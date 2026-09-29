 Turtle Beach presenta los periféricos temáticos de Dungeons II y Minecraft

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Los jugadores de Minecraft en Nintendo Switch™ 2 y XBOX se preparan para recibir un nuevo mando inalámbrico Rematch que cuenta con una vibrante iluminación RGB para dar vida a un diseño icónico de Minecraft

El líder fabricante de accesorios para videojuegos Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH) ha anunciado hoy su nueva familia de periféricos temáticos de Minecraft Dungeons II, que incluye un mando exclusivo, auriculares y funda de viaje que celebran el esperado juego Dungeons II, ya disponible a nivel mundial. Licenciado oficialmente por Mojang y Nintendo, el nuevo Turtle Beach Rematch Wireless Gaming Controller – Minecraft Dungeons II para Nintendo Switch 2 presenta un diseño lenticular dinámico que pasa de Valorie a Creeper, mientras que la reconocida ingeniería de Turtle Beach permite a los jugadores blandir triunfalmente su espada mientras afrontan peligros en mundos inexplorados.

Turtle Beach es un afama fabricante de mandos y hemos tenido la oportunidad de probar algunos de sus modelos como Turtle Beach AfterGlow para Switch 2 y Turtle Beach Rematch Advanced Wired Gaming para Xbox y PC.

Los joysticks premium de TMR aseguran ataques de precisión sin derrape contra las hordas de multitud causando caos, mientras que el botón C integrado permite un acceso fácil a GameChat para una comunicación fluida con amigos. Este mando también funciona en la familia de consolas Nintendo Switch™. En cuanto al audio, los Turtle Beach Airlite Fit Wired Gaming Headset – Minecraft Dungeons II para Nintendo Switch 2 aseguran que cada sonido explosivo, ataque sorpresa y súplica de rescate de los amigos se escuche en los instantes necesarios para la victoria. Y cuando termina la sesión, el Turtle Beach PlayTrek™ Travel Case – Minecraft Dungeons II y el Turtle Beach PlayTrek Travel Case – Minecraft Great Outdoors aseguran que la Nintendo Switch 2 de los jugadores viaje con seguridad y esté lista para su próxima aventura.

Los jugadores de Minecraft en XBOX® también disfrutarán con la presentación del Turtle Beach Rematch Wireless RGB Gaming Controller – Minecraft diseñado para XBOX y PC. El Minecraft Rematch Controller combina un estilo icónico inspirado en Minecraft con funciones avanzadas de juego como iluminación RGB, joysticks premium TMR, gatillos Hall-Effect y botones traseros mapeables. Licenciado oficialmente por Mojang y XBOX, el mando Minecraft Rematch está diseñado para mejorar la jugabilidad en cada aventura de Minecraft.

«Hay mucha emoción alrededor de Dungeons II en la comunidad de Minecraft», dijo Cris Keirn, CEO de Turtle Beach. «Estamos orgullosos de asociarnos con Mojang para crear un equipo de juego que reúne a los jugadores mientras intercambian sus picos por espadas y emprenden nuevas aventuras en el Overworld y más allá. Jugar con amigos, comunicarnos cuando la acción se vuelve caótica y salir victoriosos es precisamente para lo que construimos nuestros periféricos. Estamos deseando que los jugadores se preparen y vivan juntos este nuevo capítulo de Minecraft.»

El mando inalámbrico Turtle Beach Rematch – Minecraft Dungeons II para Nintendo Switch 2 es el mando que los fans de Dungeons II necesitan para prepararse para sus nuevas aventuras épicas en Nintendo Switch 2. Con un audaz diseño lenticular de Minecraft que cambia de Valorie a Creeper al mover el mando, palancas TMR y control de movimiento, este mando ofrece estilo, rendimiento y comodidad en largas sesiones de juego. Disponible hoy en www.turtlebeach.com y en las tiendas participantes de todo el mundo con un precio de venta recomendado de 64,99 €.

Los auriculares gaming con cable Airlite Fit de Turtle Beach – Minecraft Dungeons II para Nintendo Switch 2 dan vida a Dungeons II con un diseño audaz y llamativo, potentes drivers de 40 mm para un audio inmersivo, suaves almohadillas de punto sobre la oreja y un micrófono con cancelación de ruido que se puede silenciar. Ya está disponible en www.turtlebeach.com y en minoristas participantes de todo el mundo por un precio de venta recomendado de 24,99 €

Tanto la Maleta de Viaje PlayTrek™ de Turtle Beach – Minecraft Great Outdoors como la Turtle Beach PlayTrek Travel Case – Minecraft Dungeons II están oficialmente licenciadas por Mojang y Nintendo y están diseñadas para almacenar y proteger la Nintendo Switch 2, la Nintendo Switch o la Nintendo Switch – Modelo OLED, con su resistente carcasa EVA, interior acolchado y cómodo almacenamiento de accesorios. Ambas también cuentan con diseños únicos de Minecraft con el modelo Great Outdoors, incluyendo dos parches de gancho y bucle de Minecraft para un aspecto audaz y personalizable. Las fundas ya están disponibles en www.turtlebeach.com y en tiendas participantes de todo el mundo con un precio de venta recomendado de 24,99 €.

También está disponible desde hoy el mando Minecraft Turtle Beach Rematch Wireless RGB para XBOX y PC, que combina el estilo Minecraft con funciones avanzadas de juego. Personaliza su vibrante iluminación RGB, disfruta de controles precisos con palancas premium TMR y gana ventaja con disparadores Hall-Effect y botones traseros mapeables. Licenciado oficialmente por Mojang y XBOX, está diseñado para cada aventura. El mando está disponible en www.turtlebeach.com y en tiendas participantes a nivel mundial por un precio de venta recomendado de 99,99 €.

