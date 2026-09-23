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Logitech G PLAY 2026: Logitech G ha presentado una nueva generación con un total de 15 productos. Logitech G acaba de presentar 15 nuevos productos que marcan su apuesta por la próxima generación del gaming.

Desde nuevos periféricos PRO diseñados junto a atletas profesionales de esports, hasta la reinvención del icónico Yeti 2, pasando por nuevas propuestas de sim racing, personalización y funcionalidades basadas en software, Logitech G ha presentado hoy su catálogo más ambicioso hasta la fecha.

Durante The Road to the Breakthrough , Logitech G ha presentado una nueva generación de productos y tecnologías para esports, sim racing, PC gaming y creación de contenido, diseñados para la próxima generación de jugadores.

, Logitech G ha presentado una nueva generación de productos y tecnologías para esports, sim racing, PC gaming y creación de contenido, diseñados para la próxima generación de jugadores. Las nuevas incorporaciones a la PRO Series elevan el estándar del gaming competitivo. Desarrollados junto a algunos de los mejores atletas de esports, el ratón Superstrike, la alfombrilla X Control, el teclado X2 Rapid y los auriculares X3 ofrecen un nivel de precisión sin igual.

elevan el estándar del gaming competitivo. Desarrollados junto a algunos de los mejores atletas de esports, el ratón Superstrike, la alfombrilla X Control, el teclado X2 Rapid y los auriculares X3 ofrecen un nivel de precisión sin igual. Rediseñado desde cero, el Yeti 2 redefine el mundo de la creación de contenido como el primer micrófono de su categoría que integra un sensor inteligente de proximidad con cancelación de ruido basada en IA para ofrecer una voz nítida y clara.

Las nuevas funcionalidades basadas en software de G HUB y Streamlabs amplían las posibilidades de personalización y abren una nueva etapa de interacción dentro del ecosistema conectado de Logitech G.

Nunca ha habido un momento más emocionante para formar parte del mundo del gaming. Hoy, durante Logitech G PLAY 2026, Logitech G ha presentado quince nuevos productos, junto con nuevas experiencias de software y diseños innovadores creados para transformar la forma en la que juegan los pro players competitivos, los creadores de contenido y los gamers de todo tipo.

En un otoño marcado por el lanzamiento de grandes títulos, la innovación tecnológica, los esports, los creadores y la cultura gaming, Logitech G presenta su catálogo más ambicioso hasta la fecha, diseñado para responder a cómo jugamos hoy y anticiparse a hacia dónde evoluciona el gaming.

“El mundo del gaming está evolucionando más rápido que nunca. Las nuevas tecnologías y las nuevas formas de competir están llevando los límites de lo que es posible en el gaming”, afirma Robin Piispanen, general manager de Logitech G. “En Logitech G PLAY 2026 estamos encantados de compartir los últimos productos e innovaciones de nuestros equipos y partners, que permiten a los gamers sacar el máximo partido a su experiencia, mejorar su rendimiento competitivo e impulsar nuevas formas de jugar”.

The Road to the Breakthrough representa el compromiso de Logitech G con escuchar a los jugadores, superar los límites de la ingeniería y conectar hardware y software en un ecosistema único. Desde hardware diseñado para los esports y nuevas tecnologías de streaming centradas en los creadores hasta la ampliación de su propuesta de sim racing y nuevas opciones de personalización, todos los anuncios presentados hoy reflejan esta visión.

La keynote completa del evento puede verse en el canal de YouTube de Logitech G .

La nueva generación del gaming competitivo

Logitech G continúa ampliando las posibilidades de rendimiento en el gaming con una nueva generación de productos de la Logitech G PRO Series , desarrollados junto a atletas profesionales de esports y diseñados para los niveles más exigentes de competición.

El revolucionario PRO X3 SUPERSTRIKE Gaming Mouse lleva un paso más allá el legado de la galardonada serie PRO X2, con un importante salto en precisión y control. Gracias a la colaboración directa con atletas profesionales, el equipo de diseño se centró en aspectos clave como el equilibrio y la autonomía. Tras un ciclo de desarrollo de nueve meses, Logitech G ha conseguido aumentar en un 50 % la eficiencia energética dentro de un chasis ligero y perfectamente equilibrado, reduciendo de forma significativa el tiempo entre la percepción y la acción, todo ello gracias a la tecnología propia HITS.

Diseñada para el máximo nivel competitivo y desarrollada con la participación de atletas profesionales, la PRO X Control Mousepad ofrece un rendimiento consistente. Con unas dimensiones de 400 x 460 mm, incorpora un tejido de punto especialmente desarrollado para proporcionar un deslizamiento equilibrado y omnidireccional, junto con un control preciso. Cuenta además con espuma Slimflex de 6 mm para una mayor comodidad, bordes cosidos de forma ajustada bajo la superficie y una base de alta fricción que evita desplazamientos.

El increíble teclado gaming PRO X2 RAPID ofrece una respuesta rápida y de alta fidelidad, permitiendo ajustar al detalle la sensibilidad de cada tecla. Desarrollado junto a referentes internacionales de los esports, el PRO X2 RAPID incorpora interruptores magnéticos personalizados, tecnología Rapid Trigger y Key Priority. Los jugadores pueden ajustar su experiencia a través de G HUB o utilizar la pantalla OLED integrada para recalibrar los parámetros al instante y en tiempo real, facilitando el cambio entre distintos estilos de juego sin interrupciones

Los PRO X3 LIGHTSPEED Gaming Headset son el resultado de un exhaustivo trabajo de ingeniería y ofrecen la inmersión, la percepción del entorno y la claridad de voz necesarias para competir al máximo nivel. Fabricados con materiales premium y bajo estrictos estándares de calidad, incorporan un micrófono de 48 kHz con calidad

de estudio para garantizar una comunicación nítida, además de amplias opciones de personalización del ecualizador para priorizar los sonidos más importantes durante la partida. Su batería de larga duración está diseñada para acompañar sesiones prolongadas y ayudar a los jugadores a mantener la concentración cuando cada segundo cuenta.

