OPPO Pad 5, análisis OPPO Pad 5 y Oppo Pencil 2R: la tablet Android que convierte su enorme pantalla 2,8K y su batería de 10.050 mAh en sus mejores argumentos y un pencil para ganarle productividad

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La OPPO Pad 5 se presenta como una de las tablets Android más interesantes para quienes buscan una gran pantalla, autonomía para todo el día, buen rendimiento y herramientas de inteligencia artificial sin tener que dar el salto a los modelos más caros del mercado. Su panel de 12,1 pulgadas con resolución 2,8K y hasta 120 Hz, la batería de 10.050 mAh, ColorOS 16 y el procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra conforman un conjunto especialmente equilibrado para estudiar, trabajar y disfrutar de contenidos multimedia.

El mercado de las tablets Android vive un momento particularmente interesante. Lejos quedan aquellos años en los que comprar una tableta prácticamente obligaba a elegir entre un iPad y dispositivos Android que, en demasiadas ocasiones, ofrecían una experiencia claramente inferior. Fabricantes como OPPO han contribuido a reducir considerablemente esa distancia y la OPPO Pad 5 es un buen ejemplo de hasta dónde ha evolucionado este segmento. La puedes comprar en Amazon

La propuesta de la compañía asiática no busca llamar la atención únicamente mediante cifras espectaculares. Su principal virtud está precisamente en el equilibrio. Tenemos una pantalla de 12,1 pulgadas con resolución de 2.800 x 1.980 píxeles, frecuencia adaptativa de hasta 120 Hz, un procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 8 GB de memoria RAM LPDDR5X, almacenamiento UFS 3.1 y una enorme batería de 10.050 mAh.

A ello hay que añadir uno de los aspectos en los que OPPO está poniendo mayor énfasis durante esta generación: la inteligencia artificial. La Pad 5 incorpora herramientas destinadas a facilitar tareas como resumir documentos, trabajar con grabaciones, redactar textos, tomar apuntes o resolver fórmulas escritas a mano.

El resultado es una tablet que sobre el papel puede resultar atractiva para perfiles muy diferentes. Desde estudiantes que necesitan tomar apuntes y consultar documentos hasta usuarios que simplemente quieren una pantalla grande para Netflix, YouTube, navegación web o videojuegos, pasando por profesionales que necesitan un dispositivo ligero para trabajar cuando no quieren cargar con el portátil.

Análisis Oppo Pad 5

Viene en una caja blanca muy elegante como muchos de los productos de Oppo

Una pantalla de 12,1 pulgadas que marca diferencias

La pantalla es probablemente el elemento que más rápidamente permite entender la filosofía de la OPPO Pad 5.

OPPO ha elegido un panel LCD de 12,1 pulgadas con una resolución de 2.800 x 1.980 píxeles, densidad de 284 píxeles por pulgada y una relación pantalla-cuerpo del 88,5%. La frecuencia de actualización es adaptativa y puede funcionar a 30, 60, 90 o 120 Hz dependiendo del contenido mostrado.

Estas cifras se traducen en una superficie de trabajo realmente generosa.

La diferencia respecto a una tablet compacta resulta evidente cuando comenzamos a utilizar dos aplicaciones simultáneamente, consultamos documentos PDF, editamos fotografías o simplemente navegamos por páginas web diseñadas originalmente pensando en ordenadores.

La resolución 2,8K proporciona además una densidad suficientemente elevada para que textos, fotografías, interfaces y vídeos aparezcan definidos. Es precisamente en la lectura donde una buena resolución puede marcar una diferencia considerable, especialmente cuando pasamos varias horas delante de la pantalla.

Los 120 Hz son otro de esos elementos que quizá no parecen imprescindibles hasta que uno se acostumbra a utilizarlos. El desplazamiento por páginas web, las animaciones de ColorOS, el cambio entre aplicaciones y determinados videojuegos se perciben más fluidos.

OPPO utiliza además una frecuencia adaptativa. Esto permite que el sistema no tenga que mantener permanentemente los 120 Hz cuando la situación no lo necesita, algo importante para controlar el consumo energético.

Una relación de aspecto pensada para hacer algo más que ver películas

Hay otro detalle particularmente interesante: la relación de aspecto ReadFit 7:5.

