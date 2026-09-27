Por si te lo perdiste: todo lo anunciado en Minecraft LIVE (nueva dimensión, a fondo Minecraft Dungeons II, primer vistazo a Minecraft World y mucho más

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El sábado Mojang celebró un nuevo Minecraft LIVE, donde desveló lo próximo que llegará al universo de Minecraft. Desde la presentación de una dimensión completamente nueva, la primera en más de 14 años, hasta los detalles del próximo game drop e incluso experiencias reales inéditas en Minecraft World.

Minecraft LIVE rompe moldes: la mayor revolución de su historia con una nueva dimensión, Minecraft Dungeons 2 y el parque temático definitivo

El evento anual de Mojang Studios ha dejado sin palabras a la comunidad global al desvelar una hoja de ruta histórica que incluye la llegada de The Sift, la primera dimensión inédita en más de 14 años, el estreno de Minecraft Dungeons 2 y la apertura del primer resort y hotel real en Londres.

El universo Minecraft acaba de dar un giro copernicano que marcará un antes y un después en su historia moderna. Durante la celebración del ansiado Minecraft LIVE, Mojang Studios desveló una batería de anuncios sin precedentes que combina la expansión jugable más ambiciosa de la última década, innovaciones técnicas de primer nivel y la materialización del sandbox en el mundo físico. Lejos de conformarse con las actualizaciones periódicas de contenido, el estudio sueco ha dibujado un horizonte apasionante para sus más de 140 millones de jugadores activos mensuales, consolidando al título como una obra maestra intergeneracional incombustible.

La retransmisión, capitaneada por las principales figuras creativas del estudio como Jens Bergenström (Chief Creative Officer) y Agnes Larsson (Vanilla Game Director), sirvió para confirmar los rumores que llevaban meses circulando por foros y redes sociales. Desde la apertura oficial de The Sift —la cuarta dimensión oficial del juego que rompe con un lustro de exclusividad en el trinomio formado por el Overworld, el Nether y el End— hasta el lanzamiento inminente de Minecraft Dungeons 2, el evento se estructuró como una auténtica declaración de intenciones sobre el futuro creativo, técnico y comercial de la franquicia.

¿Quieres volver a ver el show completo? Puedes ver el Minecraft LIVE completo:

¿Quieres echar un ojo a las novedades? Puedes consultar nuestro su aquí.

Abajo te dejamos algunos de los momentos destacados.

Minecraft Dungeons II: llega el 29 de septiembre

Una aventura completamente nueva está en camino. Antes de su lanzamiento el 29 de septiembre, los jugadores han podido disfrutar de material exclusivo de Minecraft Dungeons II. La secuela amplía el mundo interconectado de Dungeons y ofrece una personalización de personajes más profunda, un combate accesible y aventuras multijugador en cooperativo. En Minecraft Dungeons II, los jugadores podrán explorar por primera vez la nueva dimensión de Minecraft: The Sift.

Una nueva dimensión llega a Java y Bedrock

The Sift es la primera dimensión nueva de Minecraft en más de 14 años, y trae consigo nuevos peligros, descubrimientos y misterios. Los jugadores también podrán visitar The Sift en Minecraft Java y Bedrock Edition a partir del año que viene. The Sift se suma al Overworld, el Nether y el End como la cuarta dimensión de Minecraft.

Llegan el primer hotel y la primera montaña rusa de Minecraft del mundo

Minecraft LIVE ha ofrecido el primer vistazo a Escape the Nether, una trepidante montaña rusa con tramos interiores y exteriores y al Minecraft World Hotel, donde la aventura continúa incluso después de salir del parque. Minecraft World abrirá sus puertas en el Chessington World of Adventures Resort de Londres en 2027.

Una nueva iniciativa de plataforma para creadores

Jens Bergenström, Chief Creative Officer de Mojang Studios, ha anunciado una nueva iniciativa centrada en construir una experiencia de Minecraft más rica, accesible y diversa a través de una plataforma para creadores en constante evolución. Con el objetivo de inspirar e impulsar a las nuevas generaciones de creadores de Minecraft, Mojang ha compartido parte de su visión y de cómo los jugadores darán forma a lo que está por venir.

