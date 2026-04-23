Alexa+ ya disponible en España: «La nueva generación de Alexa impulsada con IA»

Todavía recuerdo la primera vez que utilicé Alexa como si fuera ayer. Acababa de llegar a España después de estar trabajando una temporada en Alemania. Mi mujer, cansada de oírme hablar sin parar de esta tecnología, decidió regalármela por mi cumpleaños en noviembre de 2018. Fue uno de los mejores regalos que he recibido. Lo primero que hice, casi sin pensarlo, fue preguntarle cuándo jugaba el Madrid. En cuestión de segundos, me respondió con todos los detalles del partido. Me quedé fascinado—poder hablar con un dispositivo y que me entendiera me pareció algo verdaderamente mágico. Después le pedí que pusiera una canción de Extremoduro y, sin más, empezó a sonar por toda la casa… Pura magia.

Alexa se ha integrado en el día a día de los hogares españoles, gestionando la agenda familiar, poniendo la radio, reproduciendo música, y ocupándose de esos pequeños detalles que hacen que todo funcione. Después de ocho años en España, ya es parte de la familia… Solo en los últimos tres años, los clientes españoles han interactuado con Alexa más de 27.000 millones de veces.

Hoy anunciamos un nuevo capítulo para Alexa en España—la hemos llamado Alexa+. La nueva generación de Alexa no solo es más inteligente, sino que realmente es capaz de pasar a la acción en el mundo real. Reservar mesa en restaurantes. Hacer la compra. Controlar la seguridad de casa. Descubrir música nueva. Organizar tu agenda. Alexa+ lo gestiona todo de forma natural, hablando contigo. ¿Y lo mejor? Los clientes españoles pueden probar Alexa+ desde hoy apuntándose a nuestro programa de Acceso Anticipado.

Yo llevo meses probando Alexa+, y estas son algunas de las cosas que más me han sorprendido.

Las conversaciones simplemente fluyen

Lo primero que notas es lo fácil que resulta todo. No estás hablando con una máquina, estás charlando con alguien que te entiende. Frases a medias, expresiones coloquiales, ideas complejas… todo fluye de forma natural. Alexa capta lo que realmente quieres decir, no solo entiende las palabras que usas.

Además, conoce y entiende la diversidad y riqueza de la cultura española. Sabe la diferencia entre una tortilla de patatas con cebolla o sin ella, conoce a Mecano y a C. Tangana, entiende que «vale» puede significar mil cosas diferentes, y que la paella es valenciana. Dile que recuerde tu artista favorito y sabrá perfectamente a qué te refieres cuando le pidas que ponga su música.

Alexa+ pasa a la acción

Alexa+ funciona con modelos de lenguaje avanzados (Large Language Models) a través de Amazon Bedrock. La IA hace que Alexa+ sea mucho más conversacional e inteligente, pero lo realmente revolucionario es su habilidad para pasar a la acción en el mundo real. Hemos creado una arquitectura completamente nueva que conecta cientos de servicios y dispositivos, haciendo que la inteligencia cobre vida.

Un chatbot que responde preguntas es útil, por supuesto. Pero una asistente que hace las cosas por ti te cambia el día. Alexa+ ahora puede actuar en el mundo real, completando tareas de principio a fin. Alexa+ no solo puede crear una playlist con tu música favorita, sino que puede empezarla a reproducir de inmediato. No solo te recomienda un regalo para tu madre, sino que lo compra y te avisa cuando llega. Alexa+ no solo puede decirte qué necesitas para organizar una fiesta de cumpleaños, sino que también puede redactar una invitación y mandarla a tus contactos.

Alexa+ se conecta a servicios que usamos cada día en España: reproduce música a través de Amazon Music, Spotify o Apple Music, reserva mesa en restaurantes con The Fork, controla tu hogar inteligente, te informa con noticias proporcionadas porlos principales medios nacionales como El País, El Mundo, Marca y As, y sintoniza prácticamente todas las emisoras locales de radio. Y seguiremos sumando socios: pronto llegarán Cabify, CoverManager y Fever.

