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F1 25, Hunt: Showdown 1896 y Earth Defense Force: World Brothers 2 son los juegos gratis del mes de octubre 2026 de PlayStation Plus

Se podrán descargar a partir del 6 de octubre hasta el 2 de noviembre

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los juegos mensuales de octubre del servicio PlayStation Plus, que estarán disponibles* para descarga desde el 6 de octubre hasta el 2 de noviembre. Los miembros de PlayStation Plus tienen hasta el lunes 5 de octubre para añadir los juegos del mes de septiembre a sus bibliotecas de juegos.



F1 25 | PS5

El videojuego oficial del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2025 de la FIA permite a los jugadores dejar su marca en el mundo del motor. El título ofrece experiencias para un único jugador con Carrera y Mi Equipo 2.0, donde los usuarios toman el control de un equipo de Fórmula 1 para crear sus propias historias. Asimismo, es posible competir online contra otros usuarios en el nuevo modo multijugador F1 World, compitiendo como equipo contra pilotos controlados por la IA.

Hunt: Showdown 1896 | PS5

Esta entrega representa una nueva era en los exigentes shooters de extracción. Ambientado en corruptos remansos perdidos de la historia, los jugadores luchan en solitario o en grupo contra un mal atemporal, monstruos retorcidos y otros cazadores desesperados por hacerse con la recompensa. El título ofrece una experiencia absorbente en la que los participantes compiten por rastrear a los jefes, enviarlos al infierno, hacerse con su botín y luchar para lograr la extracción. Es posible jugar en solitario o formar un equipo de hasta tres integrantes.

Earth Defense Force: World Brothers 2 | PS5, PS4

La Tierra cuadrada sufre el ataque de enemigos gigantes y los jugadores deben rescatar a los compañeros de equipo esparcidos por el mundo. El título permite crear equipos propios seleccionando cuatro compañeros de entre los reunidos, diseñando el equipo perfecto para el estilo de juego de cada usuario y eligiendo el equipamiento. Además de los soldados de la serie principal de EDF, el juego incluye efectivos de entregas derivadas y enemigos clásicos rediseñados en formato vóxel que se unen a la lucha en este mundo. El modo cooperativo permite hasta cuatro jugadores online y dos en local con pantalla dividida en ambas consolas.

Avatares de Spider-Man Brand New Day

A partir del 6 de octubre y por tiempo limitado**, estarán disponibles avatares de Spider-Man: Brand New Day de edición limitada en exclusiva en Sony Pictures Core. Los miembros de PlayStation Plus pueden reclamarlos en la aplicación sin coste adicional. Quienes no sean miembros deberán adquirir o alquilar Spider-Man: Brand New Day en Sony Pictures Core para conseguirlos. Esta promoción termina el 20 de octubre de 2026, y el código de cupón de los avatares caduca el 6 de octubre de 2027.

Packs exclusivos de HorrorFest

Para celebrar la época más terrorífica del año, los miembros pueden disfrutar de packs de artículos de terror en una gran variedad de juegos de PS5***. Entre los packs confirmados se incluyen el pack de terror de Call of Duty: Warzone (disponible el 1 de octubre), el pack de inicio de Hunt: Showdown 1896 (disponible el 6 de octubre) y el pack temático de Draugr del T3 de Overwatch 2 (7 de octubre). Se requiere el juego base para acceder al contenido de estos packs. Habrá más sorpresas de HorrorFest para los miembros de PlayStation Plus en las próximas semanas. Más información sobre HorrorFest aquí.

* El catálogo de juegos mensuales de PlayStation Plus puede variar según la región. Visitad PlayStation Store el día del lanzamiento para obtener más información. PS Plus está sujeto a una tarifa de suscripción recurrente que se renueva automáticamente hasta que se cancele. Se aplican restricciones de edad. Se aplican términos y condiciones: play.st/psplus-usageterms

** La promoción termina el 20 de octubre de 2026. El código de cupón de los avatares caduca el 6 de octubre de 2027. Con licencia únicamente para uso del consumidor. No transferible, ni apto para venta o reventa. Disponible en regiones con Sony Pictures Core.

*** Se requiere el juego base para acceder al contenido de los packs.