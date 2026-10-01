Los Cuervos Sangrientos y los Ángeles Oscuros se unen en el CGI de los Marines Espaciales de DAWN OF WAR IV

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HERMANOS DE ARMAS:

LOS CUERVOS SANGRIENTOS Y LOS ÁNGELES OSCUROS SE UNEN

EN EL CGI DE LOS MARINES ESPACIALES DE DAWN OF WAR IV

Deep Silver y KING Art Games han presentado hoy la introducción CGI completa de los Marines Espaciales de Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Los Cuervos Sangrientos y los Ángeles Oscuros por fin luchan juntos en la batalla por Kronus. Prepárate para la alianza del milenio.

Los Marines Espaciales son los defensores por excelencia de la Humanidad, equipados con antiguas servoarmaduras y las mejores armas que el Imperium puede proporcionar. Afrontan las misiones más difíciles, combaten contra los enemigos más letales y salen victoriosos allí donde soldados inferiores serían aniquilados. Pero, en Kronus, incluso los Adeptus Astartes pueden verse llevados al límite.

Los misteriosos Cuervos Sangrientos tienen una larga historia con Kronus, un mundo de reclutamiento crucial para su capítulo. Cuando la Gran Fisura partió la galaxia en dos, el capitán Cyrus, Jonah Orion y sus fuerzas quedaron atrapados en el lado equivocado, aislados de cualquier refuerzo. Tras sufrir numerosas bajas, regresan a Kronus con la esperanza de reponer sus filas. Pero, en lugar de encontrar alivio, chocan contra oleadas de fuerzas xenos. La derrota parece inevitable hasta que los Ángeles Oscuros llegan para cambiar el curso de la batalla…

Ve el tráiler aquí:

Warhammer 40,000: Dawn of War IV se lanzará el 3 de diciembre de 2026, mientras que los jugadores de la Commander Edition podrán desplegar sus fuerzas desde el 30 de noviembre gracias al acceso anticipado de 3 días. Ambas ediciones ya están disponibles para reservar con un 10 % de descuento. La guerra continuará mucho después del lanzamiento. El Año Uno incluirá actualizaciones gratuitas con el regreso del modo Cruzada, nuevos mapas, modos y comandantes, además del Editor de misiones, junto con dos grandes expansiones de historia que profundizarán en el conflicto de Kronus e introducirán una nueva facción jugable en el campo de batalla.

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NOTAS PARA EDITORES:

Los materiales más recientes están disponibles aquí: Dawn of War IV – Materiales – Servidor de prensa de PLAION

Título: Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Plataforma: PC

Género: ETR

Desarrollador: KING Art Games

Editor: Deep Silver / PLAION

Fecha de lanzamiento: 3 de diciembre (Commander Edition el 30 de noviembre)

Sitio web: dawnofwar4.com

Acerca de Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Dawn of War IV ofrece una experiencia de estrategia en tiempo real de ciencia ficción inolvidable, ambientada en una recreación fiel del querido universo de Warhammer 40,000. Ponte al mando de cuatro facciones en una historia épica que abarca varias campañas no lineales, enfréntate a otros jugadores en intensos combates multijugador y disfruta de modos favoritos de los fans, como Última resistencia, Escaramuza y muchos más.

Acerca de KING Art Games

KING Art es un desarrollador de videojuegos independiente que celebra 25 años de experiencia creando juegos de alta calidad para todas las plataformas principales. Más de 100 empleados, distribuidos en varios equipos, trabajan desde las oficinas de Bremen, Alemania, junto con aproximadamente el mismo número de profesionales independientes de todo el mundo. Fundada en 2000, KING Art ha lanzado desde entonces más de 50 títulos de distintos géneros, con especial atención a los juegos narrativos, los RPG y los juegos de estrategia. La compañía y sus juegos han recibido numerosos premios de prestigio, entre ellos los de Mejor juego de estrategia y Mejor estudio de desarrollo, además de varios galardones alemanes a «Juego del año» y «Estudio del año». KING Art es desarrollador autorizado para las plataformas de Microsoft, Sony y Nintendo, y miembro de Verband der deutschen Games-Branche (GAME).

Acerca de PLAION

PLAION es una empresa dinámica y diversificada del sector global del entretenimiento, especializada en crear franquicias que cautivan a públicos de todo el mundo. Con una amplia red de ocho estudios de desarrollo de videojuegos, quince oficinas regionales de publicación, tres sellos editoriales de videojuegos —entre ellos Deep Silver— y PLAION PICTURES como distribuidora y editora cinematográfica independiente, la compañía amplía su alcance mediante la producción de productos de merchandising y una extensa capacidad de distribución global. Fundada hace tres décadas, PLAION se ha consolidado firmemente en el sector del entretenimiento. Gracias a una variada oferta de servicios y soluciones, PLAION es el socio editorial de referencia para juegos de consola y PC, tanto en canales físicos como digitales. Además, su sólida presencia en el ámbito de la realidad virtual (RV) pone de manifiesto el compromiso de la compañía con experiencias de juego diversas. PLAION forma parte de Embracer Group.

Acerca de Deep Silver

Deep Silver es el principal sello editorial de PLAION y el hogar de cautivadores mundos de videojuegos, desde el apasionante entorno posapocalíptico de Metro y los retorcidos paraísos de Dead Island hasta los auténticos paisajes medievales de Kingdom Come: Deliverance. Para obtener más información, visita www.deepsilver.com

Acerca de Games Workshop®

Games Workshop® Group PLC (LSE:GAW.L), con sede en Nottingham, Reino Unido, produce las mejores miniaturas

de fantasía del mundo. Games Workshop diseña, fabrica, comercializa y distribuye su gama de

juegos, miniaturas, novelas y kits de modelismo de Warhammer® Age of Sigmar® y Warhammer® 40,000®

a través de más de 570 tiendas propias (bajo las marcas Games Workshop® o Warhammer®),

la tienda online www.games-workshop.com y canales minoristas independientes en más de 50

países de todo el mundo. Encontrarás más información sobre Games Workshop y sus otras marcas relacionadas, así como sobre sus

gamas de productos (incluidas nuestra división editorial «Black Library» y nuestro estudio especializado en miniaturas de resina

«Forge World») en www.warhammer.com.