Personal y proactiva

Más allá de ser inteligente, Alexa+ es considerada y tiene sentido del humor cuando toca. Cuanto más hablas con ella, más útil se vuelve. Ya no es solo «Alexa», es tu Alexa. Aprende tus gustos, tus rutinas, tu música, tus libros, lo que no te gusta comer. Su tono se adapta según la conversación, así que, si gana tu equipo, te hablará más contenta cuando le preguntes por el partido. Si pierde, entenderá tu decepción. Con identificación visual y de voz, reconoce a cada miembro de la familia y adapta sus respuestas.

Cuéntale a Alexa+ cómo es tu día a día o tus preferencias cuando viajas, y hará que todo fluya mejor. ¿Día duro en el trabajo? Puede bajar las luces y poner tu playlist favorita cuando llegues a casa. Recordará que tu madre es vegetariana o que a tu hijo no le gustan las espinacas, y lo tendrá en cuenta al recomendarte restaurantes o recetas.

Alexa+ está ahí cuando la necesitas, sin molestar

Alexa+ se anticipa a lo que necesitas. Calienta la casa antes de que llegues, enciende la cafetera cuando te levantas, te avisa de nuevos episodios de tu serie favorita. Esta anticipación inteligente cambia tu relación con la tecnología: en lugar de reclamarte atención, mejora tu vida discretamente.

En Amazon, lo llamamos inteligencia ambiental. Tecnología que está cuando la necesitas pero que desaparece cuando no. Alexa+ siempre está ahí, pero sin distraerte de lo importante. Se coordina con tus dispositivos para ofrecerte experiencias personalizadas según la hora del día, dónde estés en casa y tus costumbres.

Accesible donde sea, cuando sea

Para poder ser realmente útil, Alexa+ siempre va contigo. Ya sea en la cocina con tu Echo Show, en el salón viendo la tele con tu Fire TV, o en la oficina trabajando con el portátil. Pronto los usuarios en España también podrán acceder a Alexa+ directamente desde el navegador. Este nuevo punto de acceso adapta Alexa a tus necesidades. A veces, cuando necesitas profundizar en un tema, es mejor tener un teclado y escribir en una pantalla.

Pero lo realmente potente es cómo tus conversaciones continúan sin interrupciones. Empiezas buscando recetas de cena en tu Echo Show de la cocina, sigues en el móvil de camino al súper, y Alexa+ retoma justo donde lo dejaste. Recuerda el contexto y de qué estabais hablando. Alexa+ no pierde el hilo.

Hace poco, mi mujer y yo adoptamos un cachorro y empecé a buscar consejos sobre la mejor manera de adiestrarle desde el portátil. Poder ver vídeos y leer guías en pantalla grande fue muy útil. Pero lo mejor vino a la mañana siguiente: mientras preparaba el desayuno en la cocina, le pregunté a Alexa sobre dudas que me habían quedado pendientes la noche anterior—qué premios usar, cómo enseñarle a sentarse—y ella sabía perfectamente de qué hablábamos. Cambié de dispositivo, pero la conversación siguió intacta.

Comprar es intuitivo

¿Se te acaba el papel de cocina? Díselo a Alexa y te sugerirá tu marca habitual al mejor precio, confirmando contigo antes de pedirlo. ¿Vas a hacer la cena? Crea la lista de la compra teniendo en cuenta lo que come cada uno. Hace seguimiento de los envíos, te avisa si baja el precio de algo que quieres, y te ayuda a descubrir productos que te pueden interesar. También compara características, resume opiniones verificadas de otros clientes y sugiere productos complementarios. Hablar con ella es como pedirle consejo a un amigo que sabe del tema.

