Adobe Premiere llega a Android con edición de vídeo gratuita y de calidad profesional

Entre sus principales funcionalidades se incluyen:

Conseguir un sonido más nítido y con calidad de estudio con Mejorar Audio.

Superponer vídeo, música, voces en off y efectos en una línea de tiempo multipista intuitiva.

en intuitiva. Empezar a editar rápidamente con plantillas diseñadas por creadores o personalizar las tuyas.

o personalizar las tuyas. Hacer que el contenido destaque con efectos, transiciones, recursos creativos y música de Adobe Stock, tus propios archivos o audio extraído.

de Adobe Stock, tus propios archivos o audio extraído. Editar y exportar vídeos en resoluciones de hasta 4K.

vídeos en resoluciones de hasta 4K. Crear y editar sin tener que iniciar sesión ni recibir mensajes para pasarte a un plan superior.

Generar recursos únicos y llevar tus ideas aún más lejos con funcionalidades de IA generativa impulsadas por Firefly , como relleno generativo, imagen a vídeo y generar efectos de sonido.

, como relleno generativo, imagen a vídeo y generar efectos de sonido. Editar al ritmo de tu inspiración, en una experiencia sin anuncios, distracciones ni marcas de agua.

Cada día, creadores como tú cuentan historias en vídeo para conectar con su audiencia y hacerla crecer, y la mayoría de las veces lo hacen desde el móvil. La inspiración puede llegar en cualquier momento: en un concierto, de camino al trabajo o tomando un café en una cafetería ruidosa. Y cuando surge una idea, quieres darle vida rápidamente, con herramientas de edición móvil tan potentes como fáciles de usar. Desde su lanzamiento en iPhone el año pasado, Premiere para dispositivos móviles se ha convertido rápidamente en una aplicación de referencia para crear y editar desde vlogs sobre el día a día hasta tutoriales, clips de pódcast, contenido para redes sociales y mucho más. Además, nos habéis contado cuánto valoráis la libertad y la flexibilidad de crear con Premiere para dispositivos móviles cuando os llega la inspiración. Hoy nos hace especial ilusión anunciar que la aplicación móvil de Adobe Premiere ya está disponible en Android, lo que lleva la edición de vídeo intuitiva y potente a millones de creadores más en todo el mundo, de forma gratuita. Concebida a partir de lo que creadores como tú nos habéis contado sobre cómo os gusta crear y compartir vídeos, la aplicación pone las herramientas de edición que utilizan los profesionales al alcance de todos y facilita su uso en el móvil. Incluye todo lo que necesitas para crear fácilmente contenido de gran calidad para redes sociales.

Sonido con calidad de estudio y mucho más en tu bolsillo Premiere para dispositivos móviles pone un mayor control creativo en tu bolsillo, con herramientas que te permiten desde conseguir un sonido con calidad de estudio con unos pocos toques hasta ajustar cada corte con precisión. Un buen sonido puede marcar la diferencia, pero cuando creas sobre la marcha no siempre puedes controlar lo que ocurre a tu alrededor. Con Mejorar Audio, puedes reducir el ruido de fondo que distrae y mejorar la claridad de entrevistas, voces en off y otras grabaciones con un solo toque. Así, puedes dedicar menos tiempo a corregir el audio o repetir una buena toma y más a contar tu historia. La edición con precisión de fotograma te permite controlar cada corte, tanto si quieres ajustar el momento exacto de una reacción como sincronizar un corte con el ritmo de la música o recortar un clip en el instante preciso. La línea de tiempo multipista te permite superponer vídeo, música, texto, efectos y mucho más en una sola vista, para que tengas un mayor control sobre cómo construyes tu historia.

Premiere para dispositivos móviles ofrece herramientas de edición con las que los creadores pueden convertir sus grabaciones del día a día en vídeos que capten la atención, de forma rápida y sencilla, gracias a las siguientes funciones y capacidades: Conseguir un sonido más nítido y con calidad de estudio con Mejorar Audio.

Superponer vídeo, música, voces en off y efectos en una línea de tiempo multipista intuitiva.

en intuitiva. Empezar a editar rápidamente con plantillas diseñadas por creadores o personalizar las tuyas.

o personalizar las tuyas. Hacer que el contenido destaque con efectos, transiciones, recursos creativos y música de Adobe Stock, tus propios archivos o audio extraído.

de Adobe Stock, tus propios archivos o audio extraído. Editar y exportar vídeos en resoluciones de hasta 4K.

vídeos en resoluciones de hasta 4K. Crear y editar sin tener que iniciar sesión ni recibir mensajes para pasarte a un plan superior.

Generar recursos únicos y llevar tus ideas aún más lejos con funcionalidades de IA generativa impulsadas por Firefly , como relleno generativo, imagen a vídeo y generar efectos de sonido.

, como relleno generativo, imagen a vídeo y generar efectos de sonido. Editar al ritmo de tu inspiración, en una experiencia sin anuncios, distracciones ni marcas de agua. ¡Y pronto llegarán más novedades, como Adobe Fonts, mejoras en los subtítulos, fotogramas clave, recorte, detección de ritmo, la posibilidad de seguir editando en Premiere en el escritorio y mucho más! La aplicación móvil gratuita incluye todas las herramientas esenciales de edición de vídeo, con opciones de pago para obtener créditos generativos y almacenamiento adicionales.

Lo que más valoran los creadores de Premiere para móviles Hemos desarrollado Premiere para Android pensando en creadores como tú, a partir del feedback directo y las ideas de la comunidad que han contribuido a dar forma a Premiere para dispositivos móviles desde el principio. Ahora nos hace especial ilusión llevar esa experiencia a más personas. Estos son algunos testimonios de cómo los creadores utilizan Premiere en el móvil para crear contenido increíble:

“Adobe Premiere para dispositivos móviles ofrece a los creadores que utilizan Android la libertad de editar contenido de calidad profesional estén donde estén. Para mí, resulta especialmente útil cuando viajo y puede que no lleve el portátil conmigo. Como creo la mayor parte de mi contenido mientras viajo, a menudo tengo que editar justo después de grabar o, a veces, cuando todavía estoy de camino. Lo utilizo para convertir mis grabaciones con dron, con cámara y con el móvil en vídeos verticales cortos para Instagram y YouTube.”

Mohanraj Thangaraj

“Me hace mucha ilusión que Premiere para dispositivos móviles esté en Android porque estoy constantemente de un lado para otro, así que para mí es importante poder crear y publicar en el momento. Con las plantillas de YouTube Shorts de Premiere para dispositivos móviles, puedo utilizar algo que acabo de grabar, encontrar fácilmente una plantilla que encaje con el estilo que quiero darle y convertirlo rápidamente en contenido listo para compartir mientras sigue siendo relevante para mi audiencia. Y eso es lo que me encanta: me ayuda a publicar contenido sin añadir más trabajo a mi día.”

Katarina Mogus

“Como usuario de Android, Adobe Premiere para dispositivos móviles me permite contar con una gran aplicación para crear contenido esté donde esté. El hecho de que ofrezca edición de vídeo de calidad profesional sin complicaciones, con herramientas para conseguir sonido con calidad de estudio, controlar cada fotograma y mucho más, hace que quiera utilizarla por encima de otras aplicaciones de edición.»