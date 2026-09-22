La Fórmula 1 llega a HOT WHEELS Infinite Rush

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Milestone y Mattel, en colaboración con Fórmula 1®, anunciaron hoy el paquete F1® Car Collection para HOT WHEELS™ Infinite Rush.

Con llegada en marzo de 2027, este pack exclusivo incluirá los 22 coches oficiales del equipo de Fórmula 1, cada uno recreado auténticamente a partir de su homólogo de fundición Hot Wheels. La colección se unirá al catálogo del juego, que cuenta con más de 150 vehículos disponibles en el lanzamiento, y todos los coches de Fórmula 1 entrarán en la categoría Speeder, la clase más rápida del catálogo. ™

Por primera vez, los fans de Hot Wheels podrán competir con coches de Fórmula 1 oficialmente licenciados en un videojuego de Hot Wheels, llevando la cima del automovilismo al mundo a escala de juguete y alta velocidad de HOT WHEELS Infinite Rush.

Puedes ver el tráiler del F1 Car Collection Pack

HOT WHEELS Infinite Rush ya está disponible para PlayStation®5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch™ 2, ROG XBOX Ally, ROG XBOX Ally X y PC a través de Steam, Microsoft Store y Epic Games Store.