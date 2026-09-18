Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Actualización del primer aniversario de la versión 1.0 de The Rogue Prince of Persia, que llega con mejoras específicas, nuevos modos, y nuevos elementos. La actualización, que se lanza hoy mismo, está disponible en todas las plataformas!

Un año después de su lanzamiento, la legendaria franquicia sublima una vez más el género roguelite con la actualización de The Rogue Prince of Persia™ en su primer aniversario.

Hoy, Ubisoft ha mostrado la actualización del primer aniversario de la versión 1.0 de The Rogue Prince of Persia™. Este juego roguelite, lanzado en agosto de 2025, se convirtió en uno de los títulos mejor valorados de Ubisoft en los últimos años, con un 90 % de reseñas positivas en Steam y un apoyo constante de la comunidad roguelite durante su desarrollo. Un año más tarde, gracias al compromiso y los esfuerzos del equipo de Evil Empire, The Rogue Prince of Persia™ ofrece una actualización de aniversario única, llena de mejoras específicas, nuevos modos, y nuevos elementos. La actualización, que se lanza hoy mismo, está disponible en todas las plataformas.

Esta versión del juego muestra nuevas arenas, las zonas de combate, en las que los jugadores se enfrentarán a oleadas de enemigos más duros, demostrando sus habilidades de combate y avanzando por distintos niveles. No solo eso, sino que la actualización también incluye una nueva mecánica con la que los jugadores podrán congelar y ralentizar a sus enemigos. Además, el nuevo modo Speedrun, un modo contrarreloj específico, pondrá a prueba la agilidad de los jugadores con cronómetros integrados que controlarán las habilidades de movimiento y optimización.

Para hacer más inmersivo el sistema de parkour sin límites, se han ajustado el ritmo y la dificultad, mejorando la experiencia de los jugadores al acortar los biomas iniciales y ofrecer desafíos generales más altos. Como parte de las mejoras del juego, el equipo también ha trabajado para reformar por completo el último bioma, el Palacio. Esta zona se ha rediseñado y reestructurado para ofrecer un desafío considerablemente mayor y más adecuado para el equipamiento potente con el que cuentan los jugadores al final del juego.

Esta actualización de aniversario también presenta a los jugadores dos armas nuevas, y cuatro nuevas herramientas, incluyendo una de tipo trampa para acabar con enemigos o esquivarlos.

Movimientos acrobáticos detallados, nuevos modos más veloces y aventureros, mejoras en el diseño, un movimiento similar al baile, niveles y entornos mejorados… Esta actualización del primer aniversario se apoya en la franquicia para ofrecer la mejor combinación de movimiento y recorrido posible, con una navegación que combina elementos en 2D y 3D.

Para más información sobre The Rogue Prince of Persia™, visita ubisoft.com