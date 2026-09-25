Turtle Beach revoluciona los teclados con la llegada del Vulcan II XP Air marca un hito de innovación y precisión en el gaming de perfil bajo

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La prestigiosa marca estadounidense Turtle Beach expande su galardonada serie Vulcan con el lanzamiento del Vulcan II XP Air inalámbrico y el Vulcan II XP con cable. Equipados con switches mecánicos TITAN HS intercambiables en caliente, insonorización acústica y el pionero sensor gestual AirTrack, ambos periféricos prometen redefinir el estándar del juego de alto rendimiento a partir del 25 de octubre. Turtle Beach está ampliando la galardonada familia de teclados Vulcan II con un nuevo modelo inalámbrico, junto con la versión con cable presentada en Gamescom 2026.

El sector de los periféricos de alto rendimiento atraviesa una época de madurez sin precedentes, donde la exigencia de los jugadores ya no se limita únicamente a la velocidad de respuesta, sino que abarca la versatilidad de conexión, la ergonomía avanzada y la integración inteligente de funciones dentro del ecosistema digital. En este contexto de máxima competitividad, Turtle Beach, una de las marcas más reconocidas y laureadas del panorama internacional en el ámbito del audio y el hardware gaming, ha dado un golpe sobre la mesa al anunciar la ampliación de su familia de teclados con dos nuevos buques insignia: el Vulcan II XP Air y su versión homóloga con cable, el Vulcan II XP.

La propuesta que hoy se presenta a nivel mundial no representa simplemente una actualización iterativa dentro del catálogo del fabricante. Se trata de un análisis técnico y conceptual exhaustivo diseñado para redefinir el estándar de lo que debe ser un teclado mecánico de perfil bajo prémium. Tras el interés generado en la última edición de Gamescom 2026, donde se vislumbraron las primeras pinceladas del modelo con cable, la confirmación de una variante inalámbrica de formato completo y prestaciones profesionales supone una excelente noticia para entusiastas, creadores de contenido y competidores de deportes electrónicos que buscan la máxima eficiencia sin comprometer la estética ni la comodidad.

La evolución del formato de perfil bajo en la era inalámbrica

El diseño de perfil bajo (low profile) ha pasado de ser una tendencia minoritaria a convertirse en una exigencia prioritaria para un perfil amplio de usuarios. La reducción de la altura total del chasis y del recorrido de las teclas no solo ofrece una estética pulida y moderna, sino que aporta beneficios ergonómicos directos al reducir la fatiga en las muñecas durante extensas jornadas de trabajo o sesiones intensivas de juego. Turtle Beach ha sabido capitalizar la herencia de la legendaria serie Vulcan, galardonada internacionalmente por su chasis flotante y su construcción robusta, para llevar esta arquitectura a una nueva dimensión tecnológica.

El Vulcan II XP Air irrumpe en el mercado como un teclado mecánico inalámbrico de tamaño completo que hereda las líneas maestras de sus predecesores e introduce una arquitectura interna totalmente optimizada. La integración de materiales de alta calidad, combinada con un perfil estilizado, permite mantener la estabilidad estructural propia de un dispositivo de gama alta mientras se elimina la rigidez de los cables tradicionales.

Esta transición hacia la libertad inalámbrica no se ha realizado a costa del rendimiento. Tradicionalmente, una de las principales reticencias de los jugadores competitivos a la hora de adoptar periféricos sin cable residía en la latencia de entrada y la inestabilidad de la señal. Para solucionar este inconveniente, la ingeniería de la firma ha implementado una conectividad tri-modo de última generación que garantiza un rendimiento equivalente, e incluso superior en diversos escenarios, al de las conexiones físicas por cable convencionales.

Tecnología de vanguardia e ingeniería de interruptores TITAN HS

En el corazón de todo teclado mecánico de excepción se encuentran sus interruptores (switches), y en este apartado el Vulcan II XP Air destaca de forma notable. El periférico incorpora los nuevos interruptores lineales TITAN HS Red, diseñados específicamente para ofrecer una pulsación fluida, directa y ultra rápida. Con una distancia de actuación reducida y una resistencia inicial optimizada, estos interruptores responden de manera instantánea a las instrucciones del usuario, una característica crítica en títulos donde cada milisegundo determina el resultado de una partida.