Nuevos game drops, retos comunitarios y funciones

El último game drop de Minecraft y otro en camino:

Próximo game drop – The Frozen Caves: ¿notas ese frío en el aire? Minecraft LIVE también ha desvelado la llegada de un nuevo bioma: las cuevas de hielo. Esta extensión subterránea inédita y poco común se encuentra en las profundidades de los paisajes de biomas fríos, con cristales de hielo brillantes y peligros helados, ¡incluida una nueva variante de zombi congelado!

¿notas ese frío en el aire? Minecraft LIVE también ha desvelado la llegada de un nuevo bioma: las cuevas de hielo. Esta extensión subterránea inédita y poco común se encuentra en las profundidades de los paisajes de biomas fríos, con cristales de hielo brillantes y peligros helados, ¡incluida una nueva variante de zombi congelado! Reto comunitario Hacia la Naturaleza Salvaje: tras el lanzamiento de Hacia la Naturaleza Salvaje, Minecraft pone en marcha un nuevo reto comunitario inspirado en los cojines acogedores y las camas de paja. Emprende una expedición por el bosque moteado y da rienda suelta a tu creatividad con las funciones del juego para conseguir objetos exclusivos del creador de personajes y skins de Java.

tras el lanzamiento de Hacia la Naturaleza Salvaje, Minecraft pone en marcha un nuevo reto comunitario inspirado en los cojines acogedores y las camas de paja. Emprende una expedición por el bosque moteado y da rienda suelta a tu creatividad con las funciones del juego para conseguir objetos exclusivos del creador de personajes y skins de Java. Packs de efectos de sonido – llegan este año: ofrecerán a los jugadores nuevas y formas de personalizar su experiencia y dar vida a sus creaciones, con todavía más oportunidades para crear y expresarse. Los packs de efectos de sonido llegarán al Minecraft Marketplace a lo largo de este año.

Y además…

Minecraft llega a Nintendo Switch 2 el 27 de octubre.

Minecraft: Education Edition celebra su décimo aniversario

Preguntas Frecuentes

¿Cuándo se lanzará The Sift y qué requisitos tiene para jugarlo?

The Sift llegará oficialmente a las ediciones Java y Bedrock a lo largo del próximo año. No será necesario adquirir ningún título adicional, ya que se integrará de forma nativa como la cuarta dimensión principal del juego junto al Overworld, el Nether y el End.

¿Qué novedades jugables principales incluye Minecraft Dungeons 2?

La secuela destaca por sustituir las misiones lineales por un mundo interconectado y abierto, la introducción de la mecánica de salto para puzzles y ataques verticales, un inventario reformulado en cuatro piezas de armadura y la incorporación de talismanes para potenciar habilidades pasivas y roles de combate.

¿Cómo afectan las nuevas cuevas de hielo a la exploración minera?

Las cuevas de hielo añaden un componente estratégico a la iluminación: colocar antorchas de forma imprudente cerca de los techos puede hacer que las estalactitas de hielo se desprendan y caigan sobre el jugador. Además, introducen al peligroso zombi congelado, capaz de aplicar efectos de ralentización y daño acumulativo.

¿Dónde estará ubicado el parque temático Minecraft World?

Minecraft World abrirá sus puertas en 2027 dentro del complejo Chessington World of Adventures Resort, situado en las inmediaciones de Londres, e incluirá la montaña rusa Escape the Nether y el primer hotel temático oficial de la franquicia.

¿Cuándo estará disponible la versión de Minecraft para Nintendo Switch 2?

El lanzamiento de la versión dedicada de Minecraft para la nueva consola Nintendo Switch 2 está programado para el próximo 27 de octubre, ofreciendo compatibilidad con tecnologías de visualización avanzadas.

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