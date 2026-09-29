EZVIZ se adelanta al Prime Day con descuentos de hasta un 50%.EZVIZ se adelanta al Prime Day con descuentos de hasta un 50% desde hoy

Del 29 de septiembre al 7 de octubre, la marca ofrece precios especiales en una selección de cámaras, videoporteros y soluciones inteligentes para proteger el hogar dentro y fuera de casa

Con la llegada del otoño, los días se acortan, pasamos más tiempo en casa y retomamos rutinas que hacen que el hogar vuelva a ocupar un lugar protagonista en nuestro día a día. También es una época en la que buscamos sentirnos más tranquilos y tener un mayor control sobre lo que ocurre dentro y fuera de casa. En este contexto, EZVIZ, referente global en smart entry y tecnología para el hogar inteligente, se suma al esperado Fall Prime Day de Amazon y adelanta sus ofertas en seguridad para el hogar.

Del 29 de septiembre al 7 de octubre, los usuarios podrán encontrar descuentos en una selección de videoporteros inteligentes, mirillas inteligentes y cámaras de seguridad para interior y exterior; dispositivos diseñados para crear un hogar más seguro, inteligente y conectado. Soluciones que permiten gestionar el acceso y diferentes espacios de la vivienda, desde las estancias interiores hasta jardines y zonas exteriores.

A continuación, una selección de las mejores ofertas:

EZVIZ C6N G1 2K 2PK: pack de dos cámaras 2K para no perder de vista lo que ocurre en casa

EZVIZ C6N G1 2K 2PK es un pack de dos cámaras para interior pensado para estar pendiente de lo que más te importa en casa, incluso cuando estás fuera. Con resolución 2K y movimiento panorámico e inclinación, ofrecen una amplia visión de cada estancia, mientras que la detección de personas y el seguimiento inteligente ayudan a no perder de vista la actividad. Por ejemplo, puedes colocar una cámara en el salón para comprobar cómo está tu mascota y otra en la habitación de los niños para echar un vistazo cuando lo necesites. Además, gracias al audio bidireccional y a la app EZVIZ, también podrás ver, escuchar y hablar desde el móvil estés donde estés.

Disponible en Amazon por 44,99 € (antes 75,99 €)

EZVIZ CB8 Lite Kit 4MP: cámara de batería exterior WiFi 360° con panel solar para vigilar tu hogar con menos preocupaciones

EZVIZ CB8 Lite Kit 4MP está pensada para vigilar los exteriores de casa de forma sencilla y con menos preocupaciones, ofrece una visión panorámica de 360° para mantener bajo control todo lo que ocurre alrededor. Su cámara de 4 MP proporciona imágenes nítidas de día y de noche, mientras que la detección inteligente permite identificar personas y vehículos. Así, podrás comprobar si ha llegado un repartidor, ver quién se acerca a casa o echar un vistazo al jardín cuando estás fuera. Además, al incluir panel solar, aprovecha la energía del sol para mantener la batería cargada y reducir al mínimo la necesidad de recargarla manualmente.

Disponible en Amazon por 69,99 € (antes 99,99 €)

EZVIZ CP4: mirilla inteligente con IA integrada para saber quién está al otro lado de forma precisa

EZVIZ CP4 convierte la mirilla tradicional de tu puerta en una forma más cómoda e inteligente de saber quién está al otro lado. Su cámara 1080p con visión de 166° y su pantalla táctil interior de 4,3 pulgadas permiten ver con claridad quién llama sin necesidad de acercarse a la puerta. Además, gracias a la detección inteligente de personas y a la app EZVIZ, podrás recibir avisos y atender una visita desde el móvil, aunque no estés en casa; por ejemplo, para hablar con un repartidor y decirle qué hacer con un paquete o comprobar quién ha llamado mientras estabas fuera.

Disponible en Amazon por 119,99 € (antes 159,99 €)

EZVIZ CP5: videoportero inteligente con pantalla táctil para recibir y gestionar tus visitas con mayor comodidad

EZVIZ CP5 combina un timbre con cámara para exterior y un monitor táctil interior, permitiendo ver a los visitantes en 1080p y mantener conversaciones con la persona que llama al timbre. Ya sea para recibir a amigos, gestionar la recepción de paquetes o facilitar el acceso a familiares mediante tarjetas RFID, gracias a la tecnología EZVIZ y su app cada interacción se convierte en una experiencia más cómoda y conectada.

Disponible en Amazon por 149,99 € (antes 199,99 €)

EZVIZ CP8: timbre con cámara 5 MP para atender la puerta desde cualquier lugar

EZVIZ CP8 te ayuda a estar pendiente de la puerta de casa incluso cuando no estás allí. Su cámara de 5 MP permite ver con claridad quién llama, mientras que la detección inteligente de personas te avisa cuando alguien se acerca. Así, podrás hablar con el repartidor para indicarle dónde dejar un paquete, atender a una visita desde el móvil o comprobar quién está en la puerta antes de abrir. Además, su batería extraíble de 9.600 mAh facilita la recarga y, gracias al timbre interior y a la app EZVIZ, podrás estar al tanto de cada visita tanto si estás en casa como si te encuentras fuera.

Disponible en Amazon por 69,99 € (antes 99,99 €)

Sobre EZVIZ

EZVIZ se ha consolidado como una marca líder en smart entry y tecnología para el hogar inteligente, ofreciendo dispositivos avanzados, intuitivos y de alta calidad. Con presencia en más de 130 países, desde 2013, ha ganado la confianza de millones de usuarios gracias a su amplia gama de productos, que incluye cámaras de vigilancia, cerraduras inteligentes, mirillas inteligentes y otros dispositivos diseñados para mejorar la seguridad y comodidad del hogar.

En España, EZVIZ es la puerta de entrada a hogares más inteligentes y seguros, ofreciendo soluciones innovadoras, fiables y fáciles de usar que dan a los españoles la posibilidad de tener el control total del acceso a su hogar.