La compañía ha buscado un formato que resulte cómodo para consumir contenidos, pero también para leer y trabajar.

Y tiene bastante sentido.

Una tablet moderna ya no sirve exclusivamente para ver vídeos. Muchos usuarios quieren consultar páginas web, responder correos electrónicos, revisar documentos, estudiar apuntes, leer libros electrónicos o utilizar dos aplicaciones simultáneamente.

En esas circunstancias, disponer de una pantalla relativamente amplia en vertical puede resultar especialmente práctico.

También ayuda cuando utilizamos la multitarea. Podemos tener un documento abierto en una zona mientras escribimos en otra aplicación, consultar una página web mientras tomamos notas o mantener una videollamada junto a documentación relacionada con la reunión.

Es precisamente esta versatilidad la que hace que una tablet de 12 pulgadas pueda comenzar a ocupar parte del terreno tradicionalmente reservado a los ordenadores portátiles.

Hasta 900 nits y especial atención al confort visual

OPPO tampoco ha olvidado un elemento cada vez más importante: el confort visual.

La pantalla alcanza 600 nits de brillo típico y hasta 900 nits en HBM, según las especificaciones oficiales. También ofrece una profundidad de color de 12 bits mediante 8 bits + 4 bits y una cobertura anunciada del 98% DCI-P3 en el modo vívido.

OPPO denomina a este panel Eye-Comfort y señala que cuenta con certificación Intelligent Eye Care 4.0 de TÜV Rheinland. La marca afirma que las tecnologías incorporadas permiten reducir considerablemente la emisión de luz azul. Conviene recordar que estamos ante tecnologías destinadas al confort visual y no ante prestaciones médicas, algo que la propia compañía especifica.

Más allá de las denominaciones comerciales, la apuesta tiene lógica.

Una tablet de estas dimensiones probablemente se utilizará durante periodos prolongados. Estudiantes leyendo apuntes, profesionales revisando informes o usuarios viendo varios episodios de una serie pueden permanecer horas delante del dispositivo.

Por eso la calidad de la pantalla no debería medirse únicamente por resolución o frecuencia de actualización. El tratamiento del brillo, la temperatura de color y las tecnologías destinadas a mejorar el confort son igualmente importantes.

Diseño delgado pese a su enorme batería

Hay un aspecto de la OPPO Pad 5 que sorprende cuando enfrentamos sus dimensiones con la capacidad de su batería.

El dispositivo tiene aproximadamente 6,83 milímetros de grosor. La versión Wi-Fi ronda los 597 gramos, mientras que las especificaciones españolas de la variante 5G indican aproximadamente 599 gramos.

No estamos ante una tablet pequeña, naturalmente. Una pantalla de 12,1 pulgadas obliga a aceptar unas dimensiones considerables.

Sin embargo, OPPO ha conseguido mantener un perfil muy delgado.

Eso resulta especialmente importante cuando llevamos el dispositivo dentro de una mochila junto al portátil, cargadores, auriculares y otros accesorios. También mejora la experiencia cuando utilizamos la tablet en las manos durante periodos relativamente prolongados.

La estética sigue además la línea minimalista que se ha impuesto en las tablets modernas. El protagonismo pertenece casi completamente a la pantalla mientras que el dispositivo mantiene unas líneas limpias y suficientemente elegantes como para encajar tanto en un entorno doméstico como profesional.

MediaTek Dimensity 7300-Ultra: potencia suficiente para el día a día

El corazón de la OPPO Pad 5 comercializada en España es el MediaTek Dimensity 7300-Ultra, acompañado por una GPU Arm Mali-G615 MC2.

Aquí encontramos una decisión bastante inteligente.

OPPO no intenta convertir esta tablet en una máquina destinada exclusivamente a presumir de benchmarks. Ha optado por un procesador que busca ofrecer un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética.

Para las tareas que realiza habitualmente un usuario de tablet, el nivel de potencia debería resultar más que suficiente: navegación web con varias pestañas, reproducción de vídeo en alta resolución, redes sociales, videollamadas, correo electrónico, edición de documentos, aplicaciones educativas y buena parte del catálogo de juegos disponible para Android.

