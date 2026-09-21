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Acer presenta su primer Googlebook: la máxima expresión del hardware premium impulsado por inteligencia

Diseñado para Gemini Intelligence, el nuevo Acer Googlebook 14 inaugura una nueva era de flujos de trabajo fluidos entre dispositivos

Acer Googlebook 14 – el primer Googlebook convertible de la industria – está diseñado para Gemini Intelligence, productividad optimizada, creación de contenido y uso diario, todo ello sincronizado con teléfonos Android para flujos de trabajo fluidos.

Las características premium preparan el terreno para una experiencia de Googlebook de primer nivel en un diseño convertible delgado de 1,14 kg; la expresiva barra Glowbar, la vibrante pantalla táctil OLED 3K de 14 pulgadas, el chasis duradero y elegante de aluminio-magnesio y Acer Comfort Touch indican una atención al diseño sin igual.

Tecnologías potentes — incluyendo procesadores Intel Core Ultra Series 3 listos para IA, memoria y almacenamiento rápidos, y inalámbricos de nueva generación — aprovechan al máximo las capacidades avanzadas del sistema, como Magic Pointer, Cast My Apps, Quick Access y más.

Acer ha presentado hoy Acer Googlebook 14 , diseñado para Gemini Intelligence y el primero de la compañía en una nueva categoría de portátiles de gama alta que combina materiales premium, rendimiento potente, funciones de inteligencia y sincronización fluida con teléfonos Android.

Diseñado para el nuevo sistema operativo Googlebook, el dispositivo funciona perfectamente con flujos de trabajo basados en Android y soporta métodos táctiles, teclado, lápiz, voz y métodos tradicionales de interacción con portátiles dentro de una experiencia de usuario unificada y con ayuda de Gemini en cada paso. Acer Googlebook 14 es el primer Googlebook convertible de la industria y ofrece a los usuarios nuevas funciones revolucionarias diseñadas para aumentar la productividad y la creatividad al permitir acciones contextuales para una ayuda personalizada, proactiva y un flujo de trabajo más intuitivo y ágil.

«El nuevo Acer Googlebook 14 pone herramientas intuitivas y potentes con Gemini Intelligence al alcance de cualquiera que quiera potenciar su creatividad y productividad», dijo James Lin, Director General de Portátiles de Acer Inc. «Como líder de larga trayectoria en Chromebooks desde su creación hace 15 años, Acer está encantado de continuar nuestra alianza con Google para lanzar esta nueva categoría de portátiles premium listos para IA.»

«Acer y Google han construido una alianza duradera durante los últimos 15 años, impulsada por un compromiso compartido con la innovación centrada en el cliente. A medida que pasamos de un sistema operativo tradicional a uno de inteligencia, Acer es un socio fundamental para dar vida a esta nueva categoría de computación inteligente», dijo John Maletis, vicepresidente de Portátiles y Tablets de Google. «Acer Googlebook 14 combina la artesanía premium con Gemini Intelligence desde cero, y esperamos continuar nuestro camino juntos para ofrecer computación de próxima generación a nuestros clientes compartidos.»

«Ofrecer experiencias inteligentes requiere una optimización profunda en hardware, software y plataforma», dijo Josh Newman, Director General de Intel y Vicepresidente de PC de Consumo en el Grupo de Computación Client. «Gracias a una estrecha colaboración con Acer y Google, los procesadores Intel Core Ultra Serie 3 aportan el rendimiento, la eficiencia y la conectividad necesarios para desbloquear todo el potencial de Gemini Intelligence en Acer Googlebook 14.»

Diseñado para el rendimiento con la Inteligencia Géminis como núcleo

Acer Googlebook 14 está diseñado con materiales premium para manejar los flujos de trabajo más avanzados. Impulsado por un procesador Intel Core Ultra 7 355 con motores de IA integrados, incluyendo una NPU con hasta 50 TOPS, el portátil ofrece una multitarea más fluida, creación más rápida, rendimiento responsivo y una increíble eficiencia energética, además de ofrecer a los usuarios lo mejor de Gemini. RAM de alta velocidad LPDDR5X (hasta 32 GB) y almacenamiento sólido PCI Gen4 NVMe (hasta 512 GB) reducen los tiempos de inicio de aplicaciones, soportan grandes cargas multitarea y minimizan cuellos de botella. La batería de carga rápida proporciona hasta 16 horas de autonomía para productividad durante todo el día en cualquier lugar.

Acer Googlebook 14 está diseñado para ofrecer funciones de Gemini Intelligence, ofreciendo a los usuarios de portátiles una forma completamente nueva de gestionar su flujo de trabajo sin esfuerzo y mantener el impulso. Por ejemplo, » Continue On» permite que las tareas iniciadas en un teléfono Android continúen sin problemas en Acer Googlebook 14, mientras que Cast My Apps hace que las aplicaciones para Android sean fácilmente accesibles en Acer Googlebook 14 sin necesidad de instalarse. Funciones adicionales ayudan a los usuarios de Googlebook a hacer más con menos fricción. Las sugerencias proactivas ofrecen ayuda intuitiva y personal a los usuarios con acciones y sugerencias contextuales basadas en lo que aparece en pantalla.

