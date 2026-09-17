Nintendo Europa anuncia tres nuevos packs de consolas, que llegarán el 29 de octubre



Juan Cascón Baños Destacada, Hardware, Juegos


Nintendo Europa anuncia tres nuevos packs de consolas, que llegarán el 29 de octubre

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Ya están en camino distintos bundles con Mario Kart World, Tomodachi Life: Una vida de ensueño y Mario Kart 8 Deluxe

Los usuarios europeos que estén pensando en hacerse este año con una Nintendo Switch 2, una Nintendo Switch, o una Nintendo Switch Lite tendrán una gran variedad de opciones para elegir, incluyendo los tres nuevos packs que llegarán a todo el continente el jueves 29 de octubre: Nintendo Switch 2 + Mario Kart WorldNintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe y Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Una vida de ensueño.

Un vasto mundo de circuitos interconectados te espera en Mario Kart World, disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2. Hasta 24 pilotos a la vez –la cifra más alta en toda la historia de Mario Kart– pueden competir en distintas pistas, tanto en modos ya conocidos como Grand Prix y Batalla, como en otros nuevos, como Supervivencia y Modo Libre. El pack de Nintendo Switch 2 + Mario Kart World cuenta con una consola Nintendo Switch 2 *1, el juego completo para descargar y un código de descarga para una suscripción individual de tres meses (90 días) a Nintendo Switch Online, que permitirá a pilotos de todo el mundo unirse a la competición a través del juego en línea, utilizar el chat de voz con sus amigas y amigos mediante GameChat*2 y mucho más.

El bundle de Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe incluirá una consola Nintendo Switch y un juego físico de Mario Kart 8 Deluxe. Los jugadores podrán disfrutar, a lo largo de 48 circuitos, de reñidas carreras con pilotos de todo el mundo, por tierra, mar y aire, e incluso por techos y paredes.

El nuevo pack de Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Una vida de ensueño constará de una consola Nintendo Switch Lite turquesa, el juego completo de Tomodachi Life: Una vida de ensueño para descargar y una prueba gratuita de 30 días para Nintendo Switch Online. Diseñada específicamente para el juego portátil, Nintendo Switch Lite permitirá a los cuidadores de la isla llevarse fácilmente, a donde quiera que vayan, a sus personajes Mii y su estrambótico mundo.

Estos tres packs se unen al ya anunciado bundle de Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort *3, que llegará el 22 de octubre, y a la Nintendo Switch 2 edición 40º aniversario de The Legend of Zelda*4, que se lanzará el 29 de octubre.

ProductoFecha de lanzamientoContenidos
Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports ResortJueves 22 de octubreConsola Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort (juego completo para descargar), código de descarga para una suscripción individual de tres meses (90 días) a Nintendo Switch Online.
Nintendo Switch 2 (edición 40º aniversario de The Legend of Zelda)Jueves 29 de octubreConsola Nintendo Switch 2 con motivos decorativos de la Trifuerza en la parte trasera de la consola, en la base y en los mandos Joy-Con 2.

Nota: este producto no incluye el juego.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart WorldJueves 29 de octubreConsola Nintendo Switch 2, Mario Kart World (juego completo para descargar), código de descarga para una suscripción individual de tres meses (90 días) a Nintendo Switch Online.
Nintendo Switch + Mario Kart 8 DeluxeJueves 29 de octubreConsola Nintendo Switch y Mario Kart 8 Deluxe (juego físico)
Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Una vida de ensueñoJueves 29 de octubreConsola Nintendo Switch Lite (turquesa), Tomodachi Life: Una vida de ensueño (juego completo para descargar), prueba gratuita de 30 días para Nintendo Switch Online

 

Más información:
https://www.nintendo.com/es-es

 

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