La configuración española anunciada oficialmente incluye 8 GB de RAM LPDDR5X y 128 GB de almacenamiento UFS 3.1.

La utilización de LPDDR5X y UFS 3.1 es una buena noticia porque la sensación de rapidez de un dispositivo no depende exclusivamente del procesador.

El tiempo que tarda una aplicación en abrirse, la velocidad de acceso a archivos o la capacidad para mantener varias aplicaciones funcionando simultáneamente también dependen considerablemente de la memoria y el almacenamiento.

ColorOS 16 convierte Android en una experiencia pensada para tablet

Un buen hardware sirve de poco cuando el software no sabe aprovechar una pantalla grande.

Este ha sido históricamente uno de los problemas de las tablets Android. Durante años, muchas aplicaciones y capas del sistema parecían versiones ampliadas de la interfaz de un smartphone.

La situación ha cambiado sustancialmente.

La OPPO Pad 5 utiliza ColorOS 16, una plataforma en la que la compañía ha puesto especial énfasis en la multitarea, la conectividad y las herramientas de productividad.

La pantalla de 12,1 pulgadas cobra sentido cuando podemos trabajar con varias aplicaciones, mover información entre ellas o aprovechar funciones específicamente diseñadas para el formato tablet.

Y aquí aparece uno de los grandes argumentos de esta generación: la inteligencia artificial.

La inteligencia artificial deja de ser una simple palabra de moda

En 2026 resulta complicado encontrar un lanzamiento tecnológico en el que no aparezcan las siglas IA.

La diferencia está en comprobar si esas funciones realmente pueden ahorrar tiempo.

OPPO ha integrado varias herramientas interesantes en la Pad 5. Una de ellas permite realizar resúmenes asistidos por inteligencia artificial, de forma que el sistema pueda extraer los elementos esenciales de documentos o textos extensos.

Para un estudiante puede significar disponer rápidamente de una síntesis inicial de un documento académico. Para un profesional puede servir para localizar las ideas principales de un informe antes de realizar una lectura completa.

También encontramos funciones de escritura asistida con IA, pensadas para ayudar a generar o mejorar textos.

La utilidad dependerá naturalmente del contexto, pero poder utilizar estas herramientas directamente desde la tablet amplía notablemente sus posibilidades como dispositivo productivo.

Grabaciones que pueden convertirse en resúmenes

Otra función especialmente interesante está relacionada con las grabaciones.

OPPO incorpora una herramienta de resumen de grabaciones asistido con IA capaz de transcribir intervenciones y condensar conversaciones extensas en sus puntos fundamentales.

Imaginemos una clase universitaria, una reunión de trabajo o una entrevista.

En lugar de depender exclusivamente de nuestras anotaciones, podemos disponer de una grabación y posteriormente utilizar las herramientas del dispositivo para organizar la información.

Es un ejemplo perfecto de cómo la inteligencia artificial puede aportar valor real en una tablet.

No sustituye al usuario, pero puede encargarse de determinadas tareas mecánicas para permitir que este concentre su tiempo en analizar la información.

Tomar apuntes vuelve a ser uno de los grandes argumentos de una tablet

La escritura manuscrita también ocupa un lugar importante dentro de la experiencia.

La OPPO Pad 5 está concebida para poder trabajar con lápiz digital y ofrece herramientas específicamente diseñadas alrededor de las anotaciones. Medios especializados que analizaron su lanzamiento destacaron precisamente el peso del stylus y las funciones de escritura dentro de la propuesta de OPPO.

Una de las funciones promocionadas por la compañía permite seleccionar información en una parte de la pantalla y llevarla a las notas situadas en otra zona.

Es una pequeña mejora, pero puede ahorrar bastantes pasos cuando estamos estudiando.

También existe una función para perfeccionar la escritura manuscrita en tiempo real y herramientas capaces de interpretar fórmulas escritas a mano.

Todo ello convierte la Pad 5 en una candidata especialmente interesante para estudiantes.

Una batería de 10.050 mAh es uno de sus mayores argumentos

Si la pantalla es una de las grandes protagonistas de esta tablet, la batería no se queda atrás.

La OPPO Pad 5 incorpora una batería típica de 10.050 mAh, una capacidad realmente generosa que constituye uno de sus principales argumentos.

