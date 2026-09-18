Control infinito y máximo: Razer presenta el Tartarus V2 Pro

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Razer Tartarus V2 Pro: el keypad definitivo para MMO y FPS con switches ópticos analógicos y 8000 Hz

Razer ha presentado oficialmente el Razer Tartarus V2 Pro, la evolución más avanzada de su célebre línea de teclados anatómicos para juegos. Diseñado para ofrecer una precisión milimétrica y una respuesta instantánea en partidas competitivas de MMO, FPS y más, este dispositivo integra por primera vez los switches ópticos analógicos insignia de la marca junto con la tecnología HyperPolling de 8000 Hz.

Un teclado óptico analógico para juegos con 31 controles programables, actuación ajustable y un reposamuñecas ergonómico totalmente regulable, diseñado para un control absoluto en MMO, FPS y más

Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, ha anunciado hoy el Razer Tartarus V2 Pro, la siguiente evolución de su línea de teclados para juegos Tartarus.

Diseñado para mantener la precisión y la velocidad que los jugadores esperan de la gama Tartarus, el nuevo Razer Tartarus V2 Pro incorpora por primera vez en un teclado dedicado la tecnología de switches insignia de Razer y la auténtica tecnología HyperPolling de 8000 Hz, además de un reposamuñecas diseñado para moverse junto con el jugador.

Equipado con 31 controles programables, un joystick para el pulgar de tamaño completo sin deriva (*anti-drift*) y un reposamuñecas ergonómico totalmente ajustable, el Tartarus V2 Pro está diseñado para ofrecer a los jugadores competitivos de MMO y FPS una personalización casi ilimitada, sin sacrificar la comodidad durante sesiones prolongadas.

Claves y características del Razer Tartarus V2 Pro

31 controles programables: Máxima personalización e integración total de macros para dominar cualquier videojuego.

Switches ópticos analógicos con actuación ajustable: Permiten calibrar el punto de activación exacto de cada tecla según el estilo de juego.

Joystick ergonómico anti-drift: Mando táctico para el pulgar a tamaño completo diseñado para evitar el desgaste y ofrecer un movimiento fluido sin deriva.

Tasa de sondeo de 8000 Hz: Latencia ultrabaja para una transmisión de datos prácticamente instantánea en cada pulsación.

Reposamuñecas ergonómico y regulable: Ajuste multidireccional que acompaña la postura de la mano para prolongar la comodidad en sesiones intensas.

«Los juegos han evolucionado drásticamente y los jugadores ahora esperan más control, precisión y flexibilidad del hardware que utilizan», afirmó Barrie Ooi, director de la división de juegos para PC de Razer. «Nuestro interruptor óptico analógico Razer de segunda generación (Gen-2) aporta mayor precisión y un rango de actuación más amplio, permitiendo a los jugadores ajustar con exactitud cómo quieren que responda cada tecla, mientras que el joystick TMR ofrece un movimiento analógico fluido y sin deriva. El Tartarus V2 Pro apuesta sin complejos por el maximalismo: más entradas, controles más precisos y más formas de personalizarlo a tu gusto».

Precisión al alcance de tus dedos

En el centro del Tartarus V2 Pro tenemos los Razer Analog Optical Switches Gen-2, la tecnología de interruptores insignia de Razer, ahora integrada en este dispositivo. Ofrece un rango de actuación totalmente ajustable de 0,1 a 4,0 mm y una sensibilidad *Rapid Trigger* de hasta 0,1 mm para permitir entradas repetidas ultrarrápidas. Cada interruptor está lubricado individualmente y asentado sobre una capa de espuma densa; además, cuenta con una vida útil de 100 millones de pulsaciones y una acústica limpia y satisfactoria, diseñada para mantener a los jugadores en su estado de flujo.

Domina todos los ángulos

El control del Tartarus V2 Pro comienza con 31 controles programables, lo que ofrece a los jugadores suficientes entradas asignables para cubrir toda una barra de habilidades, un conjunto de macros o una configuración específica para cualquier género de juegos desde un único y mismo teclado.

Como elemento central, cuenta con un joystick para el pulgar TMR de tamaño completo y sin deriva (*anti-drift*), heredado de los galardonados mandos para consolas de Razer, que permite navegar con fluidez por menús radiales o ejecutar acciones precisas en el juego, todo ello complementado con tres botones dedicados que se adaptan a cualquier estilo de juego.

No hay dos manos que reposen igual sobre un teclado; por eso, el reposamuñecas del Tartarus V2 Pro está diseñado para ajustarse al jugador, y no al revés. Se desliza hacia afuera y rota hacia la izquierda y la derecha, permitiendo que cada usuario encuentre su ángulo natural en lugar de tener que conformarse con una única posición fija.

El resultado es una superficie de apoyo que se adapta a la mano que descansa sobre ella, manteniendo las muñecas alineadas y libres de fatiga durante largas sesiones, evitando así que los jugadores deban forzar su agarre para adaptarse al dispositivo.

Diseñado para seguir el ritmo

El Tartarus V2 Pro incorpora la tecnología HyperPolling de hasta 8000 Hz, una tasa de sondeo ocho veces superior al estándar de la industria, y cuenta con el respaldo del conjunto de funciones de control de entrada avanzado de Razer, que incluye Razer™ Snap Tap, Razer™ Snap Flex y Dynamic Keystroke, para lograr una ejecución más rápida y precisa bajo presión.

Los jugadores pueden configurar hasta 24 mapas de teclas distribuidos en 3 perfiles integrados mediante Razer Synapse para adaptarse a distintos juegos y géneros, además de ajustar la actuación o la función Rapid Trigger sobre la marcha directamente en el dispositivo, gracias a su matriz de LED integrada, sin necesidad de software. El diseño se completa con teclas de PBT texturizado de doble inyección, que garantizan una gran durabilidad y un tacto excelente.

En conjunto, estas características definen la experiencia del Tartarus V2 Pro:

Precisión al alcance de tus dedos

Switch óptico analógico Razer de 2.ª generación con Rapid Trigger y accionamiento ajustable de 0,1 a 4,0 mm.

Domina todos los ángulos

31 controles programables, un joystick para el pulgar TMR de tamaño completo y sin deriva con tres botones dedicados, y un reposamuñecas ergonómico totalmente ajustable que se desliza y gira para adaptarse a la posición natural de la mano del jugador.

Diseñado para seguir el ritmo

Tecnología HyperPolling real de 8000 Hz, el conjunto de herramientas Advanced Input Control de Razer y hasta 24 mapas de teclas configurables en 3 perfiles integrados mediante Razer Synapse.

Con el Tartarus V2 Pro, Razer establece un nuevo estándar para los teclados de juego a un mano, combinando precisión óptica analógica, control adaptable y comodidad ergonómica en un único centro de mando para MMO, FPS y mucho más. Representa el siguiente paso en la evolución de la línea Tartarus y una plataforma que Razer seguirá impulsando a medida que el juego competitivo exija más de cada entrada de control.