Creando herramientas más inteligentes para creadores

Para creadores de contenido, podcasters y streamers, Logitech G ha presentado el nuevo Yeti 2 , una reinvención completa del icónico micrófono original.

Para ayudar a los creadores a mantener una calidad de sonido constante y profesional sin necesidad de realizar ajustes manuales, Yeti 2 incorpora un sensor inteligente de proximidad que detecta la posición del usuario en tres dimensiones y ajusta dinámicamente, en tiempo real, la ganancia, el ecualizador y los patrones de captación.

El micrófono también incorpora un sistema de reducción de ruido basado en IA que aísla la voz frente a las distracciones del entorno, una pantalla LED a color con el personaje de Yeti como guía visual y una integración directa con G HUB que permite acceder a un amplio abanico de opciones de configuración, perfiles Blue VO!CE creados por la comunidad y la posibilidad de cargar avatares personalizados.

Por su parte, Logitech G Streamlabs transforma la experiencia de retransmisión desde dispositivos móviles con una importante renovación de su aplicación para ofrecer mayor fiabilidad e inteligencia. Una de las principales novedades es Network Boost, una funcionalidad exclusiva de Streamlabs Ultra que combina los datos móviles y la conexión Wi-Fi para evitar pérdidas de frames.

Esta innovación basada en software sustituye los tradicionales equipos de hardware por compatibilidad con SRT de nivel profesional y una latencia mínima, poniendo al alcance de cualquier creador funcionalidades propias de configuraciones de estudio móvil valoradas en 10.000 dólares.

La nueva herramienta gratuita G HUB Replay pone al alcance de cualquier gamer la captura automática de sus mejores jugadas. El software graba automáticamente las partidas, identifica los momentos clave y crea clips destacados sin necesidad de conocimientos de edición de vídeo. Diseñado para ser intuitivo y permitir que los jugadores mantengan la atención en la partida, G HUB Replay detecta, guarda y exporta automáticamente jugadas como clutchs 1v3, canastas sobre la bocina y otras acciones espectaculares, facilitando que cada victoria memorable pueda compartirse al instante con amigos y seguidores.

Mayor rendimiento para todos los jugadores

Logitech G también amplía su familia G3 para hacer más accesibles las experiencias gaming premium y ofrecer más opciones de personalización .

La compañía ha presentado el G316 X 75, un teclado mecánico compacto pensado para gamers que buscan reducir el espacio ocupado en el escritorio. A él se suma G-KEYCAPS, una nueva colección de keycaps premium de PBT de doble inyección y diales translúcidos intercambiables, inspirados en cuatro temáticas diferentes: Forest, City, Battlefield y Castle.

El popular ratón G305 X SUPERLIGHT y el teclado G316 X en formatos 75 y 98 están ahora disponibles en un nuevo acabado Lilac, ideal para crear un setup gaming de estética más acogedora.

La familia G5 se completa con dos nuevos acabados de alta intensidad para el icónico G502 X PLUS, que aportan un toque de personalidad a cualquier setup. Además, Logitech G ha anunciado una importante actualización de firmware para la tecnología de sensor HERO presente en todos los ratones gaming G502 X PLUS y G502 X LIGHTSPEED. Esta actualización eleva la resolución máxima hasta los 44.000 DPI, con precisión submicrométrica y ajustes independientes de sensibilidad en los ejes X e Y.Los usuarios que ya dispongan de estos modelos podrán disfrutar de esta importante mejora de forma gratuita a través de G HUB.

Por último, como homenaje al legado de ASTRO en el gaming de consola, Logitech G ha presentado también la ASTRO A50 X Mars Red Edition, inspirada en la exploración y el espíritu pionero que han definido la gama ASTRO durante más de una década.

Impulsando la nueva generación del sim racing

La compañía también amplía su ecosistema de sim racing con nuevo hardware modular exclusivo para PC, incluyendo versiones independientes del volante G923, el sistema de transmisión directa RS50 y los nuevos RS Pedals SE, que incorporan pedales de freno y acelerador con efecto Hall para ofrecer una mayor precisión.

Para celebrar la conexión entre el legado del mundo del motor y el hardware de alto rendimiento, Logitech G presenta el RS50 McLaren Racing Edition, que incorpora el característico color Papaya de McLaren Racing. Este tono vibrante rinde homenaje a la innovación y al legado de McLaren Racing, presentes en la compañía desde hace más de sesenta años.

Diseñada para los aficionados al sim racing que quieren trasladar la experiencia de las carreras profesionales a su hogar, esta edición especial combina la base de volante de transmisión directa RS50 de 8 Nm con tecnología TRUEFORCE y componentes de competición RS de alta gama. Al combinarlo con el cockpit Playseat Instinct McLaren Racing Edition, ofrece una experiencia inmersiva fruto de una colaboración con una larga trayectoria.

Un ecosistema gaming conectado

Cada uno de los anuncios presentados en Logitech G PLAY 2026 refuerza la visión de Logitech G de crear un ecosistema conectado en el que hardware, software, creadores y comunidad trabajan juntos para alcanzar nuevos niveles de rendimiento.

Ya sea compitiendo al máximo nivel en esports, creando contenido para audiencias de todo el mundo o simplemente disfrutando de una partida con amigos, Logitech G continúa desarrollando productos que permiten a los gamers jugar con mayor confianza, creatividad y control.