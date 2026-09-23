Turtle Beach anuncia su nuevo sistema H.O.T.A.S. VelocityOne Flightstick II, VelocityOne Dual Throttle, VelocityOne

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EL NUEVO H.O.T.A.S., FLIGHT STICK II Y LOS PERIFÉRICOS DE VUELO DE DOBLE ACELERADOR DE TURTLE BEACH PERMITEN A LOS ENTUSIASTAS DESPEGAR CON PRECISIÓN SUS AVIONES Y NAVES ESPACIALES FAVORITOS

El nuevo sistema H.O.T.A.S. combina Flightstick II y dos mandos de acelerador para ofrecer la experiencia de vuelo más absorbente de Turtle Beach hasta la fecha

Múltiples sensores de efecto Hall y 73 capacidades de control de entrada y función dejan sin modificar ningún control de vuelo y garantizar la inmersión

El nuevo soporte universal para simuladores ofrece a los aficionados—vuelo, carreras o agricultura— una mejor forma de montar aceleradores, manos de vuelo y muchos otros accesorios de vuelo y carrera en múltiples configuraciones

El líder fabricante de accesorios para videojuegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) ha presentado hoy el nuevo VelocityOne™ Flightstick II, VelocityOne Dual Throttle, VelocityOne H.O.T.A.S. para Xbox y PC, y VelocityOne Universal Sim Mount. Individualmente, el Flightstick II y el Dual Throttle representan algunos de los periféricos de simulador de vuelo más avanzados del mercado actual. Juntos, como el sistema de simulación de vuelo VelocityOne H.O.T.A.S., establecieron un nuevo estándar para los entusiastas de los simuladores que buscan un realismo más rico y un control de precisión en todos los simuladores de vuelo actuales.

El totalmente nuevo VelocityOne Flightstick II cuenta con un diseño ambidiestro con sensores de efecto Hall de 16 bits de próxima generación para un control ultra preciso de la palanca, una pantalla de gestión de vuelo en tiempo real y 38 funciones programables que aumentan significativamente la confianza durante aterrizajes o combates aéreos sin importar las condiciones. El VelocityOne Dual Throttle ofrece un control ultrasuave y preciso mediante palancas dobles con resolución de 10 bits y control de 7 ejes en modo bimotor o monomotor. Juntos se convierten en el formidable sistema VelocityOne H.O.T.A.S. diseñado para cualquier aficionado a los simuladores de vuelo que quiera profundizar — ya sea volando a través de nubes o hacia exoplanetas lejanos.

«Cuando lanzamos la familia VelocityOne, nuestro objetivo era ofrecer mayor realismo, inmersión y disfrute para los fans de los simuladores», dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach. «La evolución del VelocityOne Flightstick II y el VelocityOne Dual Throttle se basa en esa visión con grandes avances en rendimiento, precisión y accesibilidad, ofreciendo a más jugadores el control de alta fidelidad que exigen las experiencias de simulación actuales.»

El Turtle Beach VelocityOne Flightstick II tiene dos modelos, uno diseñado para XBOX y Windows PC y otro solo para Windows PC. Ambos cuentan con sensores de efecto Hall de 16 bits con más de 65.000 entradas por eje que ofrecen un control suave y preciso. Con 38 entradas programables, un dial de control integrado y controles analógicos versátiles, los comandos esenciales siempre están al alcance. El diseño ambidiestro con respuesta ajustable del muelle garantiza una comodidad duradera. Una pantalla a todo color proporciona retroalimentación en tiempo real y ajustes rápidos, mientras que la iluminación RGB personalizable mejora tu configuración. Disponible ya para reserva anticipada en www.turtlebeach.com y en las tiendas participantes a nivel mundial, con un precio de venta recomendado de 149,99 € y se ha lanzado el 21 de septiembre de 2026 .

El Turtle Beach VelocityOne Dual Throttle funciona junto con cualquier Flightstick en PC con Windows, o se conecta directamente al VelocityOne Flightstick II en XBOX. Ofrece precisión y un control inmersivo mediante sensores de efecto Hall de 10 bits que ofrecen una entrada fluida y precisa con más de 1.000 recuentos por eje. Las palancas dobles con bloqueo soportan tanto aviones bimotor como monomotor, mientras que los bloques intercambiables y la tensión ajustable personalizan la sensación. Múltiples controles analógicos ofrecen flexibilidad entre simuladores. Las 35 entradas programables, los indicadores LED y la iluminación RGB mantienen a los fans de la simulación concentrados e inmersos. Como parte ideal de un sistema completo de vuelo, el VelocityOne Dual Throttle está ya disponible para reservar en www.turtlebeach.com y en las tiendas participantes de todo el mundo con un precio de venta recomendado de 149,99 € y se lanza el 21 de septiembre de 2026 .

