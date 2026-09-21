Acer presenta su primer Googlebook: la máxima expresión del hardware premium impulsado por inteligencia
Diseñado para Gemini Intelligence, el nuevo Acer Googlebook 14 inaugura una nueva era de flujos de trabajo fluidos entre dispositivos
- Acer Googlebook 14 – el primer Googlebook convertible de la industria – está diseñado para Gemini Intelligence, productividad optimizada, creación de contenido y uso diario, todo ello sincronizado con teléfonos Android para flujos de trabajo fluidos.
- Las características premium preparan el terreno para una experiencia de Googlebook de primer nivel en un diseño convertible delgado de 1,14 kg; la expresiva barra Glowbar, la vibrante pantalla táctil OLED 3K de 14 pulgadas, el chasis duradero y elegante de aluminio-magnesio y Acer Comfort Touch indican una atención al diseño sin igual.
- Tecnologías potentes — incluyendo procesadores Intel Core Ultra Series 3 listos para IA, memoria y almacenamiento rápidos, y inalámbricos de nueva generación — aprovechan al máximo las capacidades avanzadas del sistema, como Magic Pointer, Cast My Apps, Quick Access y más.
Diseñado para el nuevo sistema operativo Googlebook, el dispositivo funciona perfectamente con flujos de trabajo basados en Android y soporta métodos táctiles, teclado, lápiz, voz y métodos tradicionales de interacción con portátiles dentro de una experiencia de usuario unificada y con ayuda de Gemini en cada paso. Acer Googlebook 14 es el primer Googlebook convertible de la industria y ofrece a los usuarios nuevas funciones revolucionarias diseñadas para aumentar la productividad y la creatividad al permitir acciones contextuales para una ayuda personalizada, proactiva y un flujo de trabajo más intuitivo y ágil.
«Acer y Google han construido una alianza duradera durante los últimos 15 años, impulsada por un compromiso compartido con la innovación centrada en el cliente. A medida que pasamos de un sistema operativo tradicional a uno de inteligencia, Acer es un socio fundamental para dar vida a esta nueva categoría de computación inteligente», dijo John Maletis, vicepresidente de Portátiles y Tablets de Google. «Acer Googlebook 14 combina la artesanía premium con Gemini Intelligence desde cero, y esperamos continuar nuestro camino juntos para ofrecer computación de próxima generación a nuestros clientes compartidos.»
Acer Googlebook 14 está diseñado para ofrecer funciones de Gemini Intelligence, ofreciendo a los usuarios de portátiles una forma completamente nueva de gestionar su flujo de trabajo sin esfuerzo y mantener el impulso. Por ejemplo, » Continue On» permite que las tareas iniciadas en un teléfono Android continúen sin problemas en Acer Googlebook 14, mientras que Cast My Apps hace que las aplicaciones para Android sean fácilmente accesibles en Acer Googlebook 14 sin necesidad de instalarse. Funciones adicionales ayudan a los usuarios de Googlebook a hacer más con menos fricción. Las sugerencias proactivas ofrecen ayuda intuitiva y personal a los usuarios con acciones y sugerencias contextuales basadas en lo que aparece en pantalla.
Diseñado a partir de una mezcla ultra duradera de aluminio y magnesio, este portátil prioriza la durabilidad, el rendimiento y la flexibilidad a largo plazo en un precioso chasis Elemental Blue. La expresiva barra luminosa en la cubierta superior es una firma visual única que varía suavemente colores y patrones para mostrar la duración de la batería y el estado de carga del Googlebook. Trabajar en el portátil es más agradable gracias al tratamiento Acer Comfort Touch en el reposapalmas y la cubierta inferior del chasis, que proporciona un acabado único y sedoso que mejora el agarre y la ergonomía. Incluso la experiencia de escritura es premium; el touchpad es resistente a la humedad y está cubierto con Corning Gorilla Glass para una navegación fluida, mientras que el teclado está retroiluminado para mayor visibilidad en diversas condiciones de iluminación.
Acer Googlebook 14 puede ser una de las piedras angulares de una vida conectada gracias a las capacidades de Gemini Intelligence como a su conectividad por hardware; utiliza Intel Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0 para conexiones inalámbricas rápidas y fiables. Los periféricos más recientes pueden conectarse fácilmente a través de su puerto Thunderbolt 4 Type-C o los dos puertos USB 3.2 Gen 2 Type-C, que se colocan a cada lado para mayor flexibilidad. La cámara de 5 MP con reducción de ruido mantiene una apariencia nítida y pulida, y se combina con el conjunto de triples micrófonos para ofrecer una excelente experiencia de conferencia. Además, el obturador físico de privacidad de la webcam promueve la privacidad. Además, el lector biométrico de huellas dactilares en el botón de encendido mejora la seguridad y proporciona accesos más rápidos, mientras que el Google Titan-C Security Chip proporciona una capa adicional de seguridad para proteger la integridad del sistema.
Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad variarán según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, especificaciones de productos y precios en mercados específicos, por favor contacta con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.. Leer artículo completo en Frikipandi Acer presenta su primer Googlebook: la máxima expresión del hardware premium impulsado por inteligencia.