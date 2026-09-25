Logitech G revoluciona el hardware gaming para 2026: desplegable global de auriculares, teclados ópticos, sensores 44K y simulación McLaren

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Logitech G ha presentado oficialmente su nuevo portafolio de productos de rendimiento competitivo y entretenimiento digital para la temporada 2026-2027. La compañía suiza, tras consolidar el éxito de sus eventos mundiales precedentes en urbes estratégicas como Berlín, París y Madrid.

La cuarta edición consecutiva de su macroencuentro global Logi Play este año lo hacen en Varsovia y al final de artículo tienes la presentación en vídeo. La hoja de ruta desvelada a los medios abarca desde avances en teclados , ratones y micrófonos auriculares y volantes de grado profesional desarrollados en colaboración directa con McLaren Racing. Pero estuvimos en un apresentación de prensa en Madrid para poder tocar los nuevos dispositivos

El anuncio retransmitido por su canal de Youtube, marca la transición operativa de Logitech G hacia un ecosistema hiperespecializado de gamers de diferentes niveles .

La estrategia industrial de la marca para los próximos años descansa sobre tres pilares: la expresión individual mediante la personalización estética y técnica del hardware, la libertad de elección a través de un catálogo escalonado según el perfil del usuario, y la evolución tecnológica constante impuesta por la retroalimentación continua del ecosistema de las competiciones electrónicas (esports).

Para dotarnos cada año con dispositivos cada vez mejores. Este año nos presentan.

Nueva generación PRO: PRO X3 SUPERSTRIKE, PRO X Control Mousepad, PRO X2 RAPID y PRO X3 LIGHTSPEED, desarrollados junto a jugadores profesionales para llevar la precisión y el rendimiento competitivo un paso más allá.

El nuevo Yeti 2: una reinvención completa del icónico micrófono, ahora con sensor inteligente de proximidad, reducción de ruido basada en IA e integración con G HUB.

Nuevas experiencias de software: G HUB Replay, que permite capturar automáticamente las mejores jugadas, y nuevas funcionalidades de Streamlabs para mejorar el streaming desde dispositivos móviles.

Más sim racing: nuevas soluciones modulares para PC y el nuevo RS50 McLaren Racing Edition, inspirado en el característico universo de McLaren Racing.

Además, Logitech G amplía su catálogo con nuevos productos, acabados y opciones de personalización para hacer llegar sus experiencias gaming a todo tipo de jugadores.

Logitech G consolida su hegemonía en el sector profesional

La división de rendimiento competitivo de la firma, la prestigiosa PRO Series, ha experimentado una renovación estructural y diseñada en estrecha cooperación con más de 35 organizaciones de gamers profesionales de esports en todo el mundo y diez clubes de primer nivel en el entorno europeo como el Teams Heretics, esta gama de periféricos representa el resultado de años de pruebas de laboratorio y prototipado bajo condiciones de presión real en torneos internacionales. Como ejemplo de este dominio técnico, los portavoces de la compañía recordaron que el ratón PRO X Superlight se ha consolidado como el dispositivo más utilizado en el ámbito profesional mundial, presente en las manos del 67% de los jugadores de esports de élite.

Encabezando la serie de audio profesional, los nuevos auriculares inalámbricos PRO X 3 Lightspeed toman el relevo como la referencia indiscutible de la marca en transmisión sonora de alta fidelidad para el juego de alta exigencia. La revisión de este modelo insignia no se ha limitado a simples ajustes estéticos; los ingenieros de sonido han rediseñado minuciosamente el micrófono e implementando una membrana para garantizar un aislamiento pasivo superior y erradicar las frecuencias residuales del entorno. Esta mejora sustancial permite una transmisión de voz limpia, con calidad de estudio radiofónico, eliminando las distorsiones habituales de las comunicaciones en red.

Junto a la reingeniería del micrófono, la gestión energética del PRO X 3 Lightspeed ha experimentado un salto cualitativo al incrementar su autonomía operacional de 50 a más de 70 horas continuadas de uso inalámbrico con una sola carga de batería. Estéticamente, el dispositivo mantiene su chasis premium construido con materiales ligeros y acabados de precisión.

Ficha técnica: Logitech G PRO X 3 Lightspeed

Micrófono: Cápsula de membrana ampliada de rendimiento profesional.

Autonomía de batería: Hasta 70 horas continuas de uso inalámbrico.

Conectividad: Tecnología Lightspeed inalámbrica de baja latencia.

Opciones de color: Negro, blanco y rosa.

PVP recomendado: 259 €.