Una de las grandes ventajas competitivas que introduce esta nueva generación es la capacidad de intercambio en caliente (hot-swappable). Esta característica, altamente demandada por la comunidad de entusiastas del teclado personalizado, permite al usuario extraer y sustituir los interruptores con suma facilidad, sin necesidad de recurrir al soldador ni desarmar la estructura interna. Esta modularidad no solo amplía significativamente las opciones de personalización a lo largo del tiempo, sino que incrementa de forma drástica la durabilidad del producto, facilitando el mantenimiento individual de cualquier tecla.

Para aquellos que prefieren una retroalimentación táctil antes que la linealidad absoluta, la versión con cable Vulcan II XP añade la opción de equipar interruptores táctiles TITAN HS (Brown). Esta variante ofrece un ligero punto de presión que confirma la activación de la tecla, proporcionando una experiencia de mecanografía sumamente gratificante tanto para la redacción de textos complejos como para la ejecución de comandos precisos.

Ambas versiones de los interruptores TITAN HS cuentan con una prelubricación de fábrica minuciosamente aplicada. Este tratamiento reduce la fricción interna de las piezas móviles desde el primer uso, traduciéndose en una pulsación de suavidad superior y eliminando los molestos chirridos o asperezas habituales en los interruptores mecánicos estándar sin tratar. Con una vida útil certificada de 50 millones de pulsaciones, estos componentes garantizan un comportamiento impecable y una respuesta consistente durante años.

Acústica refinada y tratamiento insonorizante

Durante años, la sonoridad de los teclados mecánicos ha sido un punto de debate. La búsqueda de la firma acústica perfecta —aquel sonido sordo, sólido y agradable denominado popularmente en la comunidad como thock— ha llevado a los fabricantes a reconsiderar la arquitectura interna de sus chasis. Turtle Beach ha recogido el guante de este desafío aplicando soluciones acústicas que anteriormente estaban reservadas en exclusiva al mercado de teclados personalizados caros.

El interior del Vulcan II XP Air y del Vulcan II XP integra capas estratégicamente situadas de espuma amortiguadora de sonido. Estas estructuras de insonorización rellenan las cavidades huecas dentro del chasis de aluminio y plástico reforzado, reduciendo las reverberaciones y el eco metálico que genera el impacto de la tecla contra la placa base.

A este esquema se suman unos estabilizadores refinados y prelubricados en las teclas de mayor tamaño, como la barra espaciadora, la tecla de borrado, el Enter y el Shift. El resultado es una experiencia sonora extremadamente limpia, donde cada pulsación emite un tono sordo, amortiguado y constante. Este avance no solo mejora las sensaciones táctiles y auditivas del jugador, sino que resulta fundamental para quienes comparten espacio de trabajo o realizan retransmisiones en directo (streaming), evitando que el sonido del teclado interfiera con el micrófono.

Conectividad versátil y gestión energética de alta capacidad

La flexibilidad de uso es una de las piedras angulares sobre las que se cimenta el Vulcan II XP Air. Diseñado para adaptarse a los entornos multidispositivo modernos, este teclado ofrece una conectividad tri-modo compuesto por:

Conexión inalámbrica ultra rápida de 2,4 GHz: A través de un dongle USB dedicado, ofrece una velocidad de transmisión de datos sin pérdidas y una latencia imperceptible, perfecta para el juego competitivo. Conexión Bluetooth de baja energía: Ideal para conectar con ordenadores portátiles, tabletas, televisores inteligentes o equipos secundarios de trabajo de forma rápida y limpia. Conexión mediante cable USB-A a USB-C: Permite utilizar el periférico mientras se recarga su batería interna, asegurando un rendimiento ininterrumpido en todo momento.

Gracias a este despliegue de conectividad, el teclado es capaz de emparejarse y alternar la señal de forma fluida entre un máximo de cinco dispositivos conectados simultáneamente. Esta funcionalidad resulta idónea para usuarios que compaginan su ordenador de sobremesa de alto rendimiento con un portátil de trabajo o un dispositivo móvil, cambiando de fuente de entrada mediante una simple combinación de teclas.

Para alimentar este arsenal tecnológico, Turtle Beach ha instalado una batería de alta capacidad de 6.000 mAh, una de las más voluminosas vistas en un teclado de perfil bajo hasta la fecha. El rendimiento energético resultante es asombroso: con los sistemas de iluminación RGB y los sensores activos, la autonomía alcanza las 95 horas de uso continuo. Sin embargo, cuando se desactiva la iluminación y se optimiza la gestión energética, la autonomía se dispara hasta la impresionante cifra de 2.000 horas de uso. Esta eficiencia elimina casi por completo la ansiedad por la recarga diaria, permitiendo semanas o incluso meses de uso continuado con una sola carga.

