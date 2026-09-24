Las webs que “desnudan” con IA alcanzan los 40 millones de visitas al mes y ESET alerta de cómo protegerse

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Las webs que “desnudan” con IA alcanzan los 40 millones de visitas al mes y ESET alerta de cómo protegerse

Un estudio reciente ha identificado 181 páginas web que ofrecen este tipo de herramientas, capaces de convertir una fotografía convencional en una falsa imagen íntima mediante inteligencia artificial.

ESET advierte de que estos contenidos pueden utilizarse para acosar, humillar, chantajear o extorsionar a las víctimas, con un riesgo especialmente preocupante cuando afectan a menores.

Una fotografía publicada en una red social, una imagen de perfil o cualquier otra foto accesible online puede convertirse, sin conocimiento ni consentimiento de la persona que aparece en ella, en la materia prima para crear un falso desnudo mediante inteligencia artificial. Las conocidas como herramientas “nudify” utilizan tecnología deepfake para generar artificialmente partes del cuerpo y transformar una imagen de una persona vestida en otra en la que parece estar desnuda.

“Que una imagen sea falsa no significa que el daño también lo sea. Hoy basta con disponer de una fotografía para generar contenido sexual aparentemente realista y utilizarlo como una forma de humillación, acoso o presión sobre otra persona”, señala Josep Albors, responsable de Investigación y Concienciación de ESET España. “Por eso es importante reducir la cantidad de información e imágenes que dejamos expuestas, pero también saber reaccionar rápidamente si algo así ocurre”.

La dimensión que está adquiriendo este fenómeno queda reflejada en una reciente investigación del Institute for Strategic Dialogue (ISD), desarrollada con el apoyo del AI Security Institute (AISI). El estudio identificó 181 páginas web que ofrecen herramientas de este tipo y que, en conjunto, reciben alrededor de 40 millones de visitantes únicos al mes. A este tráfico se suman millones de accesos procedentes de grandes plataformas sociales.

El problema afecta especialmente a los jóvenes. Una investigación de Common Sense Media realizada entre adolescentes de 13 a 17 años en Estados Unidos señala que casi la mitad ya ha visto contenido sexual generado mediante IA. Entre quienes se han encontrado con él, aproximadamente uno de cada cuatro asegura que representaba a alguien de su entorno o incluso a ellos mismos.

Una fotografía pública puede ser suficiente

No existe una forma de eliminar por completo el riesgo de que alguien utilice una imagen sin permiso, pero ESET, compañía líder en ciberseguridad, recuerda que reducir la exposición de fotografías personales dificulta el acceso a la materia prima que necesitan estas herramientas.

La compañía recomienda revisar periódicamente la privacidad de las redes sociales y limitar quién puede ver fotografías, publicaciones e información personal. También conviene comprobar qué imágenes propias o de otros miembros de la familia aparecen públicamente en Internet más allá de los perfiles que utilizamos habitualmente.

La protección de las cuentas es otro factor importante. Utilizar contraseñas únicas, activar la autenticación en dos pasos y mantener actualizados dispositivos y aplicaciones reduce las posibilidades de que un atacante consiga fotografías privadas mediante el robo de una cuenta.

ESET también aconseja evitar subir imágenes personales a aplicaciones y servicios online cuando no sea necesario, especialmente si no está claro qué uso harán de ellas o durante cuánto tiempo las conservarán. Que una aplicación esté disponible en una tienda oficial no debe interpretarse automáticamente como una garantía de privacidad o seguridad.

En el caso de los menores, además de configurar adecuadamente sus perfiles, es importante hablar con ellos sobre estas herramientas, el consentimiento y las consecuencias de compartir o manipular imágenes de otras personas. Crear un entorno en el que puedan pedir ayuda rápidamente si son víctimas puede resultar determinante para frenar la difusión.

¿Qué hacer si crean o difunden un falso desnudo tuyo?

Cuando la imagen ya existe, el objetivo debe ser limitar su difusión y conservar la información necesaria para poder denunciar lo ocurrido. ESET recomienda seguir varios pasos:

No cedas ante amenazas ni entres en una negociación con quien esté utilizando las imágenes para presionar o chantajear. Antes de bloquear contactos o eliminar conversaciones, conviene guardar mensajes, nombres de usuario, enlaces, fechas y capturas de pantalla que puedan servir como prueba. Solicita la retirada directamente a la plataforma o página web en la que se haya publicado el contenido y utilizar sus mecanismos específicos para denunciar imágenes íntimas compartidas sin consentimiento. Recurre a servicios especializados. org permite generar una huella digital o hash de la imagen para ayudar a las plataformas participantes a detectarla y bloquear su publicación. Para imágenes que afectan a menores existe también Take It Down, desarrollado por el National Center for Missing & Exploited Children. Si el contenido está circulando en España, acude el Canal Prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos. Este mecanismo permite solicitar la retirada urgente de contenido sexual o violento difundido ilícitamente cuando su publicación pueda poner gravemente en riesgo los derechos de la persona afectada, con especial atención a menores y otros colectivos vulnerables. Solicita también su retirada de los resultados de los buscadores para dificultar que otras personas encuentren el contenido, y acudir a las autoridades cuando existan amenazas, chantaje, sextorsión o estén implicados menores.

Europa endurece las reglas frente a los deepfakes sexuales

El auge de este tipo de contenidos coincide con un refuerzo de la regulación europea. A partir del 2 de diciembre de 2026, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea prohibirá determinadas prácticas de IA relacionadas con la generación o manipulación de contenido sexual o íntimo de personas reales sin su consentimiento, así como de material de abuso sexual infantil.

Este marco se suma a la Directiva europea sobre violencia contra las mujeres y violencia doméstica, que aborda la difusión pública no consentida de material íntimo manipulado, incluidos los deepfakes sexuales. Los Estados miembros deberán incorporarla a sus legislaciones nacionales antes del 14 de junio de 2027.