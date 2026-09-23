Altavoces Razer Mako: Diseño compacto y sonido envolvente

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DISEÑO COMPACTO, SONIDO ENVOLVENTE: RAZER PRESENTA LOS ALTAVOCES GAMING DE ESCRITORIO, RAZER MAKO

La nueva línea de altavoces para juegos de escritorio Mako ofrece un sonido más completo, graves más profundos e iluminación Razer Chroma RGB en dos modelos: Mako y Mako X

Razer™, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día hoy Razer Mako, una nueva línea de altavoces compactos para juegos de escritorio, diseñados para ofrecer un sonido más completo, graves más profundos e iluminación Razer Chroma™ RGB para las estaciones de juego modernas.

La línea de altavoces de escritorio Mako ofrece a los jugadores opciones claras para mejorar el audio de su equipo: Mako, para quienes buscan un sonido más completo con un subwoofer dedicado y una iluminación más llamativa; y Mako X, para quienes prefieren unos altavoces más compactos.

«La línea Mako es nuestra respuesta a los jugadores que buscan un sonido capaz de llenar la estancia con un diseño compacto», afirmó Barrie Ooi, director de la división de PC Gaming de Razer. «Cada uno de sus elementos se ha concebido en torno a esa idea: los transductores de rango completo ajustados a medida y los graves envolventes aportan una gran contundencia a juegos, música y películas; el sonido envolvente virtual 7.1 amplía el escenario sonoro; y la iluminación Razer Chroma RGB trasciende los altavoces para dar vida a toda la estación de juego».

Gran sonido. Tamaño compacto.

La línea Mako redefine las posibilidades del audio de escritorio compacto, ofreciendo un sonido pleno e inmersivo en un formato que optimiza el espacio. Combina un sonido más potente, graves más profundos, iluminación expresiva y una conectividad versátil en diseños pensados ​​para las estaciones de juego modernas. Basados ​​en el concepto de inmersión compacta, Mako y Mako X brindan a los jugadores dos opciones para mejorar su configuración sin añadir desorden innecesario.

Mako encabeza la oferta para los jugadores que buscan la máxima presencia en el escritorio, mientras que Mako X traslada ese mismo concepto a un formato más compacto.

Mako: Vibraciones brillantes. Sonido expansivo.

Los altavoces Mako combinan transductores de rango completo de 2,75 pulgadas ajustados a medida con un subwoofer dedicado de 3,5 pulgadas de proyección frontal en una configuración de 2.1 canales, ofreciendo una potencia de 40W RMS y 60W de pico, con una respuesta en frecuencia que alcanza los 45 Hz.

Los juegos, las películas y la música adquieren unos graves profundos y potentes que llenan la sala y mantienen su contundencia sin ocupar demasiado espacio en el escritorio; además, su diseño inclinado proyecta el sonido a la altura de los oídos y el sonido envolvente virtual 7.1 amplía el campo sonoro para ofrecer una experiencia de audio en 3D.

La iluminación lleva este concepto más allá del sonido. La iluminación trasera Razer Chroma RGB proyecta un color ambiental intenso sobre la pared situada detrás del escritorio, creando un resplandor envolvente que se extiende más allá de los propios altavoces, con 16,8 millones de colores y efectos reactivos compatibles con más de 300 juegos integrados con Chroma.

La conectividad sigue siendo igual de sencilla. Un único cable USB-C transmite tanto energía como audio, permitiendo una mayor potencia de salida al conectarse a una fuente de alimentación USB-C compatible de 45W o más. La conectividad Bluetooth 5.3 y la entrada de 3,5 mm sirven como opciones alternativas, logrando así una configuración 2.1 completa que aporta presencia a la zona de juego sin generar desorden.

Mako X: Diseño compacto. Sonido que llena la sala.

Para quienes buscan una configuración más simplificada, los altavoces Mako X trasladan esa misma experiencia envolvente y compacta a un sistema de 2.0 canales. Cuentan con transductores de rango completo de 2,75 pulgadas ajustados a medida y radiadores pasivos integrados que amplían la respuesta de graves dentro del chasis, ofreciendo una potencia de hasta 30 W RMS (45 W de pico) y una respuesta en frecuencia que alcanza los 60 Hz.

Diseñado para configuraciones versátiles, también puede funcionar con alimentación USB estándar de hasta 15 W, ofreciendo una mayor potencia de salida al conectarse a una fuente de alimentación USB-C compatible de 45W o superior.

Los juegos, las películas y la música adquieren unos graves más plenos e impactantes de lo que sugeriría su tamaño compacto; además, su diseño inclinado para escritorio proyecta el sonido a la altura de los oídos y el sonido envolvente virtual 7.1 amplía el escenario sonoro.

Aquí, la iluminación adopta una forma más sutil. La iluminación inferior Razer Chroma RGB de 10 zonas proyecta un suave resplandor bajo los altavoces, aportando un toque de ambiente refinado al escritorio. Un único cable USB-C se encarga de la alimentación y el audio, mientras que Bluetooth 5.3 y la conexión de 3,5 mm sirven como alternativas de conectividad.

Tamaño compacto. Sonido de gran envergadura.

Inmersión compacta

Los transductores de rango completo de 2,75 pulgadas, ajustados a medida, y el diseño inclinado para escritorio proyectan unos tonos medios naturales y unos agudos nítidos hacia el oyente, mientras que el sonido envolvente virtual 7.1 amplía el escenario sonoro para juegos, películas y música.

Graves con presencia

Mako incorpora un subwoofer dedicado de proyección frontal para lograr un impacto más profundo en las frecuencias graves, mientras que Mako X amplía la respuesta de graves mediante radiadores pasivos integrados, ocupando un espacio más reducido.

Iluminación y conectividad

La retroiluminación Razer Chroma RGB en el modelo Mako y la iluminación inferior Razer Chroma RGB de 10 zonas en el Mako X proyectan la luz más allá de los altavoces, contando además con conectividad USB-C, Bluetooth 5.3 y jack de 3,5 mm para adaptarse a cualquier escritorio.

Una línea. Dos formas de mejorar

Mako ofrece una configuración más completa y amplia, mientras que Mako X brinda esa misma inmersión ocupando menos espacio. Dos altavoces, una misma idea: un sonido envolvente que respeta el escritorio donde se ubican.

Ambos modelos combinan un audio completo e inmersivo con la expresiva iluminación Razer Chroma RGB y una conectividad versátil, para que el escritorio suene tan bien como luce.

Con la línea Mako, Razer sienta las bases para el próximo capítulo del audio para disfrutar de los videojuegos en tu zona de escritorio.

Para más información sobre los altavoces Razer Mako X, visite: https://rzr.to/mako-x .

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Mako

159.99€ PVP Recomendado

Disponible en diciembre de 2026 en Razer.com, RazerStores y tiendas seleccionadas de todo el mundo.

Razer Mako X

109.99€ PVP Recomendado

Disponible el 6 de octubre de 2026 en Razer.com, RazerStores y tiendas seleccionadas de todo el mundo.