Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy Dune: Awakening ya está disponible para consolas y el nuevo modo para un jugador y el DLC Film con contenido cinematográfico está disponible en todas las plataformas

El DLC Filmic Archive, un nuevo modo para un jugador, dificultad ajustable, opciones de juego personalizables y mucho más ya están disponibles en todas las plataformas.

La desarrolladora y editora Funcom® se complace en anunciar que Dune: Awakening, el juego de supervivencia de mundo abierto inspirado en Dune, de Frank Herbert, y en la exitosa saga cinematográfica de Legendary Entertainment y Denis Villeneuve, ya está disponible para PlayStation 5 y Xbox.

A medida que se acerca la fecha de estreno de Dune: Parte Tres, el 18 de diciembre, la fiebre por Dune ha comenzado a apoderarse de los aficionados al cine de todo el mundo. Ahora es el momento perfecto para prepararse y aprender las costumbres de los fremen en Dune: Awakening, el juego de Dune más envolvente hasta la fecha.

Dune: Awakening también está disponible con Xbox Game Pass y los suscriptores podrán adquirir la edición Deluxe o Ultimate con un 20 % de descuento. El juego es totalmente compatible con Xbox Play Anywhere, lo que significa que tu progreso se transferirá tanto si juegas en una consola Xbox, a través de la Tienda de Windows, en un ROG Xbox Ally o mediante Xbox Cloud Gaming. Se ha confirmado que el juego cruzado entre plataformas estará disponible tras el lanzamiento.

Para aquellos que quieran ir un paso más allá, ya está disponible en todas las plataformas un nuevo DLC Filmic Archive. El DLC Filmic Archive ofrece a los jugadores la oportunidad de imbuir a su personaje, su equipamiento y su base con el poder del Imperio.

El lanzamiento para consolas de Dune: Awakening trae consigo una importante actualización, también disponible para PC. La versión para consolas incluye además todas las novedades y mejoras introducidas en la versión para PC desde su lanzamiento el año pasado, lo que la convierte en la mejor versión de Dune: Awakening hasta la fecha.

Ya está disponible también una edición física para PlayStation 5 de Dune: Awakening. El juego lo distribuye Bandai Namco Entertainment Europe en la región EMEA, Australia y Nueva Zelanda.

Dune: Awakening también está disponible con Xbox Game Pass y los suscriptores podrán adquirir la edición Deluxe o Ultimate con un 20 % de descuento. El juego es totalmente compatible con Xbox Play Anywhere, lo que significa que tu progreso se transferirá tanto si juegas en una consola Xbox, a través de la Tienda de Windows, en un ROG Xbox Ally o mediante Xbox Cloud Gaming.

Se ha confirmado que el juego cruzado entre plataformas estará disponible tras el lanzamiento.

Luce los looks emblemáticos de las películas de Dune con un nuevo DLC

Para aquellos que quieran ir un paso más allá, ya está disponible en todas las plataformas un nuevo DLC Filmic Archive. El DLC Filmic Archive ofrece a los jugadores la oportunidad de imbuir a su personaje, su equipamiento y su base con el poder del Imperio.

Desde el Caladan Stormcoat que lucen el duque Leto y Paul en Dune: Parte Uno hasta la armadura Aegis of an Unwalked Path, inspirada en las visiones de Paul Atreides sobre los guerreros sagrados fremen en Dune: Parte Dos, ahora puedes lucir como un auténtico maestro de Arrakis. El DLC también incluye 73 nuevas piezas de construcción de los Sardaukar, nuevas piezas decorativas, armas y emoticonos.

Una nueva y mejorada versión de Dune: Awakening

El lanzamiento para consolas de Dune: Awakening trae consigo una importante actualización, también disponible para PC. La versión para consolas incluye además todas las novedades y mejoras introducidas en la versión para PC desde su lanzamiento el año pasado, lo que la convierte en la mejor versión de Dune: Awakening hasta la fecha.

Novedades en consola y en la última actualización para PC:

● Un modo completo para un solo jugador. El juego al completo, con todo su contenido y todas sus funciones.

● Amplias opciones de personalización de la jugabilidad, que te permiten ajustar todo, desde la velocidad de recolección hasta las penalizaciones por muerte o la obtención de experiencia. Juega como quieras, a tu ritmo.

● Horas de contenido adicional de la historia que traen el épico desenlace, del primer libro, de la inmersiva y cinematográfica historia de Dune al juego.

● Innumerables mejoras y optimizaciones, desde el rendimiento hasta la jugabilidad.

Pero eso es solo lo último. La actualización de hoy debe considerarse a la luz de los cientos de novedades y mejoras introducidas en el juego durante los últimos 15 meses, todas ellas disponibles desde el primer día en PlayStation® 5 y Xbox. Entre ellas se incluyen:

● El PvP ahora es totalmente opcional, se puede jugar todo el juego en modo PvE.

● La experiencia de final de juego de Deep Desert cuenta con una instancia tanto de PvE como de PvP. Esta última ofrece un mayor riesgo, pero también mayores recompensas.

● Ya no tienes que perder nada: salva tu base, recupera tus vehículos, se han eliminado los impuestos, se ha reducido la penalización por muerte y mucho más.

● Un final de juego completamente rediseñado que se centra en las misiones y en tu ascenso en las filas de los Atreides o los Harkonnen.

● Nuevos mapas, mazmorras, armas, encuentros dinámicos y mucho más.

● Nuevos sistemas de progresión: Augmentations y Specializations.

● Jugabilidad y combate de acción perfeccionados, especialmente el cuerpo a cuerpo.

● Rendimiento mejorado, gracias a la optimización para consolas.

Para obtener una visión general completa, consulta la infografía que aparece a continuación o el resumen exhaustivo de hoy. Si prefieres el resumen rápido, echa un vistazo a este vídeo de Deep Dive, que te ofrece lo más destacado.

Para celebrar el lanzamiento de la nueva actualización, Dune: Awakening ya está disponible en Steam con un descuento del 50 %, el mayor que hemos ofrecido hasta ahora, y la oferta estará vigente hasta el 8 de octubre.

La edición física de PlayStation 5 está disponible en tiendas y online

Ya está disponible también una edición física para PlayStation 5 de Dune: Awakening. El juego lo distribuye Bandai Namco Entertainment Europe en la región EMEA, Australia y Nueva Zelanda; Solutions 2 GO en América; y Spike Chunsoft en Japón. La fecha de lanzamiento en Japón está fijada para el 29 de octubre. Para más información sobre Dune: Awakening, visita www.duneawakening.com.