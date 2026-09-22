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El Campus del Videojuego de la capital, Madrid in Game, continúa llevando los videojuegos y proyectos de su ecosistema a algunas de las principales citas del sector del videojuego, con presencia durante las próximas semanas en San Diego Comic-Con Málaga y SAGA Barcelona Game Fest.

El talento gaming de Madrid in Game desembarcará en San Diego Comic-Con Málaga y SAGA Barcelona Game Fest con 19 startups

La iniciativa del Ayuntamiento de Madrid estará presente del 1 al 4 de octubre en San Diego Comic-Con Málaga y, una semana después, del 9 al 11 de octubre en SAGA Barcelona Game Fest

Nueve startups participarán en la cita malagueña, mientras que Madrid in Game desplegará en Barcelona un espacio propio con 19 de empresas vinculadas a su aceleradora gaming, la más ambiciosa del mundo

Los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos ante publishers y profesionales de la industria, al tiempo que acercarán sus videojuegos y propuestas al público general

Madrid in Game, la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para impulsar la industria del videojuego y la gamificación, afrontará el mes de octubre con una doble parada en dos grandes citas nacionales vinculadas a la industria del gaming: San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en FYCMA, y SAGA Barcelona Game Fest, que tendrá lugar apenas unos días después, del 9 al 11 de octubre en Fira de Barcelona Montjuïc.

La participación en ambos encuentros permitirá a Madrid in Game dar visibilidad al talento emprendedor de su industria del videojuego, acercar sus proyectos a nuevos públicos y, especialmente, generar conexiones con publishers, inversores, estudios y otros agentes profesionales del sector, uno de los ejes sobre los que se articula el Start IN Up Program. El programa municipal ofrece a sus startups acompañamiento, formación especializada, apoyo en inversión y acceso a recursos tecnológicos desde el Development Center del Campus del Videojuego.

San Diego Comic-Con Málaga

La primera parada será San Diego Comic-Con Málaga, que reunirá durante cuatro jornadas cine, series, cómic, anime, cosplay y videojuegos. Madrid in Game estará presente durante los cuatro días con un stand en el que se ofrecerán experiencias relacionada con la iniciativa y el propio Campus del Videojuego, en la que el usuario podrá conocer sus instalaciones mediante una experiencia de realidad virtual y disfrutar de juego libre. Además, el stand contará con diez startups de su ecosistema que mostrarán el talento creado el Start IN Up Program.

Entre los estudios de desarrollo estarán Enthariel Games (The Sky Project: Land of Noris o Luminaria: Dark Echoes); Mansion Games, (Operation Highjump: The Fall of Berlin), Tiamat Studio (Killer Eyelashes), Klang Games (SEED, un ambicioso simulador de vida multijugador) y Sons of a Bit Entertainment (Super Bomba League).

A esta vertiente de desarrollo se suman proyectos que exploran nuevas herramientas y modelos dentro de la industria. Firenut Games, publisher y desarrollador español independiente; MystherAI, que trabaja en la generación de mundos virtuales 3D; Evveland, que desarrolla MiniApps gamificadas dentro de Telegram; y Raccreative Games, que ofrece una plataforma dirigida a desarrolladores independientes en la que publicar, descubrir y jugar a nuevos videojuegos.

SAGA Barcelona Game Fest

Una semana después, Madrid in Game viajará hasta SAGA Barcelona Game Fest, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de octubre en la Ciudad Condal. Contará con un área propia dedicada con 19 estudios y emprendedores.

Entre ellos figuran BATISCAFO (XYMYX·Chess, una reinterpretación del ajedrez); Cherry Tree Studio (Project Node); Croxel Studios (Tormenture); Ilogik Games (Astragalos); Midnight Loop (Tears for Clavel); Red Mountain Games (AlcheMice); No More Trolls Studio (Echoes of the Core); The Twisted House (Hell Hold’em), Scubalight Studios (Don’t Kill Rumble); SOMNI Game Studios, (Stepland, videojuego para fomentar hábitos saludables), Tiamat Studio, Enthariel Games, Mansion Games, Vacaflama Studios y Firenut Games.

La vertiente de tecnología aplicada estará representada también por Bionic Ape, especializada en desarrollo de videojuegos y soluciones sobre Unreal Engine, sistemas multijugador, IA y experiencias 3D; Evveland y sus herramientas para crear experiencias gamificadas; MystherAI, y Neuhera, que trabaja en soluciones que combinan videojuego y neurotecnología para entrenar capacidades como la atención, con especial foco en niños con TDAH.

Madrid in Game también protagonizará en el escenario principal la sesión “Conoce la experiencia Madrid in Game, donde las startups crecen”, concebida para mostrar cómo funciona el ecosistema emprendedor construido alrededor del Campus del Videojuego.

La intervención estará dividida en dos partes: una presentación acerca de su modelo de acompañamiento al emprendimiento en el sector del videojuego y una mesa redonda protagonizada por startups y estudios de su aceleradora gaming. En esta mesa participarán Álvaro Sáez, CEO de MystherAI; Fernando Fernández-Cormenzana, desarrollador de Firenut Games; y Beatriz Fagundo, CEO de Neuhera.

Además, otro de los principales focos profesionales de la presencia de Madrid in Game en Barcelona será la generación de oportunidades para sus emprendedores. Bajo el título “Devs and publishers meet up by Madrid in Game”, la iniciativa dispondrá de una sesión de una hora en la que varias de sus startups podrán presentar directamente sus proyectos ante los publishers asistentes al encuentro y un espacio en el que emprendedores y clientes puedan conectar.

La presencia consecutiva en Málaga y Barcelona continúa así la participación de Madrid in Game en ferias y encuentros especializados como herramienta para aumentar la visibilidad de sus emprendedores, acercarlos a actores estratégicos de la industria y facilitar su acceso a nuevas oportunidades de crecimiento. Este modelo ya se ha trasladado durante 2026 a encuentros como 4YFN, South Summit o Gamescom, donde las startups del Start IN Up Program han presentado sus productos y videojuegos ante inversores y profesionales del sector de nivel internacional.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, ha destacado “la importancia de estar presente en ambos eventos” dentro de la estrategia de promoción nacional e internacional de Madrid in Game.

“Estamos hablando de grandes eventos en los que damos visibilidad a la apuesta del Ayuntamiento de Madrid pero también a las ideas, startups, productos y experiencias a los que acompañamos”, ha señalado, afirmando que “el éxito de las startups vinculadas a Madrid in Game es nuestra proyección más valiosa a la hora de seguir atrayendo y reteniendo talento”.