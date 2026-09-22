Los videojuegos unen generaciones con motivo del Día Mundial del Alzheimer

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Golden Gamers Go y OXO Museo del Videojuego Madrid, en el que reunían a personas mayores, niños y jóvenes para demostrar cómo los videojuegos pueden abrir espacios de encuentro entre distintas edades y contribuir a ofrecer una nueva mirada sobre el envejecimiento y el deterioro cognitivo.

Para ello, ambas entidades organizaron una jornada de juego intergeneracional, en la que personas mayores de los Centros de Día para Mayores de SANIVIDA, algunas de ellas de más de 90 años, han disfrutado de una mañana jugando junto a niños y jóvenes. Entre los videojuegos a los que han tenido acceso grandes y pequeños se encuentra Just Dance, que ha propiciado uno de los momentos más divertidos de la jornada. Just Dance es uno de los títulos que Golden Gamers utiliza en sus terapias, ya que favorece el ejercicio, la participación social y la diversión compartida, actividades que contribuyen a mantener una vida física, cognitiva y socialmente activa y que se asocian con un menor riesgo de deterioro cognitivo, además de crear vínculos entre generaciones.

Golden Gamers Go y OXO Museo del Videojuego Madrid han reunido a personas mayores, niños y jóvenes en una jornada intergeneracional para visibilizar el Alzheimer, poner en valor las capacidades de las personas mayores y crear vínculos a través del juego.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, la jornada ha mostrado cómo los videojuegos pueden

abrir espacios de encuentro entre distintas edades y contribuir a ofrecer una nueva mirada sobre el

envejecimiento y el deterioro cognitivo.

La iniciativa ha contado con personas mayores de los Centros de Día para Mayores de SANIVIDA, algunas de ellas de más de 90 años, que han jugado junto a niños y jóvenes. Para muchos de los participantes mayores ha supuesto su primer contacto con los videojuegos; las partidas han dado lugar a momentos de colaboración, aprendizaje y diversión.

Una mañana para jugar y bailar entre generaciones

Durante la mañana, OXO ha acogido un circuito de estaciones de juego con propuestas vinculadas al movimiento, la coordinación, la cooperación y la competición amistosa (como Mario Kart World o Sackboy). Participantes de edades muy diferentes se han ayudado mutuamente y han compartido conocimientos frente a una misma pantalla.

La activación conjunta de Just Dance de Ubisoft ha puesto a bailar a mayores, niños y jóvenes en

uno de los momentos más divertidos de la jornada. La actividad ha mostrado de forma visual cómo

los videojuegos pueden favorecer el ejercicio y la participación social, creando una conexión

espontánea entre los asistentes.

Danilo, creador de contenido especializado en Just Dance, ha guiado y dinamizado el baile, invitando a todo el mundo a unirse a la fiesta.

La jornada también ha contado con Óscar Álvarez López, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia. Álvarez López ha jugado con las personas mayores y ha bailado con el resto de asistentes durante Just Dance

Street Fighter VI: competir en el mismo equipo

La programación ha continuado por la tarde con un torneo intergeneracional de Street Fighter VI, concebido para situar a las personas mayores como participantes activas y cuestionar estereotipos asociados al envejecimiento y al gaming.

Un total de seis parejas formadas por una persona joven y una persona mayor han competido en un ambiente de compañerismo y rivalidad amistosa.

La pareja formada por Marcos y Teo, de 73 años, se ha proclamado campeona jugando con Sagat. El torneo ha cerrado una jornada de juego, baile y competición que ha puesto de relieve el potencial del videojuego para favorecer la participación y la conexión social.