La propia OPPO anuncia hasta 15 horas de reproducción de vídeo online, hasta 53 horas de música online o alrededor de seis horas en juegos exigentes bajo sus condiciones de laboratorio. Las cifras reales variarán según brillo, conectividad, aplicaciones y patrón de uso, pero sirven para entender las prioridades del producto.

Precisamente la autonomía ha sido uno de los aspectos destacados en análisis independientes. 20bits, por ejemplo, señaló la batería de 10.050 mAh como uno de los pilares de su experiencia con el dispositivo.

Para una tablet destinada a movilidad, disponer de esta reserva energética es especialmente valioso.

Podemos utilizarla durante un viaje largo, llevarla a clase o trabajar durante buena parte de la jornada sin vivir pendientes permanentemente de un enchufe.

Carga SUPERVOOC de 33 W

La batería es compatible además con SUPERVOOC de hasta 33 W, así como UFCS de 33 W y PPS de 33 W.

No estamos ante las cifras de carga extrema que podemos encontrar en determinados smartphones, pero hay que recordar que estamos alimentando una batería de más de 10.000 mAh.

La prioridad parece clara: ofrecer una autonomía elevada manteniendo un dispositivo relativamente delgado.

Es una decisión coherente con el público al que se dirige.

Una tablet normalmente permanece más tiempo alejada del cargador que un teléfono móvil y tampoco necesita necesariamente completar toda su batería durante una pausa de pocos minutos.

Cuatro altavoces para convertirla en un pequeño centro multimedia

Una pantalla de 12,1 pulgadas necesita un sistema de sonido a la altura.

OPPO incorpora un sistema de cuatro altavoces diseñado para proporcionar una experiencia envolvente.

Es un elemento especialmente importante si pensamos utilizar la tablet para consumir películas, series, YouTube o videojuegos.

La combinación entre la resolución 2,8K, los 120 Hz y los cuatro altavoces hace que la OPPO Pad 5 tenga argumentos suficientes para convertirse en una pantalla multimedia portátil.

Puede resultar especialmente cómoda en viajes, habitaciones donde no tenemos televisor o simplemente cuando queremos consumir contenido individualmente sin recurrir a la pantalla del salón.

También puede convertirse en una buena compañera para jugar

La OPPO Pad 5 no se comercializa específicamente como una tablet gaming, pero cuenta con varias características interesantes para jugar.

Tenemos una pantalla de hasta 120 Hz y una frecuencia de muestreo táctil que puede alcanzar los 540 Hz en determinadas circunstancias.

A ello se suma la GPU Mali-G615 MC2 integrada en el Dimensity 7300-Ultra.

Evidentemente, quienes busquen ejecutar todos los juegos con configuraciones gráficas máximas deberían mirar hacia dispositivos de gama superior. Sin embargo, para un usuario que alterna productividad, multimedia y videojuegos, la propuesta resulta mucho más equilibrada.

Y ahí vuelve a aparecer una de las principales virtudes de esta tablet: no intenta especializarse hasta el punto de perjudicar el resto de la experiencia.

Cámaras suficientes para una tablet

Las cámaras nunca han sido el principal argumento de una tablet y OPPO parece entenderlo perfectamente.

Encontramos una cámara trasera de 8 megapíxeles con apertura f/2.0 y una cámara frontal también de 8 megapíxeles. Ambas permiten grabación de vídeo Full HD a 30 fotogramas por segundo.

Son especificaciones razonables para el uso habitual de una tablet.

La cámara frontal puede emplearse para videollamadas, clases online y reuniones de trabajo, mientras que la trasera resulta práctica para digitalizar documentos, capturar una pizarra o realizar alguna fotografía puntual.

De hecho, el software incorpora un modo específico de escáner de documentos.

No pretende sustituir a la cámara de un smartphone de gama alta, ni necesita hacerlo.

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y opción 5G

La conectividad también está bien cubierta.

La OPPO Pad 5 es compatible con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y USB-C. La variante 5G permite además utilizar una tarjeta SIM y conectarse directamente a redes móviles de quinta generación.

La existencia de una versión 5G puede resultar especialmente interesante para quienes utilizan la tablet profesionalmente.