El sistema de simulación de vuelo Turtle Beach VelocityOne H.O.T.A.S. combina los dos nuevos mandos en un solo paquete, ofreciendo una experiencia de vuelo asequible y diseñada con precisión tanto para pilotos aspirantes como experimentados en simuladores de XBOX y PC. Al combinar el Flightstick II con el Dual Throttle, este sistema está diseñado para replicar un control auténtico de cabina en simulaciones de combate, comerciales y de vuelo espacial. Los sensores de efecto Hall de alta resolución proporcionan una entrada suave y precisa, mientras que las extensas 73 entradas programables mantienen las funciones esenciales al alcance. La respuesta ajustable del muelle, la ergonomía ambidiestra, los bloques táctiles del acelerador, la visualización en tiempo real y la iluminación RGB personalizable permiten una personalización completa. La ampliabilidad con los pedales de timón VelocityOne y el soporte universal para simulador hacen de esta una solución de simulación escalable y de nivel profesional. Como base ideal para un vuelo completo, el sistema. VelocityOne H.O.T.A.S ya está disponible para reserva anticipada en www.turtlebeach.com y en las tiendas participantes de todo el mundo con un precio de venta recomendado de 249,99 € y se lanza el 21 de septiembre de 2026.

También se estrena y está disponible para reserva hoy el soporte VelocityOne Universal Sim. Este montaje de pinza versátil permite integrar de forma segura periféricos de vuelo y de carrera, en la gama VelocityOne y con amplia compatibilidad entre marcas, en un simulador, ayudando a dar vida a experiencias de simulación aún más realistas. Con 240 mm de ajuste vertical y amplia compatibilidad, ofrece flexibilidad para afinar la posición para cualquier configuración. Ya sea colocando el Dual Throttle o el Flightstick II más bajo para una sensación de cabina más auténtica, colocando el Multi-Shift al alcance para cambios de marcha rápidos, o montando el KD3 en una posición elevada tipo trucking, el soporte VelocityOne Universal Sim lo facilita. Está diseñado para adaptar tu configuración y ofrecer una experiencia de simulación más inmersiva en simulaciones de vuelo, carreras, agricultura y camiones. Con el pedido anticipado hoy en www.turtlebeach.com y tiendas participantes a nivel mundial con un precio de venta recomendado de 49,99 €, se lanza el 23 de septiembre de 2026.

A continuación, se muestra la lista completa de características del VelocityOne Flightstick II diseñadas para ofrecer experiencias excepcionales en simuladores de vuelo:

Ejes de efecto Hall de alta precisión

Los sensores de efecto Hall de 16 bits proporcionan más de 65.000 números de entrada por eje para un control suave y un movimiento preciso en cualquier simulación.

38 entradas Programables

38 entradas mapeables, incluidas 11 nuevas en comparación con el VelocityOne Flightstick 1, proporcionan acceso rápido a comandos esenciales sin romper la inmersión.

Dial de Control Integrado de Cabina

El dial de doble codificador con interruptor de tres posiciones desbloquea hasta nueve entradas para un control eficiente de la navegación y los sistemas a bordo.

Controles analógicos ampliados

Las palancas dobles, el joystick de precisión y un volante multifunción ofrecen una entrada versátil para el acelerador, la cámara y el control del sistema.

Diseño ergonómico ambidiestro

Los reposamuñecas y pulgares ajustables con insertos intercambiables favorecen la comodidad tanto de la mano izquierda como de la derecha durante sesiones largas.

Giro del timón con opción de bloqueo

El control integrado de timón con ajuste de control con opción de bloqueo te permite cambiar fácilmente entre el control de la palanca y pedales dedicados (vendidos por separado).

Tensión ajustable del stick

Tres ajustes de tensión te permiten ajustar la resistencia para realismo, velocidad o control equilibrado.

Pantalla de gestión de vuelo.

La Pantalla de Gestión de Vuelo proporciona telemetría de vuelo en tiempo real y acceso fluido a los sistemas a bordo, permitiéndote monitorizar instrumentos, gestionar configuraciones y realizar ajustes durante el vuelo.

Iluminación RGB.

La iluminación RGB personalizable te permite adaptar tu configuración a tu cabina o a tu simulador favorito. Ajusta colores y efectos directamente en la pantalla, o desbloquea una personalización más profunda con la app VelocityOne Flight Hangar.

Compatibilidad con XBOX y PC

Licencia oficial para XBOX Series X|S y PCs con Windows 10/11 con un rendimiento plug-and-play fluido.

Ecosistema de simulación expansible

Compatible con módulos de acelerador, pedales de timón, un segundo stick y soportes para montar un sistema completo HOTAS o HOSAS.

