por 19,99 € (precio anterior: 39,99 € | descuento de 20,00 €).

: disponible por 19,99 € (precio anterior: 39,99 € | descuento de 20,00 €). Lost Soul Aside : disponible por 39,99 € (precio anterior: 69,99 € | descuento de 30,00 €).

: disponible por 39,99 € (precio anterior: 69,99 € | descuento de 30,00 €). Marvel’s Spider-Man: Miles Morales : disponible por 29,99 € (precio anterior: 59,99 € | descuento de 30,00 €).

: disponible por 29,99 € (precio anterior: 59,99 € | descuento de 30,00 €). Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition : disponible por 49,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 30,00 €).

: disponible por 49,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 30,00 €). Ratchet & Clank: Una dimensión aparte : disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €).

: disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €). Returnal : disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €).

: disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €). Rise of the Ronin : disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €).

: disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €). Sackboy: una aventura a lo grande : disponible por 29,99 € (precio anterior: 69,99 € | descuento de 40,00 €).

: disponible por 29,99 € (precio anterior: 69,99 € | descuento de 40,00 €). Marvel’s Spider-Man 2 : disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €).

: disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €). Stellar Blade : disponible por 49,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 30,00 €).

: disponible por 49,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 30,00 €). The Last of Us Part 1 Remake : disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €).

: disponible por 39,99 € (precio anterior: 79,99 € | descuento de 40,00 €). The Last of Us Part 2 Remastered : disponible por 29,99 € (precio anterior: 49,99 € | descuento de 20,00 €).

: disponible por 29,99 € (precio anterior: 49,99 € | descuento de 20,00 €). Uncharted: Colección Legado de los Ladrones: disponible por 19,99 € (precio anterior: 49,99 € | descuento de 30,00 €).

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es el periodo de validez exacto de la campaña «Back to School» de PlayStation?

La promoción estará activa oficialmente desde el 25 de septiembre de 2026 hasta el próximo 8 de octubre de 2026, ambos días incluidos. Las ofertas finalizarán a la medianoche de la fecha de cierre.

¿Dónde se pueden comprar los videojuegos incluidos en la oferta?

Los descuentos están disponibles de forma simultánea en la tienda digital oficial PlayStation Store y en los puntos de venta físicos habituales en España, como cadenas de tiendas especializadas en videojuegos, hipermercados y distribuidores autorizados.

¿Los títulos rebajados incluyen las mejoras técnicas para PlayStation 5?

Sí, todos los videojuegos incluidos en la lista corresponden a sus versiones nativas de PlayStation 5 o ediciones remasterizadas específicamente optimizadas para aprovechar el rendimiento técnico de la consola, incluyendo tiempos de carga reducidos, gráficos avanzados y funciones hápticas del mando DualSense.

¿Las ofertas se aplican tanto a las ediciones físicas como a las digitales?

La campaña cubre tanto las ediciones físicas en disco disponibles en comercios como las versiones digitales descargables a través de la PlayStation Store. No obstante, se recomienda verificar la disponibilidad de stock físico en cada establecimiento particular.

¿Se necesita una suscripción a PlayStation Plus para comprar los juegos con descuento?

No. Los precios promocionales de la campaña «Back to School» están disponibles para todos los usuarios de PlayStation 5, sin necesidad de disponer de una suscripción activa a ningún nivel del servicio PlayStation Plus.