AirTrack Gesture Sensor: la innovación gestual llega al teclado

Si hay una innovación que distingue al Vulcan II XP Air de cualquier otro competidor del mercado, es la incorporación de la tecnología AirTrack Gesture Sensor. Se trata de un sensor gestual de alta precisión integrado en el propio chasis del teclado que introduce un control sin contacto (contactless) absolutamente intuitivo.

Mediante simples movimientos de la mano sobre el sensor, el usuario puede ejecutar una amplia variedad de comandos de manera instantánea:

Control de reproducción multimedia: Pausar, reanudar o saltar pistas de música y vídeo con un leve deslizamiento de la mano.

Ajuste de volumen y audio: Subir o bajar el nivel de sonido general del sistema sin necesidad de pulsar combinaciones de teclas ni buscar el ratón en mitad de una partida.

Acciones personalizadas: Asignación de macros o comandos compatibles a gestos específicos a través del software de gestión.

La gran ventaja práctica del AirTrack Gesture Sensor reside en la continuidad del flujo de trabajo y de juego. En situaciones de alta concentración, donde apartar la vista de la pantalla o soltar el ratón puede significar la derrota en el juego, la capacidad de interactuar con el ordenador mediante un gesto instintivo marca una diferencia real en la experiencia de usuario.

Adicionalmente, el sensor incorpora una función de detección inteligente de presencia. Cuando el sensor percibe que el usuario se ha levantado de su puesto, atenúa de forma automática la iluminación RGB para conservar la carga de la batería. Tan pronto como el usuario regresa y acerca las manos al teclado, la iluminación vuelve a su nivel de brillo original de forma instantánea, ofreciendo un comportamiento orgánico y eficiente que optimiza la autonomía sin requerir la intervención manual del jugador.

Rendimiento competitivo: ReacTap SOCD, NKRO y tecnología Easy-Shift[+]

Más allá de sus innovaciones estéticas y gestuales, el Vulcan II XP Air está concebido como una herramienta de precisión de grado profesional. Para garantizar que cada orden se ejecute con exactitud matemática, el firmware del teclado incluye un compendio de tecnologías de última hornada orientadas al rendimiento competitivo.

Una de las adiciones más destacadas es la implementación del algoritmo ReacTap SOCD (Simultaneous Opposite Cardinal Directions). Esta función, vital en juegos de acción en primera persona (FPS) y títulos de lucha, gestiona la prioridad de las entradas cuando se presionan simultáneamente dos teclas de dirección opuestas (por ejemplo, Izquierda y Derecha). ReacTap permite anular el movimiento anterior e ingresar la nueva dirección de forma inmediata sin necesidad de soltar por completo la tecla previa, lo que facilita ejecuciones de strafe y cambios de dirección extraordinariamente ágiles y precisos.

El conjunto de características de alto rendimiento se completa con:

Full N-Key Rollover (NKRO): Garantiza que cada pulsación individual sea registrada de forma independiente, sin importar cuántas teclas se presionen al mismo tiempo.

Tecnología Anti-Ghosting del 100 %: Previene el registro de pulsaciones fantasma o lecturas erróneas durante combinaciones complejas de comandos.

Tecnología de duplicación de teclas Easy-Shift[+]: Sistema propietario de la marca que permite asignar una segunda función secundaria a la mayoría de las teclas. Al mantener presionada la tecla modificado elegida, el teclado despliega una capa secundaria de accesos directos y macros, duplicando de forma efectiva el control disponible sin aumentar el tamaño físico del chasis.

Game Mode (Modo Juego): Bloquea las teclas de sistema como la tecla de Windows para evitar salidas accidentales al escritorio en mitad de una partida decisiva.

Rueda multimedia inteligente y ecosistema de iluminación AIMO RGB

El apartado de control analógico se ve reforzado por la inclusión de una rueda multimedia multifunción dedicada. Fabricada con materiales de gran tacto y una rotación escalonada impecable, esta rueda no solo permite ajustar el volumen principal con total precisión, sino que es plenamente compatible con la función Windows Wheel. Gracias a esto, los usuarios pueden configurar el dial para controlar el brillo de la pantalla, desplazarse por documentos largos, hacer zoom o ajustar herramientas de edición creativas en aplicaciones compatibles.

