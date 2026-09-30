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¡La colaboración de Diablo Immortal x Spawn ya está disponible!

La colaboración de Diablo Immortal x Spawn ya está disponible. Uno de los antihéroes más emblemáticos del cómic llega a Santuario en un evento cruzado de un mes en el que dos de los mundos más oscuros de la fantasía se unen. Los jugadores podrán disfrutar de una experiencia de juego única basada en Spawn, la legendaria creación de Todd McFarlane, enfrentarse al gobernante demoníaco Malebolgia y conseguir recompensas inspiradas en el mismísimo engendro del infierno.

Este evento temporal incluye:

Dos nuevos eventos de juego, incluyendo un desafío global para la comunidad contra Malebolgia y una mazmorra basada en el engendro del infierno.

incluyendo un desafío global para la comunidad contra Malebolgia y una mazmorra basada en el engendro del infierno. Recompensas y cosméticos temáticos de Spawn que cambian el aspecto y la experiencia de jugar con tu héroe.

que cambian el aspecto y la experiencia de jugar con tu héroe. Poderes a base de necroplasma, enemigos brutales y desafíos sobrenaturales sacados directamente del universo de Spawn.

No te pierdas la cinemática de la colaboración para celebrar el lanzamiento, y descubre todo lo que conlleva esta colaboración infernal en el blog.

Si te perdiste la mesa de dibujo de la BlizzCon en la que Todd McFarlane y el artista de Diablo Immortal hicieron que los personajes de Diablo cobraran vida en el universo de Spawn, puedes verla en este vídeo.

Ya seas fan de Spawn desde hace tiempo, un aventurero veterano o sea tu primera vez en Santuario, no te pierdas todo lo que traerá consigo esta colaboración infernal.

¡Nos vemos en Santuario!