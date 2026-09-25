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EA SPORTS FC 27 YA ESTÁ DISPONIBLE Y TRAE NUEVAS FORMAS DE JUGAR AL DEPORTE REY

EA SPORTS FC™ da la bienvenida a los aficionados a The World’s Game con el lanzamiento de EA SPORTS FC™ 27, invitando a los jugadores a entrar por primera vez en The Grounds.

EA SPORTS FC™ 27 ya está disponible en todo el mundo, ofreciendo a los aficionados al fútbol más formas de jugar, competir y conectar a través de The World’s Game. Dando la bienvenida a los jugadores a The Grounds*, un nuevo espacio social de fútbol donde los aficionados pueden vivir la fantasía de llevar su juego de la calle al estadio, EA SPORTS FC™ 27 introduce experiencias más accesibles para quienes se inician en la saga y actualizaciones significativas de jugabilidad y modos para los jugadores habituales, desarrolladas a partir del feedback de la comunidad FC.

EA SPORTS FC™ 27 se lanza junto con la actualización de temporada y el evento aniversario de EA SPORTS FC™ Mobile 27, permitiendo a los aficionados disfrutar de EA SPORTS FC™ en cualquier lugar. Además, EA SPORTS FC™ 27 Liteofrece una introducción gratuita** y simplificada a The World’s Game, con una selección de contenidos y modos de la experiencia completa de EA SPORTS FC™ 27 para que los jugadores puedan probarla.

MIRA AQUÍ EL NUEVO TRAILER DE LANZAMIENTO DE FC 27

“FC 27 es la mayor experiencia futbolística que hemos creado hasta la fecha, con más formas que nunca para que cada aficionado encuentre su lugar en The World’s Game”, afirmó Nick Wlodyka, SVP y Group GM de EA SPORTS FC. “En el centro de esta experiencia está The Grounds, una de nuestras innovaciones de modo más importantes de los últimos años, que presenta un nuevo espacio social donde los jugadores pueden competir, conectar y expresarse dentro y fuera del terreno de juego. Junto con importantes mejoras en Football Ultimate Team, Modo Carrera y la jugabilidad, FC 27 ha sido moldeado por nuestra comunidad. Estamos enormemente orgullosos de lo que nuestros equipos han construido y deseando ver cómo los aficionados de todo el mundo hacen suyo FC 27”.

EA SPORTS FC™ 27 DEEP DIVES: THE GROUNDS | MODO CARRERA | FUT™ |JUGABILIDAD | AUTENTICIDAD

The Grounds: Adéntrate en The Grounds, un espacio social donde la calle se encuentra con el estadio. Desde partidos informales y enfrentamientos 1 contra 1 hasta formar equipo con amigos en Clubs, conecta con reconocidos mentores del fútbol, mejora tus habilidades y exprésate dentro y fuera del campo.

Modo Carrera: Un renovado mercado de fichajes introduce pujas activas entre clubes y valores de jugadores más realistas gracias a la integración con TransferRoom. Domina nuevas tácticas de negociación, incluidas cláusulas de rendimiento y de recompra, mientras las medias dinámicas reflejan la forma, moral y condición física de los futbolistas en cada club. Además, crea, juega y comparte escenarios personalizados a través de un portal web independiente y descubre desafíos Manager Live Creator creados y seleccionados por la comunidad a lo largo de la nueva temporada

Football Ultimate Team™: Inmortaliza tu club soñado en la nueva FUT Gallery, creando colecciones de artículos de jugadores pasados y presentes para aumentar tu nivel de galería, conseguir recompensas y construir la identidad de tu club durante toda la temporada. Descubre variantes holográficas y artículos Hall of FUT™, intercambia objetos con facilidad mediante SBCs simplificados y participa en nuevos eventos en vivo para un jugador.

Jugabilidad: Disfruta de un mayor control en todos los modos de juego gracias a una experiencia más fluida y realista, con córners dinámicos, mejoras en los movimientos ofensivos, sistemas defensivos más enfocados al jugador para el juego competitivo y numerosas innovaciones impulsadas por la comunidad.

EA SPORTS FC™ 27 continúa siendo la experiencia futbolística de simulación más auténtica del mundo, acercando a los aficionados a sus ligas, clubes y jugadores favoritos mediante una autenticidad sin precedentes, con más de 21.000 jugadores de más de 800 clubes y selecciones nacionales, compitiendo en 140 estadios y más de 35 ligas, todo ello respaldado por más de 300 socios globales del fútbol.

EA SPORTS FC™ 27 LITE

Para los aficionados que quieren saltar al terreno de juego por primera vez, EA SPORTS FC™ 27 Liteofrece una introducción gratuita** y accesible a The World’s Game, con una selección de contenidos y modos de la experiencia completa de EA SPORTS FC™ 27. Tanto si juegan por primera vez, como si buscan mejorar sus habilidades o competir online, FC 27 Lite es la forma más accesible de comenzar la aventura en EA SPORTS FC™ 27, con acceso limitado a Partido Rápido, Aprende a jugar, Amistosos online y Temporada online.

Los jugadores pueden actualizar a la experiencia completa de EA SPORTS FC™ 27 en cualquier momento, disponible para PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox One, EA app, Steam y Epic Games Store.

ESCUCHA LA BANDA SONORA DE FC 27 EN SPOTIFY

Con 120 canciones procedentes de 36 países, labanda sonora de EA SPORTS FC™ 27 continúa una tradición de más de 20 años de descubrimiento musical, reuniendo artistas globales, talento emergente y música inédita para The World’s Game. Escucha ya la banda sonora oficial de EA SPORTS FC™ 27 en Spotify.

JUEGA YA A EA SPORTS FC™ 27

EA SPORTS FC™ 27 ya está disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

Los miembros de EA Play*** obtienen acceso a una prueba de 10 horas de EA SPORTS FC™ 27. El progreso conseguido durante la prueba se traslada al juego completo, permitiendo continuar exactamente donde se dejó la partida. Además, los miembros de EA Play reciben un 10% de descuento en compras digitales de EA, incluyendo el juego completo, FC Points y más.

Para más información sobre EA SPORTS FC™ 27, visita ea.com/fc27 y sigue nuestros canales sociales globales para conocer todas las novedades y próximos anuncios de EA SPORTS FC™.

Más información sobre cómo los jugadores pueden enviar comentarios directamente a nuestros equipos de desarrollo en el FC Feedback Hub.