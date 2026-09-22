OPPO presenta la serie Find X10 en España: la cúspide de la fotografía móvil llega con promociones exclusivas de pre-reserva

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OPPO presentará la serie Find X10 en España: la cúspide de la fotografía móvil llega con promociones exclusivas de pre-reserva

La nueva gama insignia, integrada por los OPPO Find X10 Pro Max y OPPO Find X10, llegará acompañada del lanzamiento de los nuevos auriculares OPPO Enco X4

PPO, marca líder mundial en dispositivos inteligentes, ha anunciado hoy el próximo desembarco en España de su esperada serie insignia, la familia OPPO Find X10. La nueva serie OPPO Find X10 ofrece avances revolucionarios tanto en fotografía como en videografía, estableciendo un nuevo referente en la imagen para smartphones. Con este hito, la compañía reafirma su apuesta decidida por el mercado español y por el segmento premium.

La nueva familia estará encabezada por los modelos OPPO Find X10 Pro Max y OPPO Find X10, los cuales representan la cúspide de la ingeniería, el diseño y la tecnología de la compañía. El Find X10 Pro Max estará además entre los primeros smartphones impulsados por el innovador procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro de 2 nm. Además, reforzando la propuesta de conectividad inteligente del ecosistema de la compañía, el lanzamiento vendrá acompañado de la presentación oficial de los nuevos auriculares OPPO Enco X4, que llegarán al mercado en dos elegantes acabados: Aurora Violet y Glacier White.

Esta nueva serie OPPO Find X10 supondrá una clara apuesta por la calidad de la imagen y la evolución de la fotografía en los smartphones. «Estamos muy emocionados de traer una propuesta tan estratégica e innovadora al mercado español y seguir ampliando nuestro ecosistema de dispositivos inteligentes», ha señalado Kevin Cho, CEO de OPPO España.

En las próximas semanas, OPPO irá desvelando paulatinamente todos los detalles técnicos de la serie Find X10: desde sus avances en cámaras e innovaciones en autonomía y rendimiento, hasta su precio oficial y disponibilidad final en el mercado español.

Promoción exclusiva de pre-reserva en la tienda oficial de OPPO

Para generar expectación de cara al lanzamiento oficial, OPPO España ha puesto en marcha su promoción de reserva más exclusiva y ambiciosa del año, que estará disponible por tiempo limitado a través de su tienda online oficial y viene cargada de ventajas exclusivas para los primeros compradores.

Desde el 22 de septiembre a las 9:00 AM hasta el 21 de octubre a las 4:50 PM, los usuarios podrán disfrutar de las siguientes ventajas:

Realizando un pago de tan solo 49 € en concepto de pre-reserva, los usuarios recibirán un cupón de hasta 200 € de descuento aplicable directamente en la compra de los nuevos dispositivos de la serie Find X10.

en concepto de pre-reserva, los usuarios recibirán un cupón de aplicable directamente en la compra de los nuevos dispositivos de la serie Find X10. Regalo a elegir (1 entre 3): Los clientes que reserven el dispositivo podrán elegir de forma totalmente gratuita uno de estos tres productos del ecosistema OPPO: OPPO Hasselblad Teleconverter Kit OPPO Watch X3 OPPO Pad Neo

Los clientes que reserven el dispositivo podrán elegir de forma totalmente gratuita uno de estos tres productos del ecosistema OPPO: Bonificación por entrega de un terminal antiguo: Hasta 250€ adicionales al entregar tu antiguo smartphone

Un 15% de descuento adicionalexclusivo para los estudiantes

Esta oferta de reserva estará disponible por tiempo limitado en el e-commerce oficial de OPPO, anticipando el inicio oficial de este nuevo capítulo para la gama alta de la compañía en España.