No depender del tethering del teléfono cuando estamos viajando aporta comodidad y permite utilizar el dispositivo de una manera mucho más independiente.

También dispone de GNSS en la variante 5G especificada por OPPO España, ampliando sus posibilidades cuando se utiliza en movilidad.

OPPO también quiere romper las barreras entre ecosistemas

Uno de los movimientos más inteligentes de OPPO está en su apuesta por la interoperabilidad.

La compañía promociona la posibilidad de transferir fotografías, vídeos y archivos entre la OPPO Pad, un iPhone o un ordenador mediante sus soluciones de conectividad. También existe una integración más profunda cuando utilizamos teléfonos OPPO mediante la cuenta O+.

Este detalle es más importante de lo que parece.

Durante años, uno de los principales argumentos para comprar dispositivos de una misma marca ha sido precisamente la facilidad con la que podían comunicarse entre ellos.

OPPO intenta reducir esa fricción incluso cuando el usuario utiliza dispositivos pertenecientes a ecosistemas diferentes.

Para alguien que tenga un iPhone pero prefiera una tablet Android, por ejemplo, facilitar el intercambio de archivos puede eliminar uno de los principales obstáculos para combinar ambos mundos.

Una tablet que puede acompañarnos durante años

OPPO afirma que la Pad 5 cuenta con certificación de fluidez de clase A de TÜV SÜD durante un periodo de 48 meses.

Naturalmente, una certificación de este tipo no significa que el hardware vaya a mantenerse eternamente al nivel de dispositivos futuros.

Sí demuestra, sin embargo, que la compañía ha prestado atención al rendimiento sostenido del software.

Es un aspecto especialmente importante en una tablet.

Mientras que muchas personas cambian de smartphone cada pocos años, las tablets suelen permanecer durante bastante más tiempo en casa.

Comprar un dispositivo que mantenga una experiencia fluida a medio plazo es por tanto un argumento importante.

Una propuesta especialmente atractiva para estudiantes

Probablemente uno de los perfiles que más puede aprovechar la OPPO Pad 5 sea el estudiante.

Tenemos una pantalla suficientemente grande para leer documentos, batería de 10.050 mAh para afrontar jornadas prolongadas, herramientas de escritura manuscrita, funciones de inteligencia artificial para resumir contenidos y capacidad para trabajar con varias aplicaciones.

También pesa considerablemente menos que muchos ordenadores portátiles.

Esto no significa que vaya a sustituir siempre a un PC. Hay determinadas aplicaciones profesionales y académicas que siguen necesitando Windows, macOS o Linux.

Pero para consultar el campus virtual, responder correos electrónicos, leer PDF, tomar apuntes, participar en videollamadas y realizar trabajos básicos, una tablet de estas características puede cubrir una parte enorme de las necesidades diarias.

También tiene sentido como segundo dispositivo profesional

Hay otro escenario donde la OPPO Pad 5 resulta particularmente convincente: como complemento del ordenador.

Un profesional puede utilizarla como dispositivo para reuniones, presentaciones, videollamadas, consulta de documentación o trabajo durante desplazamientos.

La ventaja es que no siempre tenemos que sacar el portátil.

Para responder un correo, revisar un informe o realizar pequeñas modificaciones en un documento, una tablet puede resultar mucho más cómoda.

La combinación entre pantalla grande y autonomía es precisamente lo que permite que la Pad 5 pueda desempeñar ese papel.

Una excelente máquina para películas, series y navegación

No todo tiene que ser productividad.

De hecho, probablemente millones de usuarios compran una tablet simplemente porque quieren una pantalla cómoda para consumir contenidos.

Aquí la OPPO Pad 5 juega con ventaja.

Las 12,1 pulgadas, la resolución 2,8K, la frecuencia adaptativa de hasta 120 Hz y los cuatro altavoces forman una combinación excelente para entretenimiento.

La enorme batería completa la experiencia.

Podemos ver varios capítulos de una serie, navegar por internet durante horas o realizar un viaje largo sin preocuparnos constantemente por el porcentaje restante.

La propia experiencia publicada por Computer Hoy destacó precisamente la combinación entre pantalla, autonomía y calidad de construcción, considerando que ofrece una relación calidad-precio muy competitiva.