Teclados rápidos con interruptores de punto de actuación personalizable

En el apartado de dispositivos mecánicos de entrada, el fabricante ha presentado el nuevo teclado PRO X2 TKL Rapid Tenkeyless. Este dispositivo, diseñado en formato compacto Tenkeyless (sin teclado numérico incorporado), se sitúa como el teclado con cable más avanzado desarrollado por la marca hasta la fecha, orientado a ofrecer una tasa de respuesta extrema e instantánea en entornos de competición donde los milisegundos determinan el resultado de una partida.

El núcleo tecnológico del PRO X2 TKL Rapid Tenkeyles reside en sus interruptores magnético-ópticos personalizables mediante el motor de software integrado. Los jugadores profesionales pueden calibrar de forma individual el punto exacto de actuación de cada tecla, ajustando la sensibilidad del disparo mecánico en función de la presión ejercida y la prioridad estratégica de cada acción dentro del videojuego.

A este control milimétrico se le suma una frecuencia de muestreo de señal (polling rate) que alcanza los 8.000 Hz (8k), reduciendo la latencia de entrada a niveles prácticamente inapreciables.

Para facilitar la interacción directa sin necesidad de recurrir constantemente a menús en el sistema operativo del ordenador, el PRO X2 TKL Rapid integra una pantalla OLED de alta resolución en la esquina superior. A través de esta interfaz visual, los usuarios pueden modificar parámetros críticos de sensibilidad, consultar estados del dispositivo y alternar entre los perfiles de configuración almacenados en la memoria física integrada del periférico sin necesidad de conectarlo a un hordenador. Esta capacidad de almacenamiento interno resulta fundamental en los circuitos de deportes electrónicos, donde las normativas impiden con frecuencia la instalación de aplicaciones de software externas durante la celebración de torneos en vivo.

En el plano puramente estructural, la construcción del chasis incorpora un complejo sistema acústico e hidro-dinámico compuesto por seis capas superpuestas de material amortiguador. Este ensamblaje multicapa elimina las resonancias internas, otorga una solidez estructural superior frente al uso intensivo y proporciona un tacto y una firma sonora sumamente firmes y satisfechos en cada pulsación.

Desplazamiento optimizado y el nuevo éstandar para ratones de competición

Completando la arquitectura del puesto de juego profesional, Logitech G lanza al mercado la alfombrilla PRO SE Control, la primera superficie de su clase concebida internamente dentro de la división PRO Series. Fabricada a partir de un tejido textil lineal de alta densidad orientada electrónicamente, la alfombrilla optimiza el coeficiente de fricción dinámica, permitiendo un desplazamiento perfectamente fluido del ratón sin comprometer la capacidad de detención instantánea necesaria en puntería de alta precisión[cite: 1].

Sin embargo, el anuncio estrella de la jornada dentro de los periféricos de puntería ha sido el estreno del nuevo ratón inalámbrico PRO X Superlight. Concebido como la iteración técnica definitiva dentro de la familia de ratones ultraligeros, este periférico destaca por ostentar la respuesta de clic más rápida registrada hasta el momento en el mercado del hardware competitivo.

El PRO X3 Superstrike introduce profundos cambios en la ingeniería de su procesador interno y en la distribución del equilibrio físico. En primer lugar, la incorporación de un nuevo chip de procesamiento reduce la latencia de la señal de entrada a mínimos históricos.

En segundo lugar, los ingenieros de la compañía han solucionado una de las mayores demandas de los analistas de hardware: la redistribución del peso. Mientras que las generaciones anteriores concentraban una fracción sustancial del peso en el módulo frontal del ratón, el nuevo diseño distribuye las masas de manera totalmente homogénea sobre el centro de gravedad[cite: 1]. Esta mejora estructural se traduce en una maniobrabilidad sensiblemente más suave, un reparto uniforme de los apoyos de teflón PTFE y un control optimizado durante las barridas horizontales y verticales en pantalla.

Además de la redistribución de masa, la batería del PRO X3 Superlight ha experimentado una ampliación sustancial en su eficiencia energética, incrementando su autonomía operativa continua en más de un 50%, al pasar de las 90 horas ofrecidas por la arquitectura previa a las 185 horas de rendimiento ininterrumpido que alcanza el modelo actual.

Característica Técnica PRO X2 Superlight (Anterior) PRO X3 Superlight Autonomía de Batería Hasta 90 horas Hasta 185 horas (+50%) Latencia de Clic Estándar Lightspeed ultra-bajo Récord absoluto de velocidad Distribución de Peso Carga mayor en frontal Reparto de masa equilibrado Procesador Interno Procesador ARM estándar Nuevo chip de latencia reducida

Democratización del hardware de calidad con la serie G3

Alejándose momentáneamente de las exigencias absolutas de los deportes electrónicos profesionales, los representantes de Logitech G hicieron especial énfasis durante su presentación en Varsovia en la importancia de atender a la totalidad de la comunidad de jugadores.

