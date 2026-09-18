iRacing Arcade ¡Ya está disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X|S!

¡Disfruta del multijugador local para cuatro jugadores en pantalla dividida, además de nuevos autos y circuitos, con la nueva actualización de este juego de carreras arcade de bolsillo, disponible hoy en PC y consolas!

¡iRacing Studios y Original Fire Games se complacen en lanzar hoy el juego de carreras arcade en tercera persona iRacing Arcade para PlayStation 5 y Xbox Series X|S por 24.99 USD/ 24.99 €! Tras un exitoso lanzamiento en Steam a principios de este año, iRacing Arcade también recibe hoy una importante actualización de contenido en todas las plataformas, que incorpora multijugador local para cuatro jugadores en pantalla dividida, cuatro autos nuevos y cuatro pistas nuevas con cinco configuraciones. Todo esto se suma al profundo modo carrera, el multijugador en línea y los legendarios autos, pistas y campeonatos incluidos originalmente con el juego.

El nuevo contenido que llega a PC y consolas con la actualización de hoy incluye:

Pantalla dividida local para cuatro jugadores : Toma algunos controles y disfruta de carreras rápidas, caóticas y competitivas contra tus amigos y familiares desde el mismo sofá.

: Toma algunos controles y disfruta de carreras rápidas, caóticas y competitivas contra tus amigos y familiares desde el mismo sofá. Cuatro autos nuevos : Disfruta de cuatro nuevos vehículos con el Formula Fangio (un auto estilo Fórmula de los años 60), el Formula Turbo (un auto estilo Fórmula de los años 80), el Mercedes 190 E DTM y el Big Rig.

: Disfruta de cuatro nuevos vehículos con el Formula Fangio (un auto estilo Fórmula de los años 60), el Formula Turbo (un auto estilo Fórmula de los años 80), el Mercedes 190 E DTM y el Big Rig. Cuatro pistas nuevas con cinco configuraciones nuevas: Cuatro nuevos circuitos con licencia oficial se suman al juego: Circuito de Jerez – Ángel Nieto, en España; Circuit de Nevers – Magny-Cours, en Francia; y, en Italia, Autodromo Nazionale Monza – Grand Prix, Autodromo Nazionale Monza – Historic y Misano World Circuit Marco Simoncelli.

iRacing Arcade toma algunos de los autos y circuitos más destacados del mundo y los transforma en versiones altamente estilizadas diseñadas para ofrecer la máxima diversión, combinando un adorable estilo artístico con el consumo de combustible y el desgaste de neumáticos realistas por los que son conocidos los productos de iRacing. Avanza a través de un profundo modo carrera mientras construyes el complejo automovilístico totalmente personalizable de tus sueños, administras pilotos y recursos, y defines tu camino desde las categorías de base hasta alcanzar la gloria en el automovilismo.

PÁGINA DE IRACING ARCADE EN PLAYSTATION

PÁGINA DE IRACING ARCADE EN XBOX

PÁGINA DE IRACING ARCADE EN STEAM

Características principales

Autos, pistas y campeonatos icónicos: Descubre el vibrante mundo del automovilismo con recreaciones estilizadas de 18 autos legendarios y 14 pistas, incluidos circuitos de primer nivel como Barber Motorsports Park, Imola, Ciudad de México y Miami, además de la FIA Formula 4, la categoría GTP del IMSA WeatherTech SportsCar Championship y el Porsche 911 GT3 Cup.

Descubre el vibrante mundo del automovilismo con recreaciones estilizadas de 18 autos legendarios y 14 pistas, incluidos circuitos de primer nivel como Barber Motorsports Park, Imola, Ciudad de México y Miami, además de la FIA Formula 4, la categoría GTP del IMSA WeatherTech SportsCar Championship y el Porsche 911 GT3 Cup. Carreras accesibles pero auténticas: Compite en múltiples categorías con un modelo de físicas fácil de aprender, pero que ofrece una gran profundidad para quienes quieran dominarlo, mientras persigues la vuelta perfecta en este juego de carreras accesible diseñado para controles.

Compite en múltiples categorías con un modelo de físicas fácil de aprender, pero que ofrece una gran profundidad para quienes quieran dominarlo, mientras persigues la vuelta perfecta en este juego de carreras accesible diseñado para controles. Construye un legado en el automovilismo: Pasa de tener pocos recursos a alcanzar el éxito en el extenso modo carrera mientras construyes un complejo automovilístico completamente personalizable, con garajes, talleres de motores y chasis, además de edificios de investigación y desarrollo que permiten desbloquear mejoras durante las carreras, haciendo que cada complejo sea diferente. La gestión del equipo permite a los jugadores participar en múltiples campeonatos al mismo tiempo, con pilotos contratados disponibles para mantener a tu equipo en lo más alto del mundo de las carreras.

Pasa de tener pocos recursos a alcanzar el éxito en el extenso modo carrera mientras construyes un complejo automovilístico completamente personalizable, con garajes, talleres de motores y chasis, además de edificios de investigación y desarrollo que permiten desbloquear mejoras durante las carreras, haciendo que cada complejo sea diferente. La gestión del equipo permite a los jugadores participar en múltiples campeonatos al mismo tiempo, con pilotos contratados disponibles para mantener a tu equipo en lo más alto del mundo de las carreras. Multijugador en línea: Compite en partidas multijugador en línea con hasta 11 rivales de todo el mundo, con salas personalizadas para correr contra tus amigos.

Compite en partidas multijugador en línea con hasta 11 rivales de todo el mundo, con salas personalizadas para correr contra tus amigos. Contrarrelojes globales: Perfecciona tu trazada mientras buscas los mejores tiempos en las tablas de clasificación globales, o marca el ritmo y deja que los demás intenten alcanzarte. Gracias a las rotaciones semanales, la competencia siempre se mantiene renovada.

iRacing Arcade es codesarrollado y publicado por iRacing, el estudio detrás de la simulación de automovilismo más auténtica del mundo, así como del próximo NASCAR 26, que se lanzará el 18 de septiembre de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.



iRacing Arcade ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam. Los jugadores también pueden disfrutar de una demo gratuita en Steam. Para obtener más información, visita www.iRacingarcade.com.