Lo mejor de la OPPO Pad 5 está en su equilibrio

Después de analizar sus características resulta evidente que OPPO no ha construido esta tablet alrededor de una única especificación.

Ese probablemente sea su mayor acierto.

La pantalla es grande y tiene una resolución elevada, pero también incorpora una frecuencia adaptativa.

La batería alcanza los 10.050 mAh, pero el dispositivo mantiene un grosor de aproximadamente 6,83 milímetros.

El procesador ofrece un rendimiento adecuado para el segmento sin sacrificar innecesariamente eficiencia energética.

ColorOS 16 incorpora herramientas de productividad, pero la tablet continúa funcionando perfectamente como dispositivo multimedia.

Y la inteligencia artificial no se limita a aparecer dentro de una ficha técnica: se utiliza para resumir información, trabajar con grabaciones, escribir, organizar contenido y resolver determinadas tareas.

Son pequeñas piezas que terminan formando un dispositivo coherente.

OPPO Pad 5 frente a otras tablets Android

La competencia dentro del ecosistema Android es cada vez mayor.

Samsung continúa siendo una referencia, mientras que Xiaomi, OnePlus, Lenovo y otros fabricantes cuentan con propuestas interesantes en diferentes segmentos.

La ventaja de esta situación es evidente para el consumidor.

Ya no hay que aceptar grandes sacrificios simplemente por elegir Android.

La OPPO Pad 5 entra precisamente en esa batalla con argumentos muy claros: pantalla grande y de alta resolución, autonomía sobresaliente sobre el papel, diseño delgado, software optimizado para tablet y herramientas de IA.

No necesita ser la tablet más potente del mercado para resultar atractiva.

Necesita ofrecer una experiencia equilibrada a un precio competitivo.

Y esa parece ser exactamente la estrategia seguida por OPPO.

¿Merece la pena comprar la OPPO Pad 5?

La respuesta es especialmente positiva para quienes buscan una tablet Android grande y versátil.

La OPPO Pad 5 destaca principalmente por su pantalla de 12,1 pulgadas y resolución 2,8K, sus 120 Hz adaptativos, la batería de 10.050 mAh y las posibilidades que proporciona ColorOS 16 junto con las nuevas herramientas de inteligencia artificial.

También resulta interesante su configuración de memoria, con 8 GB de LPDDR5X, y el almacenamiento UFS 3.1.

No pretende competir directamente con las tablets profesionales más caras utilizando únicamente potencia bruta. Su objetivo parece mucho más razonable: proporcionar todo aquello que necesita la mayoría de usuarios y hacerlo dentro de un dispositivo equilibrado.

Para estudiar, navegar, ver películas, consumir redes sociales, tomar apuntes, realizar videollamadas, trabajar con documentos y jugar ocasionalmente, tiene prácticamente todos los ingredientes necesarios.

Una de las tablets Android más equilibradas de OPPO

La OPPO Pad 5 representa muy bien la madurez que ha alcanzado el mercado Android.

Ya no estamos ante dispositivos que simplemente intentan trasladar la experiencia de un smartphone a una pantalla más grande.

Esta generación comienza a desarrollar una identidad propia.

La pantalla de 12,1 pulgadas proporciona espacio suficiente para trabajar cómodamente. Los 120 Hz aportan fluidez. La resolución 2,8K garantiza una buena definición. Los cuatro altavoces refuerzan su vertiente multimedia y la batería de 10.050 mAh permite aprovechar todo lo anterior durante muchas horas.

Pero quizá la evolución más interesante se encuentre en el software.

Las funciones de inteligencia artificial destinadas a resumir documentos, procesar grabaciones, ayudar con la escritura o trabajar con anotaciones apuntan hacia el futuro de este tipo de dispositivos.

La tablet deja de ser únicamente una pantalla para consumir información y empieza a convertirse en una herramienta capaz de ayudarnos a procesarla.

El complemento ideal OPPO Pencil 2R

El OPPO Pencil 2R está pensado específicamente para la OPPO Pad 5 y su conexión es muy sencilla: no tienes que realizar un emparejamiento Bluetooth tradicional buscando el lápiz en una lista de dispositivos. OPPO indica que basta con activar el Bluetooth de la tablet y mantener pulksado el botón hasta que parpadea un led azul en el Pencil 2R y la tablet OPPO Pad 5 se empareja y te explica sus funciones. Solo tienes que pulsar el botón 5 segundos la tablet detecta el lápiz y realiza el emparejamiento.