Bajo la premisa de que todo aficionado a los videojuegos merece acceder a una experiencia de hardware robusta y satisfactoria independientemente de su nivel competitivo, la compañía ha ampliado significativamente la Serie G3, su catálogo de nivel de entrada.

Tras el lanzamiento previo de periféricos como el teclado G325, la compañía introduce ahora el nuevo teclado G315, un dispositivo con formato compacto del 75%.

Este factor de forma intermedio prescinde de la sección numérica dedicada pero conserva las teclas de dirección e interacción de uso frecuente, compactando la disposición de las teclas para optimizar el espacio físico de la mesa de escritorio[cite: 1]. Esta reducción de dimensiones responde directamente a los hábitos observados en los jugadores, quienes habitualmente rotan en ángulo sus teclados para disponer de una mayor área libre de movimiento con el ratón.

A pesar de situarse en el segmento accesible del catálogo, el teclado G315 no renuncia a prestaciones de gama alta[cite: 1]. El periférico cuenta con un sistema de iluminación RGB personalizable por zonas, conexión mediante cable trenzado de respuesta rápida y, como principal novedad en esta gama, la capacidad de reemplazar libremente los interruptores mecánicos (switches intercambiables en caliente o hot-swappable).

Esta funcionalidad permite a los usuarios noveles experimentar con distintos tipos de sensaciones táctiles o mecánicas sin necesidad de cambiar de teclado[cite: 1]. El conjunto estructural del G315 se complementa con un diseño de junta montada (gasket mount) que amortigua los impactos al teclear, mejorando el confort de uso continuado.

Alineándose con la filosofía de expresión estética y personalización que define la estrategia actual de la marca, la totalidad del catálogo de la Serie G3 estará disponible en una paleta de tonalidades extendida que incluye el nuevo acabado en color lila, alejándose de los esquemas monocromáticos oscuros tradicionales.

Evolución del icono con el nuevo sensor Hero 44K

En el segmento medio-alto destinado a los usuarios apasionados que buscan durabilidad y polivalencia, la firma suiza ha presentado la evolución de uno de los ratones más vendidos de la historia del hardware informático: la renovada línea G5, abanderada por el nuevo G502 X Plus.

Este modelo, cuya primera arquitectura se remonta al año 2014, se ha mantenido durante más de una década como el periférico de referencia indiscutible para millones de jugadores en todo el planeta gracias a su ergonomía anatómica y a su versatilidad de botones asignables.

La principal innovación de esta actualización radica en la implementación del nuevo sensor óptico HERO 44K. Este componente de última generación eleva la precisión de seguimiento submicrónico a niveles de resolución extrema de hasta 44.000 DPI. Lo relevante de esta mejora técnica es su alcance sistémico: el fabricante ha confirmado que la actualización del motor del sensor HERO 44K no se limita exclusivamente a las nuevas unidades físicas que salgan de las cadenas de montaje, sino que se desplegará de forma totalmente gratuita mediante una actualización del software Logitech G HUB para todos los usuarios que ya posean dispositivos compatibles con la tecnología HERO de anterior generación, tales como el ratón G502 X Lightspeed o la familia PRO Series.

A nivel de acabados físicos, el nuevo G502 X Plus incorpora mejoras en el recubrimiento de goma lateral y en las bases de teflón inferiores, optimizando la tasa de rozamiento tanto en desplazamientos horizontales como verticales. Asimismo, la marca ha renovado la eficiencia energética del dispositivo, garantizando una mayor estabilidad en el rendimiento inalámbrico sobre cualquier tipo de alfombrilla o superficie.

Versatilidad multiplataforma para consolas y sonido envolvente

La categoría de audio orientada a jugadores de consola y entornos multiplataforma también ha recibido una importante adición con el lanzamiento oficial de los auriculares G535 X SE. Este dispositivo resucita el concepto de conectividad polivalente introducido por modelos icónicos anteriores, adoptando una llamativa estética visual acabada en color rojo intenso.

Diseñados como una solución integral de audio para el entorno doméstico, los auriculares G535 X SE funcionan como un conmutador de sonido universal. Gracias a la integración de la tecnología Lightspeed de canal dinámico y conexiones Bluetooth paralelas, el usuario puede alternar la fuente de reproducción entre diferentes plataformas —tales como PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S o dispositivos móviles— con la sola pulsación de un botón físico en el auricular. Esta función permite atender llamadas telefónicas o escuchar música desde el teléfono inteligente de forma simultánea mientras se mantiene la sesión de juego activa en la consola o el ordenador.

En el apartado de captura de voz, los G535 X SE heredan la tecnología de micrófono broadcast desarrollada para la gama profesional PRO Series, incorporando un sistema de cancelación de ruido basada en patrones de captación direccional y filtros de ecualización en tiempo real.

