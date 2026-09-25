El salto definitivo al streaming profesional: Razer reinventa la creación de contenido con la nueva webcam Kiyo V2 Pro

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La marca californiana presenta una cámara web equipada con sensor Sony STARVIS 2, resolución 4K a 60 FPS y tecnología UHDR. Un dispositivo llamado a liderar el mercado del creador de contenido al democratizar la calidad de imagen cinematográfica sin necesidad de recurrir a complejas configuraciones DSLR.

La Razer Kiyo V2 Pro ofrece vídeo fluido y de alta calidad en 4K a 60 FPS, además de funciones inteligentes para cualquier transmisión, configuración o sesión creativa, sin necesidad de una cámara réflex digital (DSLR)

Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día hoy la Razer Kiyo V2 Pro, una cámara web 4K profesional diseñada para jugadores, streamers y creadores de contenido que buscan vídeo con calidad de estudio sin una configuración complicada. Como la última incorporación a la línea de webcams Kiyo de Razer , la Razer Kiyo V2 Pro ofrece resolución 4K a 60 FPS, combinando vídeo fluido y de alta calidad con funciones versátiles que facilitan la captura de más contenido y la permanencia en la plataforma.

En una industria donde la fidelidad visual, la fluidez y la consistencia técnica dictan el éxito en plataformas como Twitch, YouTube, Kick o TikTok, la propuesta de Razer irrumpe como una solución integral. Capaz de emitir y grabar en un formato nativo de 4K a 60 fotogramas por segundo (FPS), la Kiyo V2 Pro elimina de un plumazo la histórica barrera de entrada que suponía la compra de una cámara réflex digital (DSLR), un objetivo dedicado, una tarjeta capturadora de vídeo independiente y un complejo entramado de cables de alimentación continua.

Un objetivo gran angular de 86 grados captura una mayor parte de la escena con una distorsión mínima en los bordes, lo que hace que la Kiyo V2 Pro sea ideal para streaming, demostraciones de productos, contenido colaborativo o para mostrar toda una configuración de gaming. Su soporte pivotante universal permite colocarla tanto en monitores como en trípodes, ofreciendo flexibilidad de posicionamiento para cualquier espacio creativo, mientras que la tapa de privacidad integrada brinda tranquilidad inmediata con un simple giro.

Aplicaciones prácticas del angular de 86°

Muestra de setups y habitaciones de gaming: Permite encuadrar la silla ergonómica, la torre del PC con iluminación personalizada, la decoración de pared y los periféricos de forma holística. Contenido colaborativo y podcasts: Facilita la presencia de dos o más personas en la misma mesa sin necesidad de alejar la cámara a distancias impracticables. Demostraciones de producto e unboxing: Ideal para canales de tecnología, belleza o manualidades que requieren mostrar objetos sobre la mesa de trabajo con total claridad. Flexibilidad en espacios reducidos: Creadores que transmiten desde habitaciones pequeñas pueden obtener un plano amplio y desahogado sin sufrir el molesto «efecto ojo de pez», ya que la lente de la Kiyo V2 Pro ha sido corregida ópticamente para minimizar la distorsión geométrica en las esquinas.

Vídeo profesional 4K a 60 fps, diseñado para ofrecer un movimiento fluido y un rendimiento excelente en condiciones de poca luz

Equipada con un sensor Sony STARVIS 2, un sensor de imagen avanzado con retroiluminación que permite a cada píxel captar más luz en condiciones de casi total oscuridad, la Razer Kiyo V2 Pro captura vídeo nítido en 4K a unos fluidos 60 FPS, reduciendo el desenfoque por movimiento para ofrecer una calidad de imagen excepcional y detalles realistas. La función inteligente de encuadre automático, combinada con el movimiento dinámico de giro, inclinación y zoom, sigue automáticamente los movimientos del creador para mantenerlo perfectamente centrado, ya sea al alcanzar equipo, cambiar de posición o moverse con naturalidad durante una retransmisión.

Uno de los avances más destacados de la Razer Kiyo V2 Pro es su capacidad de adaptación en tiempo real a los movimientos del usuario. El dispositivo incorpora un sistema de encuadre automático impulsado por inteligencia artificial, combinado con controles dinámicos virtuales de giro, inclinación y zoom (ePTZ).