Una vez vinculado, el Pencil 2R está orientado tanto a productividad como a creatividad. Cuenta con 4.096 niveles de sensibilidad a la presión y baja latencia, por lo que puede variar el grosor o intensidad del trazo según la presión ejercida, algo especialmente útil al escribir a mano, dibujar o realizar bocetos. OPPO también incorpora accesos rápidos desde el propio lápiz para cambiar herramientas o realizar capturas de pantalla.

Análisis Oppo Pencil 2R

Sus usos más interesantes con la OPPO Pad 5 serían:

Tomar apuntes a mano , convirtiendo la tablet en un cuaderno digital para universidad, colegio, reuniones o entrevistas.

, convirtiendo la tablet en un cuaderno digital para universidad, colegio, reuniones o entrevistas. Dibujar y realizar bocetos , aprovechando los 4.096 niveles de presión para conseguir trazos más naturales.

, aprovechando los 4.096 niveles de presión para conseguir trazos más naturales. Anotar documentos y PDF , subrayando, marcando párrafos o añadiendo comentarios directamente sobre documentos.

, subrayando, marcando párrafos o añadiendo comentarios directamente sobre documentos. Trabajar con pantalla dividida . La función Circle to Note permite seleccionar o rodear información en una parte de la pantalla y trasladarla directamente a las notas situadas en la otra.

. La función Circle to Note permite seleccionar o rodear información en una parte de la pantalla y trasladarla directamente a las notas situadas en la otra. Mejorar automáticamente la escritura manuscrita gracias a la función de pulido de escritura en tiempo real de la Pad 5, que busca hacer más legibles y ordenados los apuntes.

gracias a la función de pulido de escritura en tiempo real de la Pad 5, que busca hacer más legibles y ordenados los apuntes. Resolver o trabajar con fórmulas y ejercicios , lo que resulta especialmente interesante para estudiantes.

, lo que resulta especialmente interesante para estudiantes. Editar fotografías o imágenes con precisión , seleccionando zonas de una fotografía con mayor comodidad que utilizando el dedo.

, seleccionando zonas de una fotografía con mayor comodidad que utilizando el dedo. Realizar capturas de pantalla rápidamente mediante los accesos del Pencil.

mediante los accesos del Pencil. Firmar documentos digitalmente o rellenar formularios sin necesidad de imprimirlos.

o rellenar formularios sin necesidad de imprimirlos. Utilizar aplicaciones creativas, como programas de dibujo, diseño, esquemas o mapas mentales.

Otro punto interesante es la autonomía. OPPO anuncia hasta 20 horas de toma de apuntes con una carga completa. Además, una carga de solo 10 minutos proporciona hasta 12 horas de escritura, según las pruebas del fabricante.

En conjunto, el Pencil 2R cambia bastante el tipo de uso que se puede hacer de la OPPO Pad 5. Sin el lápiz es principalmente una excelente tablet para multimedia, navegación y productividad; con el Pencil se acerca mucho más a un cuaderno digital para estudiar, trabajar, dibujar y gestionar documentos.

Conclusión: pantalla, autonomía e IA forman una combinación ganadora

La OPPO Pad 5 llega a un mercado enormemente competitivo, pero lo hace con argumentos suficientes para encontrar su espacio.

Su espectacular pantalla de 12,1 pulgadas con resolución 2,8K y 120 Hz, la enorme batería de 10.050 mAh, el diseño de apenas 6,83 milímetros, los 8 GB de memoria LPDDR5X, ColorOS 16 y las herramientas de inteligencia artificial conforman una propuesta muy completa.

No es simplemente una tablet para consumir contenido.

Puede funcionar como cuaderno digital para estudiantes, herramienta auxiliar para profesionales, pantalla multimedia para toda la familia o dispositivo de viaje para quienes quieren dejar el ordenador portátil en casa.

Y precisamente ahí está su mayor virtud.

