Análisis del Turtle Beach Rematch Advanced Lenticular Kyoto Bloom: Un mando preciso para Xbox y PC con una estética muy peculiar

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Analizamos en profundidad el Turtle Beach Rematch Advanced Lenticular Kyoto Bloom, un mando con licencia oficial de Xbox que combina botones traseros mapeables, sonido integrado y un espectacular acabado visual holográfico inspirada en los cerezos japoneses.

La perfecta comunión entre diseño óptico vanguardista y rendimiento profesional en el mundo de los periféricos gaming

El sector de los mandos para videojuegos vive un momento histórico de máxima madurez técnica y exigencia conceptual. La evolución de los mandos tradicionales hacia periféricos de alto rendimiento, equipados con prestaciones competitivas y diseños personalizados, ha dejado de ser un mercado marginal para convertirse en la norma de la industria. En este panorama tan dinámico, marcas consolidadas compiten ferozmente por captar la atención de jugadores exigentes en Xbox Series X|S, Xbox One y PC con Windows 10/11.

Turtle Beach, histórica marca de periféricos gaming, ha sorprendido con el lanzamiento del Turtle Beach Rematch Advanced Wired Controller en su edición especial Lenticular Kyoto Bloom. que es la que hemos probado en nuestros análisis en Frikipandi. Lejos de conformarse con las típicas variaciones cromáticas de plástico mate o brillante, la marca introduce una revolucionaria cubierta lenticular holográfica que transforma por completo la percepción del periférico. Un elemento visual hipnótico inspirado en la floración de los cerezos japoneses que combina una llamativa estética dinámica con la solidez técnica propia de un mando competitivo de primer nivel. E nivel estético es llamativo.

Analizamos en profundidad este modelo para desgranar cómo un mando con licencia oficial de Xbox logra democratizar el acceso a botones traseros mapeables, control de audio avanzado, personalización por software y una ergonomía de gama alta sin disparar los costes para el usuario. Puedes comprarlo en Amazon por 29,99 euros.

Análisis del Turtle Beach Rematch Advanced Lenticular Kyoto Bloom

Innovación estética sin precedentes: La fascinante tecnología lenticular en 3D

El primer aspecto que cautiva al sostener el Turtle Beach Rematch Advanced Lenticular Kyoto Bloom es su espectacular acabados visual. La industria del hardware nos ha acostumbrado a acabados de pintura hidrográfica, grabados láser o iluminación LED programable. Sin embargo, Turtle Beach ha apostado por aplicar un panel de impresión lenticular dinámica, una técnica óptica que superpone lentes para generar una ilusión tridimensional de profundidad y movimiento real a medida que el mando se inclina frente a la luz.

El paquete la verdad es que luce muy bonito con la foto del mado y el logo de producto certificado de Xbox.

El arte de Kyoto Bloom en movimiento constante

El motivo artístico Kyoto Bloom rinde tributo al clásico espectáculo primaveral de los cerezos en flor (sakura) de la antigua capital imperial japonesa. A través de la cubierta lenticular, las flores, ramas y matices en tonos rosa, púrpura, azul turquesa y blanco parecen flotar a distintas alturas visuales sobre el chasís.

Efecto de profundidad real: Al mover el controller en las manos durante las partidas, el diseño no solo cambia de tono, sino que proyecta una sensación volumétrica impresionante. Las flores de cerezo parecen suspendidas dentro del propio mando.

Al mover el controller en las manos durante las partidas, el diseño no solo cambia de tono, sino que proyecta una sensación volumétrica impresionante. Las flores de cerezo parecen suspendidas dentro del propio mando. Resistencia a las huellas y al desgaste: A diferencia de las carcasas brillantes con acabado glossy , la estructura con textura lenticular es enormemente resistente a las marcas de huellas dactilares y al sudor, manteniendo un aspecto pulcro y un brillo constante tras intensas sesiones de juego.

