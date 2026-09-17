EA SPORTS FC 27 presentación mundial con Zlatan Ibrahimović, Thierry Henry, Luís Figo, Daniel Sturridge, Lewis Capaldi, KSI, Odell Beckham Jr., el reparto de Ted Lasso y muchas otras personalidades

EA SPORTS FC REÚNE A ZLATAN, THIERRY HENRY, KSI Y MUCHOS MÁS EN EL EVENTO MUNDIAL DE PRESENTACIÓN DE FC27 EN NUEVA YORK EA SPORTS FC presenta el primer livestream de jugabilidad de FC 27, con enfrentamientos entre iconos del fútbol mundial y grandes creadores de contenido

EA SPORTS FC reunió el pasado 15 de septiembre a los mundos del deporte y el entretenimiento en el evento mundial de presentación de FC 27, celebrado en Nueva York. Futbolistas legendarios, creadores de contenido, actores, artistas musicales y deportistas se dieron cita en una jornada dedicada a celebrar The World’s Game, a pocos días del inicio del acceso anticipado de FC 27, el 18 de septiembre, y de su lanzamiento mundial, el 25 de septiembre.

Entre los asistentes estuvieron Zlatan Ibrahimović, Thierry Henry, Luís Figo, Daniel Sturridge, Lewis Capaldi, KSI, Odell Beckham Jr., el reparto de Ted Lasso y muchas otras personalidades.

El evento acogió el primer livestream de jugabilidad de FC 27, en el que se mostraron algunas de las novedades del juego desarrolladas a partir del feedback directo de la comunidad. Desde enfrentamientos 1 contra 1 entre leyendas hasta momentos exclusivos protagonizados por creadores, FC 27 demostró que el fútbol siempre ha sido mucho más que un partido. Es una cuestión de jugadores, de las comunidades que crean y de toda la cultura que rodea al juego.

Estos fueron algunos de los momentos más destacados del evento:

Enfrentamientos legendarios: El livestream principal del evento contó con algunos enfrentamientos icónicos que acumularon más de 2,6 millones de visualizaciones en las distintas plataformas de streaming, con un pico combinado de 276.000 espectadores. En el duelo principal, Zlatan Ibrahimović y Marlon se enfrentaron a Thierry Henry y KSI. El siguiente enfrentamiento estuvo protagonizado por Chad OchoCinco y Adebayo Akinfenwa frente a Daniel Sturridge y Lewis Capaldi, mostrando por primera vez momentos de jugabilidad de FC 27 y marcando el inicio de la nueva temporada.

The Grounds abre sus puertas a los creadores: Grandes creadores de contenido pudieron probar de primera mano The Grounds, el nuevo espacio social de fútbol de FC 27, diseñado para personalizar equipos y dar rienda suelta a la creatividad. Sus reacciones en directo mostraron cómo esta nueva experiencia ofrece a los jugadores más formas de conectar, jugar juntos y construir su propia identidad futbolística más allá del partido tradicional.

LALIGA x FC 27 MATCHDAY

El evento LALIGA x FC 27 Matchday reunió a las leyendas del fútbol Javier Mascherano y Luis Figo, que ejercieron como capitanes de los equipos de LALIGA, junto a Rivaldo y Marcelo, además de grandes creadores internacionales como KSI, xBuyer, Luva y muchos más.

Los equipos compitieron en tres retos de habilidad antes de saltar al terreno de juego para disputar el partido principal. En él, Mascherano, Rivaldo, Luís Figo y Marcelo se enfrentaron a los creadores, reuniendo en un mismo campo a leyendas del fútbol y algunos de los mayores talentos del mundo del gaming. Los fans podrán disfrutar de toda la acción a través de este enlace a partir de las 19:00 CEST | 18:00 BST | 13:00 EST | 10:00 PST y unirse a la conversación en redes sociales utilizando el hashtag #FC27MATCHDAY.

El livestream de la presentación mundial de FC 27 generó una gran expectación en tiempo real a través de Twitch , YouTube y las redes sociales , con imágenes completas de jugabilidad y reacciones de los creadores compartidas a lo largo de toda la jornada.

Las reservas de EA SPORTS FC™ 27 ya están disponibles . El juego se lanzará en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC™ 27 estará disponible en todo el mundo a partir del 25 de septiembre de 2026, mientras que el acceso anticipado de las ediciones Ultimate y Ultimate Plus comenzará el 18 de septiembre de 2026*.

* Determinados contenidos y funcionalidades, incluido el modo The Grounds (incluido Clubs), solo están disponibles en las versiones para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.