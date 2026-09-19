FINAL FANTASY RESONANCE se desvela junto con nuevos tráilers de KINGDOM HEARTS IV y más

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

urante la reciente presentación de Nintendo Direct, SQUARE ENIX reveló nuevos juegos, nuevos tráilers y nuevos detalles sobre una amplia variedad de títulos que están por llegar. Entre los anuncios se incluyen FINAL FANTASY RESONANCE, el primer juego de FINAL FANTASY en HD-2D, y la KINGDOM HEARTS Collection [I~III], 10 experiencias mágicas que traen la historia de la serie KINGDOM HEARTS de forma nativa a Nintendo Switch 2 y otras consolas, así como nuevos tráilers de los próximos juegos KINGDOM HEARTS IV, DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World y FINAL FANTASY XIV Online para Nintendo Switch 2.



KINGDOM HEARTS IVKINGDOM HEARTS IV, la nueva entrega de la serie de rol de acción desarrollada y publicada por SQUARE ENIX, ofrece a los fans un adelanto de algunos de los personajes que el protagonista Sora conocerá en la misteriosa ciudad de Quadratum. Sora volverá a viajar por distintos mundos, donde se cruzará con nuevos personajes y despertarán nuevos poderes en este nuevo capítulo. KINGDOM HEARTS IV saldrá a la venta para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

FINAL FANTASY RESONANCE

FINAL FANTASY RESONANCE, el primer juego HD-2D de la serie FINAL FANTASY, es un homenaje al FINAL FANTASY clásico y moderno que evoca los queridos títulos de antaño. Esta historia de los Cristales cuenta con un sistema de combate estratégico por turnos con un toque moderno, el regreso de los chocobos, los espers y las aeronaves, además de las apariciones de queridos personajes de FINAL FANTASY como Cloud, Tidus y el Guerrero de la Luz, todo ello presentado con impresionantes gráficos HD-2D de inspiración retro que superan los límites del pixel art. FINAL FANTASY RESONANCE se lanzará el 22 de octubre de 2026 para Nintendo Switch 2™ , Nintendo Switch™ , PlayStation® 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam® y la Microsoft Store en Windows.

DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World

Presentado por primera vez durante la celebración del Dragon Quest Day de SQUARE ENIX el mes pasado, DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World llegará a Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam y Windows el 3 de diciembre de 2026. La última incorporación a la serie DRAGON QUEST MONSTERS, DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World cuenta con una amplia colección de más de 500 monstruos nuevos y favoritos de los fans, gráficos mejorados y una narrativa cautivadora que sigue a las dos protagonistas, Bianca y Nera, mientras se embarcan en un viaje para devolver la vida al mundo de Witherwood.