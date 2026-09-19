Conviértete en el héroe de una nueva era de DRAGON BALL en DRAGON BALL XENOVERSE 3

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10 años después de la última entrega de la serie, DRAGON BALL XENOVERSE 3 marca el inicio de un nuevo y audaz capítulo para la franquicia. El último tráiler ofrece un primer vistazo tanto al gameplay como a la vida cotidiana dentro de este totalmente nuevo escenario, AÑO 1000.

Partiendo del legado de la serie, DRAGON BALL XENOVERSE 3 ofrece una experiencia de DRAGON BALL totalmente nueva. Se invita a los jugadores a crear y encarnar al héroe que aspiran a ser en un mundo inexplorado concebido por el creador original, Akira Toriyama. Combinando un RPG épico y centrado en la historia con acción trepidante, el juego promete un viaje inolvidable a través de un nuevo y vibrante universo y su variado elenco de personajes. DRAGON BALL XENOVERSE 3 saldrá a la venta para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en 2027.

¡Echa un vistazo al tráiler de “Bienvenidos a West City” de DRAGON BALL XENOVERSE 3 aquí!