Nuki revienta los precios por el Amazon Prime Day: su cerradura inteligente más vendida cae a mínimo histórico

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Nuki despliega sus ofertas de Amazon Prime Day: máxima seguridad inteligente al mejor precio del año.

Con la llegada de los pre-deals del Amazon Prime Day, el gigante europeo de la seguridad inteligente Nuki desploma el precio de su emblemática Smart Lock Go y su pack con Keypad, facilitando la automatización del hogar sin obras ni complicaciones técnicas.

La evolución de la tecnología aplicada al hogar inteligente ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en un estándar cotidiano que redefine nuestra relación con el espacio doméstico. Con la llegada de una nueva edición de Amazon Prime Day, Nuki, el fabricante líder indiscutible en soluciones de acceso inteligente en Europa, vuelve a dar un golpe sobre la mesa. La compañía ha anunciado una campaña de descuentos excepcionales que afecta directamente a sus productos más populares, permitiendo a miles de usuarios modernizar las puertas de sus hogares sin necesidad de realizar costosas obras ni modificar el bombín original.

Los primeros movimientos de esta gran cita comercial arrancan hoy mismo, 29 de septiembre, con la activación de los codiciados pre-deals, diseñados para calentar motores de cara a los días grandes del evento oficial, fijados para el 6 y 7 de octubre. Durante esta ventana temporal, la firma austriaca despliega una estrategia comercial muy agresiva que busca democratizar el acceso sin llaves, consolidando su ecosistema domótico en los hogares españoles con rebajas que alcanzan mínimos históricos.

Un ecosistema en expansión: la revolución del acceso sin llaves

El catálogo de Nuki ha sabido entender las necesidades reales del consumidor europeo, priorizando una premisa fundamental: la instalación no intrusiva. Frente a alternativas tradicionales que obligan a cambiar cerraduras enteras o a requerir la intervención de cerrajeros profesionales, los dispositivos de la marca se montan directamente en el lado interior de la puerta en apenas unos minutos y utilizando únicamente un destornillador. Esta versatilidad convierte a sus cerraduras en la opción predilecta tanto para propietarios como para inquilinos de viviendas de alquiler.

La gran protagonista de esta campaña promocional es la Nuki Smart Lock Go, una solución que sintetiza la experiencia acumulada por la marca en materia de ingeniería de seguridad y conectividad. Este dispositivo se comercializará por 109 euros, desplomándose desde sus 149 euros habituales. Asimismo, para aquellos usuarios que busquen una experiencia completa desde el primer día, se ha preparado un pack conjunto: el Nuki Smart Lock Go acompañado del Keypad, cuyo precio se reduce hasta los 159 euros (frente a los 209 euros del Home Set Basic).

Hace tiempo hicimos el análisis de Nuki Smart Lock Pro que os recomendamos leer

Ingeniería y conectividad al servicio del confort diario

Profundizando en las entrañas tecnológicas de la Nuki Smart Lock Go, nos encontramos ante un dispositivo que equilibra con maestría la eficiencia energética y las prestaciones de conectividad avanzada. A diferencia de modelos anteriores que requerían un Bridge físico adicional para el control a distancia, esta versión integra conectividad Wi-Fi y Bluetooth directas, además de incorporar de forma nativa soporte para Matter a través de Thread.

Esta arquitectura abierta garantiza una integración fluida y sin fisuras con los principales ecosistemas del mercado, permitiendo su gestión a través de Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit y Homey. Entre las funciones automatizadas más aplaudidas por los entusiastas de la domótica destaca la tecnología Auto Unlock, capaz de detectar la proximidad del usuario mediante el smartphone para desbloquear la puerta de manera totalmente autónoma al regresar a casa cargado de compras.

La seguridad, pilar fundamental de la compañía, se sustenta en protocolos de cifrado de extremo a extremo comparables a los utilizados en la banca online. No en vano, los dispositivos de la marca han obtenido repetidas certificaciones de excelencia por parte de institutos independientes como AV-Test, garantizando la estricta protección de la privacidad y el cumplimiento normativo bajo los estándares europeos del RGPD.

El complemento perfecto: flexibilidad absoluta con el Nuki Keypad

La incorporación del Keypad en el pack promocional representa un salto cualitativo en la usabilidad del sistema. Pensado específicamente para aquellos momentos en los que preferimos salir de casa sin el teléfono móvil —ya sea para practicar deporte, pasear o permitir el acceso puntual a terceras personas—, este teclado numérico retroiluminado permite la apertura mediante un código de seis dígitos.

La gestión de los códigos se realiza de manera centralizada y completamente segura desde la aplicación móvil de Nuki. Los propietarios pueden generar llaves virtuales temporales o recurrentes, algo sumamente útil para la gestión de familiares, personal de limpieza o invitados en viviendas de uso turístico. Gracias al registro de actividad (log de eventos) integrado en la app, el usuario mantiene en todo momento el control absoluto de quién entra y sale de la vivienda, recibiendo notificaciones en tiempo real.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Es compatible la Nuki Smart Lock Go con cualquier tipo de puerta?

La Smart Lock Go es compatible con la gran mayoría de cerraduras de perfil europeo equipadas obligatoriamente con función de emergencia o doble embrague completo. El fabricante ofrece un sencillo test de compatibilidad online en su página web para verificar el tipo de bombín antes de realizar la compra.

¿Se necesita algún dispositivo adicional para controlar la cerradura fuera de casa?

No. La Smart Lock Go integra conectividad Wi-Fi y soporte Thread/Matter, por lo que no es obligatorio adquirir un puente (Bridge) externo para gestionar las aperturas y automatizaciones de forma remota desde cualquier lugar del mundo.

¿Cuál es la autonomía de las baterías y cómo se reemplazan?

El dispositivo funciona de serie con cuatro pilas alcalinas AA, ofreciendo una vida útil estimada de entre cuatro y seis meses bajo un uso estándar. Cuando el nivel de carga desciende al 20%, la aplicación emite una alerta visual y acústica para proceder a su reemplazo, que se realiza en segundos sin herramientas. Además, existe la opción de adquirir por separado el Nuki Power Pack recargable por USB-C.

¿Qué nivel de seguridad ofrece el sistema frente a intrusiones digitales?

Nuki implementa sistemas de cifrado de extremo a extremo de grado bancario. Sus soluciones han sido evaluadas y certificadas positivamente en repetidas ocasiones por organismos de ciberseguridad independientes como AV-Test, garantizando la máxima protección frente a ataques informáticos.

¿Qué pasa si me quedo sin batería o pierdo el teléfono?

Además del propio teléfono inteligente y del Keypad numérico, la cerradura permite conservar la llave física tradicional por el lado exterior siempre que el cilindro cuente con la función de emergencia adecuada, garantizando que nunca te quedes sin acceso a tu hogar.