Características de webcam profesional para creadores y streamers que buscan dar un salto de nivel

La Razer Kiyo V2 Pro cuenta con la función de mejora de imagen con un solo clic, que ajusta automáticamente la exposición, el balance de blancos y la reducción de ruido para optimizar la calidad de imagen de la cámara web en diversas condiciones de iluminación. Asimismo, los usuarios pueden acceder a controles de imagen de nivel DSLR a través del software, permitiendo ajustar el color, la nitidez y otros parámetros de la imagen.

También incorpora tecnología de rango dinámico ultraalto (UHDR), que captura más detalles tanto en las zonas iluminadas como en las sombras, preservando al mismo tiempo la profundidad del color. Esto contribuye a mantener una calidad de imagen equilibrada tanto en entornos muy iluminados como en condiciones de poca luz, reduciendo el riesgo de sobreexposición en las zonas claras o de pérdida de detalle en las sombras.

Rango Dinámico Ultraalto (UHDR): balance perfecto entre luces y sombras

Uno de los problemas más recurrentes y molestos en la producción de vídeo en interiores es el alto contraste no controlado. Una ventana trasera iluminada por la luz del día, una lámpara de pie demasiado potente o el propio brillo cambiante de un monitor jugando a un videojuego con explosiones suelen provocar destellos que «queman» la imagen (sobreexposición) o, por el contrario, dejan la cara del creador sumida en la penumbra (subexposición).

Para neutralizar estas distorsiones, la Razer Kiyo V2 Pro incorpora la tecnología de Rango Dinámico Ultraalto (UHDR). A diferencia del HDR convencional de consumo, la implementación UHDR de este dispositivo procesa múltiples exposiciones simultáneas a nivel de hardware antes de enviar la señal combinada al ordenador.

Característica Técnica Impacto en la Transmisión / Streaming Beneficio para el Creador de Contenido Resolución Nativa Ultra HD 4K (3840 x 2160 píxeles) a 60 FPS Máxima nitidez y preparación para pantallas de gran formato. Sensor Óptico Sony STARVIS 2 retroiluminado Rendimiento superior en penumbra y eliminación del ruido digital. Tecnología UHDR Rango Dinámico Ultraalto por hardware Conservación de detalles en zonas muy brillantes y en sombras profundas. Óptica Gran Angular Lente de 86 grados con baja distorsión Captura amplios espacios, varios participantes o setups completos. Sistemas de Encuadre Autoencuadre inteligente por IA con ePTZ Mantiene al usuario centrado sin necesidad de un operador de cámara. Privacidad Física Tapa de lente integrada de accionamiento mecánico Tranquilidad absoluta y protección contra accesos no autorizados.

Para desbloquear más funciones, como el encuadre automático y los controles avanzados de la cámara web, también nos hemos asociado con Camo Studio para ofrecer una suscripción gratuita a Camo Pro.

Software dedicado y controles de nivel DSLR

Para quienes prefieren la intervención manual, la cámara se integra de forma nativa con la plataforma de software de Razer, permitiendo tomar las riendas de parámetros habitualmente reservados a cámaras réflex de gama alta:

Ajuste de exposición y velocidad de obturación: Posibilidad de fijar valores manuales para evitar variaciones no deseadas cuando la iluminación del juego cambia drásticamente en el monitor.

Balance de blancos en Kelvin: Calibración fina de la temperatura cromática (desde tonos cálidos y acogedores hasta fríos y clínicos).

Ajuste de saturación, nitidez y contraste: Control preciso para adaptar la paleta cromática a la identidad visual corporativa o estética de cada canal.

Selección de perfiles de color: Creación y almacenamiento de presets personalizados para diferentes momentos del día (emisión diurna con luz natural versus emisión nocturna con iluminación artificial).

Integración con Camo Studio: una alianza estratégica para potenciar el hardware

Para maximizar de forma exponencial las capacidades del dispositivo, Razer ha anunciado una valiosa colaboración estratégica con Reincubate, los creadores del prestigioso software de producción de vídeo Camo Studio. Con la compra de la Razer Kiyo V2 Pro, los usuarios obtienen una suscripción gratuita al servicio Camo Pro.