A diferencia de las carcasas brillantes con acabado , la estructura con textura lenticular es enormemente resistente a las marcas de huellas dactilares y al sudor, manteniendo un aspecto pulcro y un brillo constante tras intensas sesiones de juego. Identidad visual única: Frente al dominio de los colores planos y sobrios en los periféricos tradicionales, este diseño aporta una distinción refinada que destaca de inmediato en cualquier set de juego. Nos ha gustado mucho el efecto holográfico

Ergonomía de precisión y calidad de construcción al servicio del jugador

Por deslumbrante que resulte el envoltorio visual, un mando de videojuegos se juzga por su respuesta al tacto, la solidez de sus materiales y el nivel de comodidad durante maratones de juego. En estos apartados, el Rematch Advanced Kyoto Bloom demuestra la dilatada experiencia de Turtle Beach en la fabricación de accesorios con licencia oficial Designed for Xbox.

Factor de forma y distribución intuitiva

El mando adopta la clásica y aclamada disposición asimétrica de los joysticks analógicos de Xbox, ajustándose con naturalidad a la anatomía de las manos de todo tipo de usuarios. Sus curvaturas ergonómicas minimizan la fatiga en las muñecas, permitiendo mantener una postura firme pero relajada.

Agarres con textura antideslizante: Las zonas laterales de sujeción e incluso la parte posterior de los gatillos incorporan una microtextura grabada con patrón láser. Este acabado evita cualquier tipo de deslizamiento de los dedos en momentos críticos, como partidas competitivas en shooters o juegos de lucha.

Las zonas laterales de sujeción e incluso la parte posterior de los gatillos incorporan una microtextura grabada con patrón láser. Este acabado evita cualquier tipo de deslizamiento de los dedos en momentos críticos, como partidas competitivas en o juegos de lucha. D-Pad de respuesta táctil: La cruceta direccional o D-Pad ofrece un clic firme, limpio y bien definido, idóneo para la selección de inventarios o la ejecución precisa de combos sin fallos de lectura accidental.

La cruceta direccional o D-Pad ofrece un clic firme, limpio y bien definido, idóneo para la selección de inventarios o la ejecución precisa de combos sin fallos de lectura accidental. Joysticks analógicos optimizados: Los sticks analógicos presentan un nivel de tensión calibrado al milímetro, con anillos antifricción de baja usura alrededor del cuello del stick. Esto previene el desgaste prematuro del plástico y proporciona una rotación fluida y silenciosa.

Rendimiento competitivo: Botones traseros programables y respuesta ultrarrápida

En el ecosistema competitivo actual, los botones traseros adicionales se han convertido en un requisito prácticamente indispensable para evitar levantar los pulgares de los joysticks de puntería durante la acción. El Turtle Beach Rematch Advanced integra funcionalidades propias de mandos de categoría Pro a un precio accesible.

Botónes traseros de acceso instantáneo

En la parte posterior de la empuñadura encontramos dos botones adicionales mapeables diseñados con una curva ergonómica que encaja de forma directa con los dedos medio o anular.

Mapeo directo sobre la marcha: Es posible asignar cualquier botón estándar del mando (como A, B, X, Y, los clics de joysticks L3/R3 o los bumpers) a las palancas traseras de forma rápida y sin necesidad de pausar la partida o recurrir a menús complejos. Ventaja táctica en juegos de acción: Al asignar acciones clave como saltar, recargar, agacharse o esquivar a estos botones posteriores, el usuario conserva en todo momento el control del joystick derecho. Esto supone una ventaja determinante en títulos multijugador como Call of Duty, Fortnite, Halo Infinite o Apex Legends.

Conectividad cableada de baja latencia: Cero retrasos, máxima fiabilidad

A diferencia de las alternativas inalámbricas sujetas a interferencias de radiofrecuencia o la interrupción repentina por falta de batería, el Turtle Beach Rematch Advanced apuesta por una conexión por cable USB extraíble de 3 metros. Ideal para jugar en casa en nuestro PC.

