Alexa+ ya disponible en España: «La nueva generación de Alexa impulsada con IA»

¿Cómo es la experiencia Alexa+?
- Conversaciones que fluyen: Alexa+ entiende expresiones coloquiales y el contexto, además está diseñada para sentirse genuinamente local en España. Permite mantener conversaciones naturales sin repetir “Alexa” y cambiar de tema como en una charla real.
- De la charla a la acción: puede reproducir esa playlist al momento, ayudarte a organizar una celebración o recomendar y completar compras. Se pueden crear Rutinas complejas solo conversando, sin abrir la app, y además, permite hacer compras más intuitivas con sugerencias, seguimiento de envíos y alertas de bajadas de precio.
- Personal, proactiva y “ambiental”: aprende rutinas y preferencias, se anticipa sin molestar y mantiene el hilo entre dispositivos, por ejemplo, se lleva la conversación del Echo a otro dispositivo o al móvil y continuar justo donde lo dejaste. Esta nueva generación recuerda lo importante (gustos, rutinas, preferencias) para respuestas más útiles.
¿Qué es Alexa+?
Todavía recuerdo la primera vez que utilicé Alexa como si fuera ayer. Acababa de llegar a España después de estar trabajando una temporada en Alemania. Mi mujer, cansada de oírme hablar sin parar de esta tecnología, decidió regalármela por mi cumpleaños en noviembre de 2018. Fue uno de los mejores regalos que he recibido. Lo primero que hice, casi sin pensarlo, fue preguntarle cuándo jugaba el Madrid. En cuestión de segundos, me respondió con todos los detalles del partido. Me quedé fascinado—poder hablar con un dispositivo y que me entendiera me pareció algo verdaderamente mágico. Después le pedí que pusiera una canción de Extremoduro y, sin más, empezó a sonar por toda la casa… Pura magia.
Alexa se ha integrado en el día a día de los hogares españoles, gestionando la agenda familiar, poniendo la radio, reproduciendo música, y ocupándose de esos pequeños detalles que hacen que todo funcione. Después de ocho años en España, ya es parte de la familia… Solo en los últimos tres años, los clientes españoles han interactuado con Alexa más de 27.000 millones de veces.
Hoy anunciamos un nuevo capítulo para Alexa en España—la hemos llamado Alexa+. La nueva generación de Alexa no solo es más inteligente, sino que realmente es capaz de pasar a la acción en el mundo real. Reservar mesa en restaurantes. Hacer la compra. Controlar la seguridad de casa. Descubrir música nueva. Organizar tu agenda. Alexa+ lo gestiona todo de forma natural, hablando contigo. ¿Y lo mejor? Los clientes españoles pueden probar Alexa+ desde hoy apuntándose a nuestro programa de Acceso Anticipado.
Yo llevo meses probando Alexa+, y estas son algunas de las cosas que más me han sorprendido.
Las conversaciones simplemente fluyen
Lo primero que notas es lo fácil que resulta todo. No estás hablando con una máquina, estás charlando con alguien que te entiende. Frases a medias, expresiones coloquiales, ideas complejas… todo fluye de forma natural. Alexa capta lo que realmente quieres decir, no solo entiende las palabras que usas.
Además, conoce y entiende la diversidad y riqueza de la cultura española. Sabe la diferencia entre una tortilla de patatas con cebolla o sin ella, conoce a Mecano y a C. Tangana, entiende que «vale» puede significar mil cosas diferentes, y que la paella es valenciana. Dile que recuerde tu artista favorito y sabrá perfectamente a qué te refieres cuando le pidas que ponga su música.
Alexa+ pasa a la acción
Alexa+ funciona con modelos de lenguaje avanzados (Large Language Models) a través de Amazon Bedrock. La IA hace que Alexa+ sea mucho más conversacional e inteligente, pero lo realmente revolucionario es su habilidad para pasar a la acción en el mundo real. Hemos creado una arquitectura completamente nueva que conecta cientos de servicios y dispositivos, haciendo que la inteligencia cobre vida.
Un chatbot que responde preguntas es útil, por supuesto. Pero una asistente que hace las cosas por ti te cambia el día. Alexa+ ahora puede actuar en el mundo real, completando tareas de principio a fin. Alexa+ no solo puede crear una playlist con tu música favorita, sino que puede empezarla a reproducir de inmediato. No solo te recomienda un regalo para tu madre, sino que lo compra y te avisa cuando llega. Alexa+ no solo puede decirte qué necesitas para organizar una fiesta de cumpleaños, sino que también puede redactar una invitación y mandarla a tus contactos.
Alexa+ se conecta a servicios que usamos cada día en España: reproduce música a través de Amazon Music, Spotify o Apple Music, reserva mesa en restaurantes con The Fork, controla tu hogar inteligente, te informa con noticias proporcionadas porlos principales medios nacionales como El País, El Mundo, Marca y As, y sintoniza prácticamente todas las emisoras locales de radio. Y seguiremos sumando socios: pronto llegarán Cabify, CoverManager y Fever.
Personal y proactiva
Más allá de ser inteligente, Alexa+ es considerada y tiene sentido del humor cuando toca. Cuanto más hablas con ella, más útil se vuelve. Ya no es solo «Alexa», es tu Alexa. Aprende tus gustos, tus rutinas, tu música, tus libros, lo que no te gusta comer. Su tono se adapta según la conversación, así que, si gana tu equipo, te hablará más contenta cuando le preguntes por el partido. Si pierde, entenderá tu decepción. Con identificación visual y de voz, reconoce a cada miembro de la familia y adapta sus respuestas.