OPPO no parece haber perseguido una única cifra con la que destacar frente a la competencia. Ha intentado conseguir que pantalla, rendimiento, autonomía, conectividad y software funcionen conjuntamente.

La autonomía merece una mención especial. Incorporar 10.050 mAh en un cuerpo de menos de siete milímetros es una combinación especialmente atractiva para un dispositivo concebido para acompañarnos durante toda la jornada.

La pantalla tampoco se queda atrás. Su resolución de 2.800 x 1.980 píxeles, los 120 Hz adaptativos y el formato 7:5 permiten disfrutar tanto de contenidos multimedia como de documentos y aplicaciones de productividad.

Y finalmente está la inteligencia artificial.

En lugar de reservarla únicamente para demostraciones llamativas, OPPO intenta aplicarla a situaciones cotidianas: resumir una reunión, organizar información, ayudar con un texto, trabajar con apuntes o extraer las ideas principales de documentos extensos.

Son precisamente esas funciones las que pueden terminar ahorrando minutos cada día y horas a lo largo del año.

Por todo ello, la OPPO Pad 5 se posiciona como una de las tablets Android a tener muy en cuenta para quienes buscan un dispositivo grande, moderno y equilibrado, especialmente si la prioridad está en disponer de una buena pantalla, mucha autonomía y herramientas útiles para productividad y entretenimiento.

No pretende reemplazar obligatoriamente al ordenador ni competir únicamente mediante potencia bruta. Su propuesta es posiblemente más inteligente: convertirse en ese dispositivo que resulta suficientemente ligero para llevarlo a cualquier parte y suficientemente completo para que terminemos utilizándolo mucho más de lo que inicialmente imaginábamos.

En un mercado Android que cada año ofrece alternativas más competitivas, la OPPO Pad 5 demuestra que todavía existe mucho margen para innovar en el formato tablet. Y lo hace apostando por tres elementos que tienen un impacto directo en la experiencia cotidiana: una pantalla excelente sobre el papel, una batería enorme y un software cada vez más inteligente.

Una combinación que convierte a la OPPO Pad 5 en una de las propuestas más interesantes de la nueva generación de tablets Android. Puedes comprarla en Amazon

Preguntas frecuentes sobre la OPPO Pad 5

¿Qué pantalla tiene la OPPO Pad 5?

La OPPO Pad 5 cuenta con una pantalla de 12,1 pulgadas con resolución 2,8K de 2.800 x 1.980 píxeles y una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz. Estas características la convierten en una tablet especialmente adecuada para ver vídeos, navegar por internet, estudiar, leer documentos y utilizar varias aplicaciones al mismo tiempo.

¿Cuánta batería tiene la OPPO Pad 5?

La OPPO Pad 5 incorpora una batería de 10.050 mAh, una capacidad muy elevada para una tablet de su tamaño. Está pensada para ofrecer muchas horas de autonomía en reproducción de vídeo, navegación, trabajo, estudio y consumo multimedia. Además, es compatible con carga rápida SUPERVOOC de hasta 33 W.

¿La OPPO Pad 5 es buena para estudiar y trabajar?

Sí. La OPPO Pad 5 es una opción especialmente interesante para estudiantes y profesionales gracias a su gran pantalla, la posibilidad de utilizar varias aplicaciones simultáneamente, las funciones de escritura y anotación y las herramientas de inteligencia artificial integradas en ColorOS 16. Puede utilizarse para leer PDF, tomar apuntes, participar en videollamadas, redactar documentos y consultar información.

¿Qué procesador y memoria tiene la OPPO Pad 5?

La OPPO Pad 5 utiliza el procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra y dispone de configuraciones con 8 GB de memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 3.1. Esta combinación proporciona un rendimiento fluido para las tareas habituales, como navegación web, aplicaciones de productividad, contenidos multimedia, redes sociales y juegos.

¿Merece la pena comprar la OPPO Pad 5?

La OPPO Pad 5 merece especialmente la pena para quienes buscan una tablet Android con pantalla grande, buena autonomía, diseño delgado y funciones de inteligencia artificial. Su combinación de pantalla 2,8K de 120 Hz, batería de 10.050 mAh, ColorOS 16 y un hardware equilibrado la convierte en una alternativa muy completa dentro del mercado de tablets Android.