Las ventajas del cable pUSB

Latencia prácticamente nula: La transmisión de señal directamente a la consola Xbox Series X|S , Xbox One o al ordenador con Windows 10/11 garantiza que la presión de cada botón se registre en el juego en cuestión de milisegundos.

La transmisión de señal directamente a la consola , o al ordenador con garantiza que la presión de cada botón se registre en el juego en cuestión de milisegundos. Cable trenzado reforzado y extraíble: Incluye un cable con conector de alta durabilidad que previene desconexiones accidentales durante tirones bruscos, al tiempo que facilita el almacenamiento ordenado del equipo en mochilas o fundas de transporte.

Incluye un cable con conector de alta durabilidad que previene desconexiones accidentales durante tirones bruscos, al tiempo que facilita el almacenamiento ordenado del equipo en mochilas o fundas de transporte. Peso aligerado: Al prescindir de las pesadas baterías internas de litio o pilas , el mando reduce su peso total de forma drástica. Esto repercute de forma muy positiva en el confort muscular durante largos periodos de uso continuo.

Dominio sonoro: Control de audio integrado al alcance de los dedos

Una de las señas de identidad indiscutibles de Turtle Beach esel sonido para videojuegos. El Rematch Advanced Lenticular Kyoto Bloom aprovecha esta herencia integrando un completo centro de control de audio directamente sobre el chasis del mando a través de su entrada jack estándar de 3,5 mm.

Controles de audio integrados en la cruceta direccional

Al conectar cualquier auricular analógico al mando, el usuario desbloquea un panel de control rápido combinado con el botón de función dedicado:

Ajuste de volumen al instante: Es posible subir o bajar el volumen maestro del juego sin necesidad de abrir las configuraciones del menú del sistema de la consola.

Es posible subir o bajar el volumen maestro del juego sin necesidad de abrir las configuraciones del menú del sistema de la consola. Balance de voz y juego: Ajusta con total precisión el equilibrio entre el volumen del chat de voz de Discord o la red de Xbox y los efectos de audio del videojuego.

Ajusta con total precisión el equilibrio entre el volumen del chat de voz de Discord o la red de Xbox y los efectos de audio del videojuego. Mute instantáneo del micrófono: Un botón dedicado en la superficie frontal del mando permite silenciar el micrófono de los auriculares en un instante, contando con una clara señalización luminosa de estado.

Un botón dedicado en la superficie frontal del mando permite silenciar el micrófono de los auriculares en un instante, contando con una clara señalización luminosa de estado. Perfiles de ecualización mejorados: Permite conmutar entre distintos modos de procesamiento de sonido para potenciar frecuencias clave como las pisadas de enemigos o los graves de las explosiones.

Personalización completa mediante el software Turtle Beach Control Hub

La experiencia técnica del mando alcanza su cima gracias a la compatibilidad oficial con la aplicación Turtle Beach Control Hub, accesible de forma gratuita tanto desde consolas Xbox como desde PC en la tienda Microsoft Store.

Todo el control de tu mando en una interfaz intuitiva

A través de este software avanzado, los jugadores tienen la posibilidad de personalizar meticulosamente cada parámetro operativo del controller:

Reasignación integral de botones: Es posible reconfigurar cualquier botón del mando para adecuarlo a necesidades específicas de accesibilidad o combinaciones concretas de juegos de simulación.

Es posible reconfigurar cualquier botón del mando para adecuarlo a necesidades específicas de accesibilidad o combinaciones concretas de juegos de simulación. Ajuste de zonas muertas ( Dead Zones ): Permite calibrar la sensibilidad de los joysticks analógicos y gatillos traseros desde el 0%, reduciendo al mínimo la zona muerta para lograr un microcontrol perfecto en juegos de carreras o disparos de precisión.