App VelocityOne Flight Hangar

Ajusta el rendimiento del producto, como el ajuste de zonas muertas, la respuesta del joystick, el ajuste de iluminación y perfiles específicos de la aeronave usando la aplicación VelocityOne Flight Hangar, disponible para XBOX y PC.

Ejes de aceleración de precisión con efecto Hall

Los sensores de efecto Hall de 10 bits proporcionan más de 1.000 recuentos de entrada por eje para un control suave y preciso. Las entradas finas se traducen directamente en el juego para aterrizajes precisos, combate y control del acelerador.

A continuación, se muestra la lista completa de funciones de VelocityOne Dual Throttle diseñadas para experiencias de simulador de vuelo mejoradas:

Control de doble acelerador bloqueable

Las palancas dobles simulan el control de dos motores, con bloqueo para uso en un solo motor. Cambia fácilmente entre tipos de aeronaves sin cambiar tu configuración.

35 entradas programables + 7 ejes

7 ejes y 35 entradas e interruptores mapeables mantienen los comandos esenciales al alcance, reduciendo la necesidad de navegar por menús en pleno vuelo.

Retenes intercambiables de acelerador

Los bloques de acelerador intercambiables proporcionan puntos de referencia táctiles para cazas, aviones comerciales o simuladores espaciales, incluyendo postquemador, ralentí y empuje inverso.

Tensión ajustable del acelerador

Ajusta finamente la resistencia del acelerador de ligera y sensible a firme y realista para un vuelo suave y controlado.

Indicadores LED de barra de aceleración

En ciertos títulos de simulación de vuelo, los indicadores LED de barra de aceleración muestran en tiempo real el empuje o datos asignados por simuladores sin romper la inmersión (solo en PC).

Iluminación RGB

La iluminación RGB personalizable te permite adaptar tu configuración a tu cabina o a tu simulador favorito. Desbloquea una personalización más profunda con la app VelocityOne Flight Hangar

Compatibilidad multiplataforma

Compatible con PC con Windows mediante conexión USB independiente o XBOX cuando está conectado al VelocityOne Flightstick II diseñado para XBOX

Opciones de montaje

Las patas de goma de alta adherencia mantienen el acelerador estable durante el uso en sobremesa, mientras que los orificios de montaje pretaladrados y los tornillos incluidos permiten la instalación en montaje rígido en tu propia cabina o una integración perfecta con el soporte Universal Sim VelocityOne.

Material expandible por hardware

Construye un ecosistema completo de simulación H.O.T.A.S. combinándolo con VelocityOne Flightstick II y pedales de timón.

App de hangar de vuelo VelocityOne

Ajusta el rendimiento del producto, como la configuración de zonas muertas, la personalización de iluminación y los perfiles específicos de la aeronave usando la aplicación VelocityOne Flight Hangar disponible para XBOX y PC.

A continuación, se muestra la lista completa de características del VelocityOne Universal Sim Mount para una experiencia de simulación mejorada:

Versatilidad máxima en el montaje

Configura tu setup a tu manera. Coloca una disposición de palanca central o lateral, coloca un acelerador o una palanca de cambios de carrera al alcance y mantén el ratón alejado de un escritorio desordenado con la alfombrilla integrada.

Configuración sin complicaciones

Instala en minutos un diseño aerodinámico construido solo con tres componentes de placa de acero. Usa el hardware incluido para crear la posición de montaje que prefieras, luego simplemente sujeta, ajusta y ya.

Compatibilidad periférica amplia

Diseñado para productos de simulación VelocityOne y compatible con una amplia gama de periféricos de terceros, el soporte universal de simulación VelocityOne™ soporta palancas de vuelo, aceleradores, palancas de velocidad, frenos de mano y otros accesorios de simulación.

Construcción de acero de alta resistencia

Construido con acero resistente de 3/16 pulgadas de grosor, el soporte Universal Sim VelocityOne™ ofrece una resistencia y estabilidad excepcionales. Diseñado para resistir flexiones bajo carga, proporciona una estabilidad sólida como roca para un control preciso.

Comodidad integrada del ratón

Un mousepad integrado se acopla directamente al soporte Universal Sim VelocityOne™, manteniendo el ratón al alcance y liberando espacio valioso en el escritorio.

Compatible con rig de extrusión

Diseñado para integrarse perfectamente con simuladores de extrusión de aluminio, proporcionando una solución de montaje segura y estable para montajes avanzados.

Diseño listo para multi-sim

Desde vuelos y carreras hasta camiones y agricultura, la montura Universal Sim VelocityOne™ se adapta a una amplia variedad de géneros de simulación y configuraciones de control.

Para más información sobre los últimos periféricos y accesorios de Turtle Beach, visita www.turtlebeach.com