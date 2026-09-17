Nintendo Europa anuncia tres nuevos packs de consolas, que llegarán el 29 de octubre

Ya están en camino distintos bundles con Mario Kart World, Tomodachi Life: Una vida de ensueño y Mario Kart 8 Deluxe
Los usuarios europeos que estén pensando en hacerse este año con una Nintendo Switch 2, una Nintendo Switch, o una Nintendo Switch Lite tendrán una gran variedad de opciones para elegir, incluyendo los tres nuevos packs que llegarán a todo el continente el jueves 29 de octubre: Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe y Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Una vida de ensueño.
Un vasto mundo de circuitos interconectados te espera en Mario Kart World, disponible en exclusiva para Nintendo Switch 2. Hasta 24 pilotos a la vez –la cifra más alta en toda la historia de Mario Kart– pueden competir en distintas pistas, tanto en modos ya conocidos como Grand Prix y Batalla, como en otros nuevos, como Supervivencia y Modo Libre. El pack de Nintendo Switch 2 + Mario Kart World cuenta con una consola Nintendo Switch 2 *1, el juego completo para descargar y un código de descarga para una suscripción individual de tres meses (90 días) a Nintendo Switch Online, que permitirá a pilotos de todo el mundo unirse a la competición a través del juego en línea, utilizar el chat de voz con sus amigas y amigos mediante GameChat*2 y mucho más.
El bundle de Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe incluirá una consola Nintendo Switch y un juego físico de Mario Kart 8 Deluxe. Los jugadores podrán disfrutar, a lo largo de 48 circuitos, de reñidas carreras con pilotos de todo el mundo, por tierra, mar y aire, e incluso por techos y paredes.
El nuevo pack de Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Una vida de ensueño constará de una consola Nintendo Switch Lite turquesa, el juego completo de Tomodachi Life: Una vida de ensueño para descargar y una prueba gratuita de 30 días para Nintendo Switch Online. Diseñada específicamente para el juego portátil, Nintendo Switch Lite permitirá a los cuidadores de la isla llevarse fácilmente, a donde quiera que vayan, a sus personajes Mii y su estrambótico mundo.
Estos tres packs se unen al ya anunciado bundle de Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort *3, que llegará el 22 de octubre, y a la Nintendo Switch 2 edición 40º aniversario de The Legend of Zelda*4, que se lanzará el 29 de octubre.
|Producto
|Fecha de lanzamiento
|Contenidos
|Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort
|Jueves 22 de octubre
|Consola Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort (juego completo para descargar), código de descarga para una suscripción individual de tres meses (90 días) a Nintendo Switch Online.
|Nintendo Switch 2 (edición 40º aniversario de The Legend of Zelda)
|Jueves 29 de octubre
|Consola Nintendo Switch 2 con motivos decorativos de la Trifuerza en la parte trasera de la consola, en la base y en los mandos Joy-Con 2.
Nota: este producto no incluye el juego.
|Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
|Jueves 29 de octubre
|Consola Nintendo Switch 2, Mario Kart World (juego completo para descargar), código de descarga para una suscripción individual de tres meses (90 días) a Nintendo Switch Online.
|Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe
|Jueves 29 de octubre
|Consola Nintendo Switch y Mario Kart 8 Deluxe (juego físico)
|Nintendo Switch Lite + Tomodachi Life: Una vida de ensueño
|Jueves 29 de octubre
|Consola Nintendo Switch Lite (turquesa), Tomodachi Life: Una vida de ensueño (juego completo para descargar), prueba gratuita de 30 días para Nintendo Switch Online
Más información:
https://www.nintendo.com/es-es
. Leer artículo completo en Frikipandi Nintendo Europa anuncia tres nuevos packs de consolas, que llegarán el 29 de octubre.