El micrófono Yeti recibe pantalla animada e inteligencia espacial

La transmisión de contenidos en directo, el podcasting y la producción de audio digital tienen un nuevo punto de referencia con la transformación radical del micrófono insignia de la compañía: el nuevo Yeti 2. Tras años de hegemonía del modelo Yeti tradicional en el ecosistema de creadores de contenido, Logitech G ha integrado las peticiones históricas de la comunidad de streaming para rediseñar desde cero este periférico de captación.

El cambio más revolucionario del Yeti G2 es la incorporación de una pantalla digital interactiva integrada en el frontal de la propia cápsula de captación. Este panel de visualización no solo muestra métricas de ganancia, ecualización y estado de silencio en tiempo real, sino que reacciona de forma dinámica a la intensidad de la voz y a la proximidad física del usuario. Por ejemplo, si el creador de contenido se aproxima en exceso al micrófono provocando una distorsión por saturación, el gráfico animado en pantalla muestra un personaje (el avatar del Yeti) en estado de alteración o aviso visual, advirtiendo de forma intuitiva al usuario para que regule la distancia.

Innovación en audio: Yeti 2 con pantalla interactiva

Interfaz visual: Pantalla digital animada que reacciona en tiempo real a la voz y a la distancia.

Captación espacial: Algoritmo de detección tridimensional del entorno para ajuste automático.

Software integrado: Compatibilidad directa con la suite Blue VO!CE para filtrado de estudio.

Conectividad: USB-C nativo con soporte Plug and Play directo.

Además de la interfaz visual animada —la cual puede ser personalizada por el usuario cargando animaciones o logotipos propios mediante el software de control—, el Yeti 2 introduce tecnología de detección acústica tridimensional. Esta función procesa la posición del hablante en el espacio respecto al eje del micrófono, aplicando ajustes dinámicos de ganancia e impidiendo que los giros de cabeza o movimientos en la silla de retransmisión afecten al nivel de volumen de la emisión. El dispositivo integra el motor de procesado de voz Blue VO!CE y conectividad USB-C Plug and Play.

Simulación de carreras profesional en alianza con Mclaren racing

El bloque final del evento global de Logitech G en Varsovia estuvo dedicado al apasionante sector del automovilismo virtual o simRacing. Como patrocinador técnico y socio oficial del equipo de Fórmula 1 McLaren Racing, la compañía ha presentado una nueva línea de periféricos de conducción de alta fidelidad que eleva los estándares de inmersión en la simulación de carreras.

El nuevo ecosistema de volante y pedalera Pro Racing Wheel McLaren Edition ha sido diseñado en colaboración estrecha con los ingenieros de carreras de la escudería de Woking. El conjunto presenta la emblemática combinación cromática de McLaren Racing, destacando la presencia de los tonos característicos sobre la estructura de aleación y fibra de carbono del volante. Durante la presentación, los directivos de la marca hicieron especial hincapié en utilizar la nomenclatura cromática oficial: color Papaya McLaren.

El volante integra un sistema de motor con tecnología Direct Drive capaz de entregar un par de fuerza elevado con una respuesta instantánea a los cambios de adherencia del neumático, los peraltes del asfalto y los efectos de rebufo. Por su parte, la pedalera modular adjunta incorpora sensores de fuerza de carga (Load Cell) de alta precisión en el pedal del freno. Los portavoces remarcaron que, si bien la aceleración determina la velocidad máxima, es la consistencia milimétrica en la presión de frenada lo que permite arañar décimas de segundo en cada vuelta a un circuito profesional.

Para satisfacer a los distintos perfiles de simuladores de carreras, la compañía ha introducido dos variantes técnicas adicionales de sus bases de volante Pro Racing Wheel: una versión con compatibilidad multiplataforma nativa para consolas PlayStation 5 y PC, y una versión optimizada exclusivamente para arquitecturas de PC. Esta última responde a las demandas de la comunidad de simRacing pura en PC, eliminando los chips de codificación de consolas para reducir costes y maximizar la compatibilidad con programas de simulación profesional como iRacing, Assetto Corsa Competizione o rFactor 2. Asimismo, se ha anunciado la actualización de la mítica base de volantes G29, adaptando su compatibilidad a los estándares del mercado actual.

Os dejamos el video de la presentacíon Logitech G PLAY 2026

Con la llegada al mercado de todos estos dispositivos programada para finales del mes de septiembre de 2026, Logitech G consolida una de las renovaciones de catálogo más ambiciosas de su historia, reafirmando su posición de liderazgo en la industria mundial del entretenimiento interactivo y el hardware de alta competición.