Permite calibrar la sensibilidad de los joysticks analógicos y gatillos traseros desde el 0%, reduciendo al mínimo la zona muerta para lograr un microcontrol perfecto en juegos de carreras o disparos de precisión. Diagnóstico y actualización de firmware: La aplicación incluye herramientas de prueba de botones y vibración, además de asegurar actualizaciones continuas de software que garantizan la compatibilidad futura del periférico.

Tabla de especificaciones técnicas completas

Característica Especificación del Turtle Beach Rematch Advanced Plataformas compatibles Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10/11 PC Diseño visual Panel frontal con efecto lenticular 3D dinámico edición Kyoto Bloom Licencia oficial Licencia oficial Designed for Xbox Conectividad Cable USB tipo C extraíble de 3 metros de longitud Botones traseros 2 botones programables y mapeables sobre la marcha Audio integrado Conector jack de 3,5 mm con controles de volumen, balance y silenciado Software de gestión Compatibilidad nativa con Turtle Beach Control Hub app (Xbox / PC) Agarras y texturas Textura grabado láser en empuñaduras, bumpers y gatillos Respuesta háptica Motores de vibración duales en las empuñaduras y gatillos

Razones para elegir la edición Lenticular Kyoto Bloom

Dentro del competitivo catálogo de accesorios para videojuegos, el Turtle Beach Rematch Advanced Lenticular Kyoto Bloom logra posicionarse como una alternativa sólida, distintiva y sumamente atractiva.

Diseño visual único con su holograma: El acabado lenticular no es un adorno superficial, sino una innovación técnica visualmente deslumbrante que aporta un toque único a cualquier espacio gaming.

Funcionalidad Pro al alcance de todos a un gran precio: Rompe la barrera del precio introduciendo botones traseros programables y gestión de audio avanzada por un coste considerablemente inferior al de los mandos inalámbricos avanzados de la competencia.

Fiabilidad con respaldo oficial: Al contar con la certificación directa de Microsoft Xbox, garantiza una compatibilidad de tipo plug and play inmediata y sin fisuras de drivers en cualquier sistema operativo compatible.

En definitiva, este mando demuestra que es posible unir el arte visual con la máxima exigencia de rendimiento electrónico, convirtiéndose en una compra muy recomendable para quienes buscan elevar su nivel competitivo en Xbox y PC luciendo un diseño memorable. Puedes comprarlo en Amazon por 29,99 euros.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿El efecto lenticular Kyoto Bloom se desgaste o se raya con el uso diario?

No, la carcasa lenticular del mando está fabricada con polímeros termoplásticos de alta resistencia diseñados específicamente para soportar el roce continuo de los dedos, la fricción y el uso intensivo. Además, su textura evita la acumulación de suciedad y huellas dactilares.

¿Es compatible este mando con ordenadores PC con Windows 11 y Windows 10?

Sí, el mando cuenta con plena compatibilidad de fábrica (plug and play) con ordenadores de sobremesa y portátiles bajo sistemas operativos Windows 10 y Windows 11. No requiere la instalación de controladores manuales para empezar a jugar de inmediato.

¿Es necesario instalar el software Turtle Beach Control Hub para mapear los botones traseros?

No es estrictamente obligatorio. El mando permite mapear las dos palancas traseras de forma manual e instantánea directamente desde los botones de función del propio chasis. No obstante, la aplicación Control Hub permite personalizar parámetros más avanzados como las zonas muertas de los joysticks.

¿Se pueden conectar auriculares inalámbricos directamente al mando?

El puerto jack de 3,5 mm integrado en la base del controller está diseñado para auriculares con conexión analógica de cable. Para conectar auriculares inalámbricos a tu consola o PC, deberás hacerlo directamente a la propia consola Xbox o al equipo informático mediante su correspondiente dongle USB o Bluetooth.

¿Incluye el mando funciones de vibración háptica en los juegos de Xbox y PC?

Sí, el dispositivo incorpora motores de vibración háptica de doble núcleo de alta precisión repartidos en las empuñaduras y gatillos, ofreciendo una retroalimentación física completa y detallada según la acción de cada juego compatible.