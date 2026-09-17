Apex Legends vs. Street Fighter 6 estará disponible a partir del 22 de septiembre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

EA y Respawn han presentado su última colaboración para Apex Legends, uniendo dos icónicas franquicias del mundo de los videojuegos en el evento Apex Legends vs. Street Fighter 6, que estará disponible en todas las plataformas a partir del 22 de septiembre. Este evento por tiempo limitado permitirá a los jugadores lanzarse al modo Comodín y combatir con los estilos de lucha de algunos de los personajes más icónicos de Street Fighter 6, además de explorar una versión de Olympus inspirada en el juego, desbloquear nuevas skins y mucho más.

Puedes ver AQUÍ el tráiler oficial del evento Apex Legends vs. Street Fighter 6

Esta colaboración de duración limitada incluye una gran cantidad de contenido nuevo, entre el que destaca:

Wildcard Takeover

Salta a Comodín y combate en una versión de Olympus inspirada en Street Fighter 6 .

Destruye los caminos a puñetazos para conseguir fichas del medidor de combate.

Entra en el gimnasio de Luke y descubre máquinas recreativas, globos de Blanka-chan y otras decoraciones repartidas por el mapa.

Consigue equipo de lucha para canalizar el poder de personajes de Street Fighter 6 a través de cuatro kits distintos, cada uno con habilidades pasivas, tácticas y definitivas exclusivas.

Ryu

Acércate rápidamente a los enemigos y remátalos con un devastador puñetazo ascendente Shin Shoryuken.

Chun-Li

Corre por las paredes para entrar en combate, aumenta la velocidad de tus ataques cuerpo a cuerpo y controla zonas con una explosión Kikosho cargada.

Akuma

Lanza bolas de fuego demoníacas a distancia y culmina el ataque con un Shun Goku Satsu.

Dhalsim

Flota sobre el campo de batalla con baja gravedad, controla el espacio desde lejos y desata una lluvia de fuego con Yoga Sunburst.

Fighter Form y Showdown

Al llenar el medidor de combate, los jugadores podrán activar el modo de combate.

Esta transformación cambia el combate a tercera persona y otorga acceso a nuevas habilidades tácticas y definitivas, además de mejoras en el combate cuerpo a cuerpo, el bloqueo, la resistencia al daño y la velocidad.

Sobrevive hasta la última ronda para participar en Confrontación, una batalla final en la que todos los jugadores entran en modo de combate y los jugadores eliminados o reaparecidos regresan al combate.

Nuevo Hadoken Universal Melee

Canaliza el espíritu de Street Fighter 6 y consigue el nuevo cosmético mítico universal Hadoken Melee, que incluye una Caja de Muerte a juego.

Cosméticos de Street Fighter 6

Gana Zenny para desbloquear recompensas, incluida la skin épica Lifeline x Li-Fen .

Consigue 8 nuevas skins inspiradas en personajes de Street Fighter : Sparrow como Ryu Alter como Chun-Li Bangalore como Elena Mirage como Luke Gibraltar como Akuma Wattson como Cammy Caustic como Blanka Pathfinder como Dhalsim



Además, estarán disponibles 8 nuevas skins legendarias de armas inspiradas en Street Fighter 6 para R-99, EVA-8, Flatline, Volt, Scout, Mozambique, Sentinel y Peacekeeper, junto con estelas de salto, holosprays, pegatinas, insignias, trackers y marcos.

¡Y mucho más!