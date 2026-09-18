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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale, un encantador juego de acción, aventura, puzles y ritmo desarrollado por Metronomik, que invita a los jugadores a embarcarse en un viaje mágico inspirado en las vibrantes culturas del sudeste asiático. El juego saldrá a la venta en 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.

¡Echa un primer vistazo a la aventura en el tráiler de presentación!

En Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale, los jugadores se meten en la piel de Kaya y se embarcan en un conmovedor viaje hacia la madurez centrado en la familia, el valor y el autodescubrimiento para convertirse en una Worldbuilder, igual que sus padres. Para obtener la certificación, primero hay que superar una prueba: reunir a todos los gigantes del mundo y llevar a cabo el Ritual de Renovación para rejuvenecer los sabores del mundo.

Armada con su fiel cuchara y los poderes únicos de los Ondeh, los jugadores ayudarán a Kaya a interactuar con su entorno, resolver ingeniosos rompecabezas y enfrentarse a las excéntricas criaturas que se interponen en su camino.

La música es el núcleo de Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale y combina a la perfección la mecánica de juego basada en el ritmo con la exploración, la resolución de acertijos y el combate. Los jugadores deben seguir el tempo para recorrer el mundo, desbloquear nuevos caminos y potenciar las habilidades de Kaya, creando así un viaje en el que cada compás da forma a la aventura.

Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale se lanzará en 2027 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam. El juego estará disponible en formato digital en todas las plataformas, y para Nintendo Switch 2 habrá ediciones tanto físicas como digitales.

Para más información sobre Ondeh Ondeh Kaya’s Tasty Tale y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe por favor visite: https://es.bandainamcoent.eu/