En el plano visual, el Vulcan II XP Air luce el espectacular sistema de iluminación AIMO RGB por tecla. La arquitectura de interruptores transparentes característica de la serie Vulcan, combinada con teclas de perfil bajo que dejan al descubierto las fuentes de luz LED, permite una dispersión lumínica uniforme, brillante y vívida.

El motor de iluminación AIMO va un paso más allá de los patrones RGB estáticos convencionales: aprende y reacciona de forma orgánica al comportamiento del usuario, generando transiciones de color dinámicas y fluidas sin necesidad de configuraciones complejas. Además, el dispositivo ofrece compatibilidad nativa con la iluminación dinámica de Windows, lo que permite sincronizar los efectos lumínicos del teclado con el resto de periféricos y componentes del sistema directamente desde los ajustes nativos del sistema operativo de Microsoft.

Personalización avanzada a través del software Swarm II

Para gestionar el enorme potencial de personalización que ofrecen estos periféricos, Turtle Beach pone a disposición de los usuarios la suite de software Swarm II. Esta plataforma, rediseñada para ofrecer una interfaz limpia, ágil e intuitiva, actúa como el centro de mando unificado desde el cual es posible ajustar hasta el más mínimo parámetro del teclado.

A través de Swarm II, los usuarios pueden:

Reprogramar la asignación de cada tecla individual y configurar capas secundarias con Easy-Shift[+] .

Grabar macros complejas con tiempos de retardo personalizados para optimizar flujos de trabajo profesionales o combinaciones de juego.

Ajustar la sensibilidad, los gestos y los rangos de acción del sensor gestual AirTrack .

Crear y editar efectos de iluminación RGB personalizados por tecla o aplicar esquemas predeterminados.

Actualizar el firmware del teclado y de los receptores inalámbricos para garantizar la máxima estabilidad y seguridad.

El teclado cuenta además con cinco perfiles integrados en la memoria interna. Esto significa que los jugadores pueden guardar sus configuraciones de mapas de teclas, macros e iluminación directamente en el hardware. Al transportar el teclado a un torneo, a la oficina o a casa de un amigo, todas las personalizaciones se mantienen intactas sin necesidad de instalar el software en el equipo anfitrión.

Pero si te gustan los teclados de cable como a mi y no solo los inalambricos también han presentado la versión de cable USB.

Vulcan II XP con cable: la alternativa perfecta con versatilidad táctil

Junto al modelo estrella inalámbrico, la compañía ha hecho oficial la disponibilidad para reserva anticipada del Vulcan II XP con cable, la propuesta que ya desató excelentes críticas tras su paso por el escenario de la Gamescom 2026.

Este modelo comparte la inmensa mayoría de las virtudes de ingeniería de la variante Air: la elegante construcción de perfil bajo, la compatibilidad con interruptores TITAN HS intercambiables en caliente, la prelubricación de fábrica, las capas de espuma para la amortiguación acústica y los estabilizadores optimizados. Del mismo modo, mantiene la conectividad con Swarm II, el motor AIMO RGB, la rueda multimedia multifunción, las tecnologías ReacTap SOCD, NKRO, anti-ghosting y el sistema Easy-Shift[+].

La principal diferenciación técnica del Vulcan II XP con cable reside en su versatilidad de elección en el momento de la compra, al ofrecer tanto la opción de interruptores lineales TITAN HS Red como la de interruptores táctiles TITAN HS Brown. Asimismo, el modelo con cable estará disponible comercialmente en dos elegantes acabados cromáticos: negro mate y blanco ártico, permitiendo encajar a la perfección en cualquier configuración estética (setup) de escritorio.

Comparativa técnica detallada: Vulcan II XP Air vs. Vulcan II XP con cable

Para ofrecer una visión clara de las especificaciones y diferencias entre ambos modelos de la nueva línea de Turtle Beach, la siguiente tabla recoge de forma detallada sus aspectos técnicos clave:

Especificación Técnica Vulcan II XP Air (Inalámbrico) Vulcan II XP (Con cable) Tipo de formato Tamaño completo (Full-size) de perfil bajo Tamaño completo (Full-size) de perfil bajo Conectividad Tri-modo: Inalámbrico 2,4 GHz, Bluetooth, USB-A por cable Cable USB-A (desmontable) Interruptores disponibles TITAN HS Red (Lineal, hot-swappable) TITAN HS Red (Lineal) / TITAN HS Brown (Táctil), hot-swappable Vida útil de interruptores 50 millones de pulsaciones 50 millones de pulsaciones Tratamiento acústico Espuma de amortiguación de sonido integrada y estabilizadores prelubricados Espuma de amortiguación de sonido integrada y estabilizadores prelubricados Sensor especial AirTrack Gesture Sensor (control gestual + detección de presencia) No disponible Autonomía de batería Hasta 95 h (RGB/AirTrack ON) / Hasta 2.000 h (RGB/AirTrack OFF) N/A (Alimentación por USB) Batería interna 6.000 mAh de alta capacidad N/A Dispositivos sincronizables Hasta 5 dispositivos con conmutación rápida 1 dispositivo Tecnología SOCD ReacTap SOCD integrada ReacTap SOCD integrada Rendimiento de entrada Full NKRO y 100 % Anti-Ghosting Full NKRO y 100 % Anti-Ghosting Iluminación AIMO RGB por tecla + Iluminación dinámica de Windows AIMO RGB por tecla + Iluminación dinámica de Windows Controles analógicos Rueda multimedia dedicada (Compatible con Windows Wheel) Rueda multimedia dedicada (Compatible con Windows Wheel) Memoria integrada 5 perfiles de usuario 5 perfiles de usuario Opciones de color Negro Negro / Blanco Precio recomendado (PVP) 179,99 € 129,99 € Fecha de lanzamiento 25 de octubre de 2026 25 de octubre de 2026

Precio, disponibilidad y conclusiones del análisis

La apuesta de Turtle Beach con esta renovada serie de teclados sitúa a la compañía en una posición de clara ventaja competitiva dentro del segmento de periféricos de gama alta. La combinación de elementos de diseño tradicionalmente reservados a la comunidad entusiasta —como los interruptores intercambiables en caliente y la insonorización acústica mediante espumas y estabilizadores lubricados— con innovaciones tecnológicas de vanguardia como el AirTrack Gesture Sensor convierten a esta gama en un referente claro para el curso 2026-2027.

Ambos periféricos ya se encuentran disponibles para su reserva anticipada a través de la tienda oficial del fabricante (turtlebeach.com) y en la red de distribuidores autorizados en todo el mundo.

El Vulcan II XP Air llega al mercado con un precio de venta recomendado de 179,99 € , una cifra sumamente competitiva si se analiza la inclusión de su sensor gestual, la enorme batería de 6.000 mAh y la versatilidad de su triple conectividad inalámbrica.

El Vulcan II XP con cable se sitúa en un atractivo precio de venta recomendado de 129,99 €, alzándose como la opción ideal para quienes priman la conexión por cable tradicional y desean la alternativa de interruptores táctiles o el acabado en color blanco.

La fecha de lanzamiento global oficial para ambos modelos está fijada para el próximo 25 de octubre de 2026. Con este movimiento, Turtle Beach no solo consolida el legado de la familia Vulcan, sino que marca un estándar de excelencia técnica, funcionalidad gestual y refinamiento acústico en la industria del gaming prémium. El Vulcan II XP Air y el Vulcan II XP ya están disponibles para reserva anticipada en turtlebeach.com y en las tiendas participantes de todo el mundo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo saldrán a la venta el Vulcan II XP Air y el Vulcan II XP y cuánto costarán?

Ambos teclados estarán disponibles a nivel mundial el 25 de octubre de 2026 y ya se pueden reservar. El modelo inalámbrico Vulcan II XP Air tiene un precio recomendado de 179,99 €, mientras que el modelo con cable Vulcan II XP cuesta 129,99 €.

¿En qué consiste exactamente el sensor gestual AirTrack Gesture Sensor?

El AirTrack Gesture Sensor es una tecnología exclusiva del modelo inalámbrico Vulcan II XP Air que permite controlar funciones multimedia y de audio mediante gestos con la mano sin tocar el teclado. Además, incluye detección inteligente de presencia para atenuar la iluminación RGB automáticamente cuando el usuario se aleja y reactivarla al volver, ahorrando batería.

¿Se pueden cambiar los interruptores (switches) de estos teclados?

Sí, ambos teclados cuentan con interruptores mecánicos TITAN HS intercambiables en caliente (hot-swappable). Esto significa que puedes extraerlos y cambiarlos fácilmente sin necesidad de soldar, facilitando la personalización y el mantenimiento del dispositivo.