Esta alianza posiciona la propuesta de Razer un escalón por encima de sus competidores en el mercado. Camo Studio es ampliamente reconocido en la industria del vídeo por su potente motor de procesamiento de imagen en tiempo real, interfaz intuitiva y compatibilidad multiplataforma.

A través de la suite Camo Pro, los creadores pueden desbloquear un abanico extendido de herramientas creativas:

Desenfoque de fondo cinematográfico de alta precisión (Bokeh): Aislamiento del sujeto respecto al fondo con un trazado de bordes extremadamente realista que no corta el cabello ni las orejas. Sustitución y virtualización de fondos: Integración de fondos digitales, pantallas verdes virtuales y difuminados graduales sin necesidad de utilizar recursos excesivos de la tarjeta gráfica del PC. Encintado y corrección de encuadre avanzada: Creación de plantillas visuales, aplicación de capas gráficas (overlays) directas a la señal de vídeo y corrección de la mirada mediante IA. Corrección de color mediante LUTs (Look-Up Tables): Posibilidad de aplicar perfiles de color cinemáticos profesionales directamente sobre el flujo de vídeo en directo.

Para más información de la webcam Razer Kiyo V2 Pro, visite la web https://rzr.to/kiyo-v2-pro/ .

Preguntas frecuentes sobre la Razer Kiyo V2 Pro (FAQ)

1. ¿Es necesario disponer de un ordenador de gran potencia para utilizar la Razer Kiyo V2 Pro en 4K a 60 FPS?

Para sacar el máximo partido a la transmisión o grabación en resolución Ultra HD 4K a 60 fotogramas por segundo, se recomienda disponer de un equipo informático moderno equipado con un procesador multinúcleo y una tarjeta gráfica dedicada capaz de gestionar la codificación de vídeo por hardware (como las arquitecturas recientes de NVIDIA, AMD o Intel). No obstante, la cámara es totalmente retrocompatible con resoluciones inferiores como 1080p a 60 FPS o 2K, adaptándose al rendimiento de cualquier configuración.

2. ¿Qué ventajas ofrece el sensor Sony STARVIS 2 frente a los sensores de webcams tradicionales?

El sensor Sony STARVIS 2 cuenta con una tecnología de retroiluminación avanzada que aumenta de forma drástica la superficie de captación de luz por píxel. Esto permite emitir vídeo con una nitidez extrema y colores vivos incluso en habitaciones oscuras o iluminadas únicamente por luces ambientales tenue, eliminando casi por completo el molesto ruido digital y la pérdida de fotogramas habitual en entornos con poca luz.

3. ¿Cómo funciona la suscripción incluida a Camo Pro y qué aporta al usuario?

La compra de la Razer Kiyo V2 Pro incluye un código de acceso para una suscripción gratuita al software Camo Pro de Reincubate. Este programa amplía de forma considerable el potencial de la webcam, ofreciendo funciones avanzadas de procesamiento como efectos de desenfoque de fondo cinemático (bokeh), reemplazo de fondo por IA, corrección cromática profesional mediante LUTs y capas gráficas interactivas para retransmisiones.

4. ¿Se puede instalar la Razer Kiyo V2 Pro en un trípode o brazo articulado?

Sí, totalmente. Además de su pinza articulada universal diseñada para adaptarse firmemente a todo tipo de monitores (incluidos los modelos curvos y ultra-panorámicos), la base del soporte incorpora una rosca hembra estándar de 1/4 de pulgada. Esto la hace 100% compatible con cualquier trípode fotográfico, pie de mesa o brazo articulado del mercado.

5. ¿Es necesario instalar software para que la cámara funcione o es Plug and Play?

La Razer Kiyo V2 Pro es un dispositivo Plug and Play, lo que significa que funciona inmediatamente al conectarla mediante USB a un equipo con Windows o macOS, siendo reconocida al instante por programas como OBS Studio, Streamlabs, Zoom, Microsoft Teams o Discord. Sin embargo, para acceder a la personalización avanzada de imagen, controles mecánicos de nitidez y perfiles de color, se recomienda utilizar el software oficial de la marca y la suite Camo Pro.