Visuales OLED impecables en un diseño convertible premium de 1,14 kg

Cada aspecto del nuevo Acer Googlebook 14 fue diseñado para aprovechar las características únicas potenciadas por Gemini Intelligence. Por ejemplo, la inmersiva pantalla OLED 3K de 14 pulgadas del nuevo portátil es la paleta ideal para visualizar diseños tras activar Magic Pointer con un simple movimiento del cursor. La pantalla 16:10, que permite una navegación intuitiva con la yema de los dedos o con un lápiz USI 2.0, cuenta con un acabado Corning Gorilla Glass que ofrece resistencia a arañazos y daños. El potente audio sintonizado DTS® y los dos altavoces Acer Ultra Boost Stereo orientados hacia arriba complementan el vibrante brillo de 500 nits y la impresionante precisión de color de la pantalla.

Diseñado a partir de una mezcla ultra duradera de aluminio y magnesio, este portátil prioriza la durabilidad, el rendimiento y la flexibilidad a largo plazo en un precioso chasis Elemental Blue. La expresiva barra luminosa en la cubierta superior es una firma visual única que varía suavemente colores y patrones para mostrar la duración de la batería y el estado de carga del Googlebook. Trabajar en el portátil es más agradable gracias al tratamiento Acer Comfort Touch en el reposapalmas y la cubierta inferior del chasis, que proporciona un acabado único y sedoso que mejora el agarre y la ergonomía. Incluso la experiencia de escritura es premium; el touchpad es resistente a la humedad y está cubierto con Corning Gorilla Glass para una navegación fluida, mientras que el teclado está retroiluminado para mayor visibilidad en diversas condiciones de iluminación.

El diseño convertible del Googlebook cuenta con bisagras de 360 grados que permiten cuatro modos de uso: concha para productividad, tienda para streaming, soporte para presentar y tablet para desplazarse y tomar notas. Además, su formato ultracompacto lo convierte en el compañero definitivo para una movilidad sin concesiones. Delgado de 13,9 mm (0,55 in) y con un peso de apenas 1,14 kg (2,51 lbs), Acer Googlebook 14 cabe fácilmente en una mochila, mochila o bolsos de mano.

Acer Googlebook 14 puede ser una de las piedras angulares de una vida conectada gracias a las capacidades de Gemini Intelligence como a su conectividad por hardware; utiliza Intel Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0 para conexiones inalámbricas rápidas y fiables. Los periféricos más recientes pueden conectarse fácilmente a través de su puerto Thunderbolt 4 Type-C o los dos puertos USB 3.2 Gen 2 Type-C, que se colocan a cada lado para mayor flexibilidad. La cámara de 5 MP con reducción de ruido mantiene una apariencia nítida y pulida, y se combina con el conjunto de triples micrófonos para ofrecer una excelente experiencia de conferencia. Además, el obturador físico de privacidad de la webcam promueve la privacidad. Además, el lector biométrico de huellas dactilares en el botón de encendido mejora la seguridad y proporciona accesos más rápidos, mientras que el Google Titan-C Security Chip proporciona una capa adicional de seguridad para proteger la integridad del sistema.

Designación EPEAT® Climate+ y certificación Energy Star® 9.0

® Climate+ de Acer Googlebook 14. Además, el dispositivo cuenta con certificación Energy Star® 9.0 y registrado EPEAT®. También cuenta con etiquetas grabadas con láser que proporcionan información permanente y duradera, puede soportar una amplia variedad de entornos, reducir el desorden visual de etiquetado y los residuos de adhesivos, y facilita el reciclaje. Elaborado con un 49% de materiales circulares y un 99% de embalaje libre de plástico, el nuevo Acer Googlebook 14 combina durabilidad con un diseño que respalda los compromisos más amplios de sostenibilidad de Acer y las iniciativas de economía circular. Las organizaciones y usuarios que exijan responsabilidad medioambiental junto con un rendimiento de primera categoría apreciarán la designación EPEATClimate+ de Acer Googlebook 14. Además, el dispositivo cuenta con certificación Energy Star® 9.0 y registrado EPEAT®. También cuenta con etiquetas grabadas con láser que proporcionan información permanente y duradera, puede soportar una amplia variedad de entornos, reducir el desorden visual de etiquetado y los residuos de adhesivos, y facilita el reciclaje.

Doce meses de Google AI Pro incluido con Acer Googlebook 14

Acer Googlebook 14 viene con 12 meses de Google AI Pro. Esto ofrece a los usuarios de Googlebook un acceso ampliado a potentes funciones en Gemini, Flow y Gemini Notebook, así como a Gemini directamente en las aplicaciones de Google. Además, cuenta con 5 TB de almacenamiento en la nube para guardar fotos y archivos en copia de seguridad.

Precios y disponibilidad

Acer Googlebook 14 (GP714-91N) estará disponible en España desde noviembre de 2026, a partir de 1.199 EUR (todas las ofertas por tiempo limitado).

Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad variarán según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, especificaciones de productos y precios en mercados específicos, por favor contacta con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.