A continuación, la lista completa de características del mando inalámbrico de Minecraft Dungeons II Rematch para Nintendo Switch 2 diseñadas para ofrecer experiencias de juego excepcionales:

El diseño lenticular enciende los personajes de Minecraft

Da vida a tu set up con un diseño lenticular dinámico que cambia de Valorie a Creeper a medida que te mueves, mostrando tu afición por Minecraft con estilo.

Palancas de control TMR

Experimenta un control de siguiente nivel con palancas TMR (Tunneling Magnetoresistance) diseñadas para mayor precisión, menos deriva y un rendimiento duradero para una jugabilidad fluida y con garantía.

Botón C para GameChat

El botón C incluido ofrece acceso rápido a funciones clave de GameChat, mejorando la comunicación dentro del juego sin interrumpir la jugabilidad.

Inalámbrico y Recargable

Juega a tus juegos favoritos de Nintendo todo el día con un alcance inalámbrico de hasta 30 pies (9 m) y una batería recargable integrada con hasta 40 horas de juego por carga.

Controles de movimiento integrados

Disfruta de un juego inmersivo con controles por movimiento, que ofrecen un control mejorado y una respuesta para acciones como apuntar, dirigir e interactuar en juegos dinámicos y llenos de acción.

Botones de acción rápida mapeables

Reasigna funciones a los dos botones traseros programables para reacciones más rápidas y una experiencia de juego más personalizada.

A continuación, la lista completa de características de los auriculares Airlite Fit Wired – Minecraft Dungeons II diseñados para una experiencia de audio superior:

Licencia oficial de Mojang y Nintendo

Lleva tus aventuras de Minecraft allá donde vayas con Mojang y los auriculares con cable Airlite Fit oficialmente licenciados por Nintendo. Somete a rigurosos controles de calidad y seguridad para obtener la licencia oficial para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite y Nintendo Switch – modelo OLED.

Presume de tu fandom por Minecraft

Estos cascos dan vida a Minecraft Dungeons II con un diseño audaz y llamativo, diseñado para mostrar tu pasión.

Diseño Superior Ligero

Un diseño ligero que garantiza una comodidad total durante esas sesiones de juego de horas

Altavoces de alta calidad de 40 mm

Unos altavoces over-ear superiores de 40 mm producen agudos nítidos y graves atronadores.

Micrófono bidireccional con función de cambio a silencio

Permite una voz cristalina para tus compañeros con menos ruido de fondo y ambiental, o simplemente sube el micrófono para silenciarlo.

Almohadillas premium sobre las orejas.

Las almohadillas de punto se ajustan perfectamente sobre el oído para mayor comodidad, mejor respuesta de graves y mejor aislamiento acústico.

A continuación, la lista completa de las funciones de las Fundas de Viaje PlayTrek para transportar tu consola de forma segura:

Licencia oficial de Mojang y Nintendo

Lleva tus aventuras de Minecraft a donde vayas con esta funda oficialmente licenciada para Nintendo Switch™ 2. Esta funda también funciona con Nintendo Switch™ y Nintendo Switch™ – modelo OLED.

Presume de tu fandom por Minecraft

La funda de Dungeons II da vida al juego con un diseño audaz y llamativo protagonizado por Valorie y Creepers, permitiéndote mostrar tu pasión allá donde vayas. La funda Great Outdoors presenta un diseño único de Minecraft con parches de gancho y lazo para darle un toque extra que facilita reconocerla en una mochila o bolsa de viaje.

Protección exterior robusta

Una carcasa resistente moldeada de EVA y un exterior de cuero sintético de PU protegen tu consola de golpes y caídas al moverte.

Solapa interior acolchada con almacenamiento

La solapa interior protege la pantalla y guarda los cartuchos de juego para mayor comodidad y seguridad.

Almacenamiento de accesorios

El interior cuenta con un bolsillo de malla para accesorios como cables y auriculares.

Portabilidad lista para viajar

Incluye un asa para transportar, ofreciendo una protección fácil en movimiento.

A continuación, la lista completa de funciones del mando inalámbrico Minecraft Rematch para XBOX diseñadas para una experiencia de control precisa:

Conectividad Multiplataforma

Conéctate con wifi de 2,4 GHz, Bluetooth® (BLE) y un cable de juego y carga de 3 metros para jugar en XBOX, PC, Android Mobile y dispositivos de streaming de juegos.

Diseño RGB de Minecraft

Da vida a tu aventura con iluminación RGB personalizable que ilumina el icónico diseño de Minecraft™ y realza cada viaje.

Palancas premium TMR

La tecnología de detección de nueva generación ofrece una sensibilidad ultra alta y un control rápido como un rayo y preciso para un rendimiento premium

Botones de acción rápida mapeables

Reasigna funciones a los dos botones traseros programables para reacciones más rápidas y una experiencia de juego más personalizada.

Disparadores de efecto Hall

Los disparadores True Hall-Effect y los topes de disparador de 3 posiciones ofrecen una respuesta más rápida y un recorrido personalizable del gatillo para un mayor control.

Controles avanzados de audio

Los controles de audio patentados a bordo de Game/Chat permiten ajustar el volumen y el equilibrio del chat al vuelo, con un conector de 3,5 mm y un botón de silencio para el micrófono

Control Hub Companion App

Reasigna botones, ajusta la configuración, actualiza el firmware, ejecuta diagnósticos y más con la app Control Hub en XBOX y PC.