Controla tu casa de forma natural

Las familias españolas tienen millones de dispositivos de hogar inteligente conectados a Alexa. Ahora, con Alexa+ podrán controlar su casa hablando de forma natural. Di ‘Está oscuro’ y Alexa encenderá las luces, o ‘Hace calor aquí’ y Alexa pondrá en marcha el aire acondicionado. También puedes crear Rutinas personalizadas solo con la voz, combinando varias acciones, como ajustar las luces, poner música y decirte el tiempo que va a hacer. Sin necesidad de abrir la app de Alexa.

Alexa también se mueve por la casa contigo. Si estás cocinando y dices «Alexa, pon mi artista favorito» lo pondrá en tu Echo Show de la cocina. Cuando vayas al salón solo di «Alexa, pasa la música aquí» y lo hará, sin cortes.

Pronto, los clientes que tengan un timbre inteligente Ring podrán controlar la actividad alrededor de su casa de forma totalmente intuitiva. Solo di «Alexa, ¿ha llegado algún paquete hoy?», y se conectará a tu cámara Ring, analizará el vídeo y te mostrará si alguien ha dejado algo en la puerta.

Genuinamente local

Alexa+ no es una simple traducción de una experiencia diseñada en Estados Unidos. Equipos de ingenieros, diseñadores, lingüistas computacionales y expertos en producto —muchos de ellos basados en España— han trabajado durante años para crear una experiencia que sea auténticamente local.

Nuestro objetivo ha sido que los clientes sientan que Alexa+ pertenece a su hogar. Y para lograrlo, nuestros equipos han puesto mucha atención en que la nueva Alexa entendiera toda nuestra riqueza y diversidad, desde los matices del lenguaje hasta las normas no escritas que todo el mundo conoce.

Tomemos la palabra «vale». Puede significar «de acuerdo», «entiendo», «perfecto», o simplemente ser una muletilla para seguir la conversación. Ese matiz cultural es lo que hace que la tecnología se sienta como parte de tu vida. O cuando dices «venga» —que puede ser una despedida, un ánimo, o una forma de decir «vamos»— Alexa+ entiende el contexto.

Además, gracias a la inteligencia artificial generativa, Alexa+ puede aprender nuevas lenguas de forma más rápida y natural. Es esta combinación —tecnología que entiende la vida en España— lo que hace que Alexa+ parezca que siempre ha estado en la familia.

Alexa+ está diseñada pensando en tu privacidad y seguridad

Hemos diseñado Alexa+ como hacemos concualquier producto: pensando en ti para proteger tu privacidad y seguridad, darte transparencia y darte control sobre tus datos.

Por ejemplo, el panel de Privacidad de Alexa te permite revisar y gestionar tus interacciones con Alexa+ en un solo sitio. Puedes escuchar exactamente lo que Alexa oyó, revisar los archivos que has compartido, cambiar cuánto tiempo se guardan tus grabaciones de voz, y mucho más. Todo está en la app de Alexa y online, fácil de encontrar.

Alexa+ es gratis para los clientes Prime en España

Durante el Acceso Anticipado, Alexa+ es gratuita. Este programa nos permite obtener feedback de nuestros clientes y continuar mejorando la experiencia. Esto es solo el principio.

Después del Acceso Anticipado, costará 22,99€ al mes, pero estará incluida para todos los clientes Prime. Alexa+ se convierte un nuevo beneficio para los clientes Prime, junto con entregas rápidas y gratuitas, ofertas exclusivas durante Prime Day, acceso a más de 100 millones de canciones con Amazon Music, o almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos, entre otros.

El Acceso Anticipado de Alexa+ se lanza hoy en España. Para tener acceso inmediato, puedes comprar un dispositivo Echo compatible. Si ya tienes un dispositivo compatible, regístrate en www.amazon.es/nuevalexa y te enviaremos una invitación para unirte al programa. Vamos a invitar a cientos de miles de clientes en las próximas semanas.

Los nuevos Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max y Echo Studio están diseñados específicamente para Alexa+, con más potencia de procesamiento, memoria yedge computing con sensores de última generación.

Estamos muy ilusionados con traer Alexa+ a España, y tenemos muchas ganas de que pruebes esta nueva experiencia.