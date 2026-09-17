Toprak Razgatlioğlu pilito: Lucirá un casco diseño único, creado por los jugadores del videojuego MotoGP™26

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

TOPRAK RAZGATLIOĞLU APORTARÁ LA CREATIVIDAD DE LOS AFICIONADOS AL CIRCUITO CON UN DISEÑO ÚNICO DE CASCO EN AUSTRIA

Milestone y MotoGP Sports Entertainment Group se complacen en presentar el casco especial que llevará el piloto de Prima Pramac Yamaha MotoGP, Toprak Razgatlioğlu, durante el próximo Gran Premio de Austria. El diseño único, creado por los jugadores del videojuego MotoGP 26, fue seleccionado personalmente por el piloto turco y debutará en pista durante el próximo fin de semana de carrera.

Por tercer año consecutivo, los jugadores del videojuego MotoGP™ tuvieron la oportunidad de mostrar su creatividad a través del editor de cascos del juego, una potente herramienta de personalización gráfica que permite a los fans dar vida a sus ideas y crear diseños únicos para usar en sus carreras virtuales. Del 14 de mayo al 14 de junio de 2026, se enviaron miles de creaciones de más de 50 países en todo el mundo, destacando una vez más la pasión y el alcance global de la comunidad del juego. El diseño ganador, creado por un jugador suizo, celebra la tierra natal del piloto mostrando el circuito de Istanbul Park envuelto en una bandera turca, enriquecido con un impresionante gráfico inspirado en el atardecer en la parte trasera del casco.

Os dejamos el análisis del juego de MotoGP 226

«Ha sido genial trabajar con Milestone y el equipo de videojuegos de MotoGP™ en esta iniciativa. Siempre es especial ver la pasión de los aficionados a MotoGP™, y este casco es un gran ejemplo de lo creativos que pueden ser nuestros seguidores», dijo Toprak Razgatlioğlu. «Estoy deseando rendir homenaje a mis raíces turcas llevando este precioso diseño en el Gran Premio de Austria. Es una gran sensación llevar algo creado por un aficionado del mundo virtual al circuito real.» «Estamos extremadamente ilusionados de continuar esta iniciativa especial durante un año más», dijo Matteo Pezzotti, director de Juego de MotoGP™26. «Nuestro juego aporta momentos de alegría y entretenimiento a jugadores de todo el mundo, y es fantástico ver cómo esta pasión se extiende más allá de la consola y al mundo real de MotoGP. ™ Queremos agradecer a Toprak su apoyo y disponibilidad, así como a nuestros fans por seguir abrazando este proyecto con tanto entusiasmo.»

El casco no solo será visto por millones de aficionados en todo el mundo durante el fin de semana de carrera en Austria, sino que también estará disponible como un objeto dentro del juego en MotoGP™26, permitiendo a los jugadores competir con el mismo diseño especial que Razgatlioğlu.

MotoGP 26 está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X y PC a través de Steam, Microsoft Store y Epic Games Store.