¿Qué opciones de conectividad y autonomía ofrece el modelo Vulcan II XP Air?

El Vulcan II XP Air ofrece conectividad tri-modo: inalámbrica ultrarrápida de 2,4 GHz, Bluetooth y cable USB-A. Puede emparejarse con hasta cinco dispositivos. Su batería de 6.000 mAh proporciona hasta 95 horas de autonomía con iluminación y gestos activos, o hasta 2.000 horas con ambas funciones apagadas.

¿Cuál es la diferencia principal entre el modelo con cable y el inalámbrico?

Además de la libertad de movimiento y la batería, el Vulcan II XP Air añade el sensor gestual AirTrack y conectividad para múltiples dispositivos. Por su parte, el Vulcan II XP con cable ofrece la opción de elegir entre interruptores lineales (Red) o táctiles (Brown) y está disponible tanto en color negro como en blanco.

Teclado inalámbrico Vulcan II XP Air

Turtle Beach presenta hoy el Vulcan II XP Air, un teclado mecánico inalámbrico premium de tamaño completo, construido sobre el galardonado diseño de perfil bajo Vulcan. Combina interruptores lineales TITAN HS Red intercambiables en caliente, una acústica de escritura refinada, conectividad de tres modos y los controles inteligentes del AirTrack Gesture Sensor para ofrecer un rendimiento y una personalización excepcionales en juegos.

La ultrarrápida conectividad inalámbrica de 2,4 GHz, Bluetooth y USB-A por cable permite cambiar fácilmente entre hasta cinco dispositivos conectados, mientras que la batería de alta capacidad de 6.000 mAh ofrece hasta 95 horas de autonomía con la iluminación RGB y AirTrack activados, o hasta 2.000 horas con ambos desactivados.

Los interruptores TITAN HS, prelubricados de fábrica, los estabilizadores refinados y la espuma integrada para amortiguar el sonido ofrecen pulsaciones más suaves y una acústica más limpia, mientras que Full N-Key Rollover (NKRO), anti-ghosting, ReacTap SOCD, EASY-SHIFT[+] y Game Mode proporcionan la velocidad y precisión que los jugadores competitivos exigen.

Con una rueda multimedia multifunción dedicada compatible con Windows Wheel, iluminación AIMO RGB por tecla, compatibilidad con la iluminación dinámica de Windows y el software Swarm II, con cinco perfiles integrados, el Vulcan II XP Air está diseñado para funcionar, personalizarse y evolucionar junto a tu configuración.

Más sobre la tecnología de sensores AirTrack

Una característica destacada del Vulcan II XP Air es su exclusiva tecnología AirTrack Gesture Sensor, que añade un control intuitivo sin contacto para la reproducción multimedia, el audio y los comandos compatibles mediante un simple movimiento de la mano. Sin necesidad de buscar el ratón ni apartar la atención de la partida.

La detección inteligente de presencia va un paso más allá y atenúa automáticamente la iluminación RGB cuando te alejas del teclado, ayudando a prolongar la autonomía de la batería sin interrumpir tu flujo de trabajo ni tu experiencia de juego cuando vuelves.

Teclado con cable Vulcan II XP

También hoy, y tal y como se anunció previamente en Gamescom 2026, el Vulcan II XP con cable ya está disponible para reserva anticipada junto a su versión inalámbrica.

Construido sobre el mismo diseño de perfil bajo del Vulcan, también ofrece interruptores mecánicos lineales TITAN HS (Red) intercambiables en caliente, como el teclado inalámbrico, pero el modelo con cable también incorpora una opción de interruptor táctil (marrón).

Ambos interruptores están prelubricados de fábrica y ofrecen una vida útil de 50 millones de pulsaciones, además de contar con las mismas características acústicas premium, NKRO, anti-ghosting, ReacTap SOCD, EASY-SHIFT[+], rueda multimedia, AIMO RGB y Swarm II que su homólogo inalámbrico.

El Vulcan II XP está disponible en blanco y negro.

Ambos teclados ya se pueden reservar

El Vulcan II XP Air y el Vulcan II XP ya están disponibles para reserva anticipada en turtlebeach.com y en las tiendas participantes de todo el mundo.

El Vulcan II XP Air tiene un precio de venta recomendado de 179,99 € y se lanzará a nivel mundial el 25 de octubre de 2026.

El Vulcan II XP tiene un precio de venta recomendado de 129,99 € y se lanzará en la misma fecha.