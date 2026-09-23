Demuestra tu valía en el evento Apex Legends x Street Fighter 6, ya disponible

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¡Ha llegado el momento de desatar tu espíritu de lucha! Enfréntate a tus rivales en Comodín con los estilos de combate de Ryu, Chun-Li, Akuma y Dhalsim mientras recorres una versión de Olympus inspirada en Street Fighter 6 con el nuevo evento Apex Legends x Street Fighter 6, ya disponible en todas las plataformas

Este espectacular crossover reúne dos de las competiciones más intensas del mundo de los videojuegos en una misma arena, transportando a los jugadores a un mapa inspirado en el legendario universo de Capcom. Además, introduce la nueva mecánica de combate Forma de Luchador, objetos cosméticos de Street Fighter 6, el aspecto cuerpo a cuerpo mítico universal Hadoken y mucho más.

Por si te lo perdiste, puedes ver aquí el tráiler oficial de Apex Legends x Street Fighter 6

Los jugadores ya pueden disfrutar de todo el nuevo contenido del evento:

Comodín: Toma de control

Salta a Comodín y lucha en una versión de Olympus reimaginada al estilo de Street Fighter 6.

Destruye los Camiones a Puñetazos para conseguir fichas del Medidor de Combate, entra en el cuadrilátero del gimnasio de Luke y descubre máquinas recreativas, globos de Blanka-chan y otras decoraciones repartidas por el mapa.

Consigue equipamiento de lucha para canalizar el poder de un personaje de Street Fighter 6. Hay 4 kits distintos para elegir, cada uno con su propia habilidad Pasiva, habilidad Táctica y habilidad Definitiva características.

Forma de Luchador y Showdown

Al reunir suficientes fichas para llenar el Medidor de Combate, los jugadores podrán desatar el poder de la Forma de Luchador .

La Forma de Luchador cambia el combate a una perspectiva en tercera persona y otorga acceso a nuevas habilidades Tácticas y Definitivas, además de mejorar los ataques cuerpo a cuerpo, la capacidad de bloqueo, la reducción de daño y la velocidad de movimiento.

Sobrevive hasta la ronda final para entrar en Confrontación, una batalla campal definitiva por la victoria en la que todos los jugadores adoptan su Forma de Luchador y quienes hayan sido derribados o estén reapareciendo regresarán automáticamente al combate.

Nuevo cuerpo a cuerpo universal Hadoken

Canaliza el espíritu de Street Fighter 6 y consigue el nuevo aspecto cuerpo a cuerpo mítico universal Hadoken, que también incluye una Caja de Muerte a juego.

Objetos cosméticos de Street Fighter 6

Consigue zeni para desbloquear recompensas en la tienda del evento, incluido el aspecto épico Lifeline x Li-Fen .

Entra en combate con 8 nuevos aspectos icónicos inspirados en personajes de Street Fighter 6.

Equipa también 8 nuevos aspectos legendarios para armas inspirados en Street Fighter 6 y completa tu equipamiento con 2 gestos de salto, holografitis, pegatinas, insignias, rastreadores y marcos.

¡Y mucho más!

Apex Legends: Marca ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de EA App, Epic Games Store y Steam.