Cuéntale a Alexa+ cómo es tu día a día o tus preferencias cuando viajas, y hará que todo fluya mejor. ¿Día duro en el trabajo? Puede bajar las luces y poner tu playlist favorita cuando llegues a casa. Recordará que tu madre es vegetariana o que a tu hijo no le gustan las espinacas, y lo tendrá en cuenta al recomendarte restaurantes o recetas.
Alexa+ está ahí cuando la necesitas, sin molestar
Alexa+ se anticipa a lo que necesitas. Calienta la casa antes de que llegues, enciende la cafetera cuando te levantas, te avisa de nuevos episodios de tu serie favorita. Esta anticipación inteligente cambia tu relación con la tecnología: en lugar de reclamarte atención, mejora tu vida discretamente.
En Amazon, lo llamamos inteligencia ambiental. Tecnología que está cuando la necesitas pero que desaparece cuando no. Alexa+ siempre está ahí, pero sin distraerte de lo importante. Se coordina con tus dispositivos para ofrecerte experiencias personalizadas según la hora del día, dónde estés en casa y tus costumbres.
Accesible donde sea, cuando sea
Para poder ser realmente útil, Alexa+ siempre va contigo. Ya sea en la cocina con tu Echo Show, en el salón viendo la tele con tu Fire TV, o en la oficina trabajando con el portátil. Pronto los usuarios en España también podrán acceder a Alexa+ directamente desde el navegador. Este nuevo punto de acceso adapta Alexa a tus necesidades. A veces, cuando necesitas profundizar en un tema, es mejor tener un teclado y escribir en una pantalla.
Pero lo realmente potente es cómo tus conversaciones continúan sin interrupciones. Empiezas buscando recetas de cena en tu Echo Show de la cocina, sigues en el móvil de camino al súper, y Alexa+ retoma justo donde lo dejaste. Recuerda el contexto y de qué estabais hablando. Alexa+ no pierde el hilo.
Hace poco, mi mujer y yo adoptamos un cachorro y empecé a buscar consejos sobre la mejor manera de adiestrarle desde el portátil. Poder ver vídeos y leer guías en pantalla grande fue muy útil. Pero lo mejor vino a la mañana siguiente: mientras preparaba el desayuno en la cocina, le pregunté a Alexa sobre dudas que me habían quedado pendientes la noche anterior—qué premios usar, cómo enseñarle a sentarse—y ella sabía perfectamente de qué hablábamos. Cambié de dispositivo, pero la conversación siguió intacta.
Comprar es intuitivo
¿Se te acaba el papel de cocina? Díselo a Alexa y te sugerirá tu marca habitual al mejor precio, confirmando contigo antes de pedirlo. ¿Vas a hacer la cena? Crea la lista de la compra teniendo en cuenta lo que come cada uno. Hace seguimiento de los envíos, te avisa si baja el precio de algo que quieres, y te ayuda a descubrir productos que te pueden interesar. También compara características, resume opiniones verificadas de otros clientes y sugiere productos complementarios. Hablar con ella es como pedirle consejo a un amigo que sabe del tema.
Controla tu casa de forma natural
Las familias españolas tienen millones de dispositivos de hogar inteligente conectados a Alexa. Ahora, con Alexa+ podrán controlar su casa hablando de forma natural. Di ‘Está oscuro’ y Alexa encenderá las luces, o ‘Hace calor aquí’ y Alexa pondrá en marcha el aire acondicionado. También puedes crear Rutinas personalizadas solo con la voz, combinando varias acciones, como ajustar las luces, poner música y decirte el tiempo que va a hacer. Sin necesidad de abrir la app de Alexa.
Alexa también se mueve por la casa contigo. Si estás cocinando y dices «Alexa, pon mi artista favorito» lo pondrá en tu Echo Show de la cocina. Cuando vayas al salón solo di «Alexa, pasa la música aquí» y lo hará, sin cortes.
Pronto, los clientes que tengan un timbre inteligente Ring podrán controlar la actividad alrededor de su casa de forma totalmente intuitiva. Solo di «Alexa, ¿ha llegado algún paquete hoy?», y se conectará a tu cámara Ring, analizará el vídeo y te mostrará si alguien ha dejado algo en la puerta.
Genuinamente local
Alexa+ no es una simple traducción de una experiencia diseñada en Estados Unidos. Equipos de ingenieros, diseñadores, lingüistas computacionales y expertos en producto —muchos de ellos basados en España— han trabajado durante años para crear una experiencia que sea auténticamente local.
Nuestro objetivo ha sido que los clientes sientan que Alexa+ pertenece a su hogar. Y para lograrlo, nuestros equipos han puesto mucha atención en que la nueva Alexa entendiera toda nuestra riqueza y diversidad, desde los matices del lenguaje hasta las normas no escritas que todo el mundo conoce.
Tomemos la palabra «vale». Puede significar «de acuerdo», «entiendo», «perfecto», o simplemente ser una muletilla para seguir la conversación. Ese matiz cultural es lo que hace que la tecnología se sienta como parte de tu vida. O cuando dices «venga» —que puede ser una despedida, un ánimo, o una forma de decir «vamos»— Alexa+ entiende el contexto.
Además, gracias a la inteligencia artificial generativa, Alexa+ puede aprender nuevas lenguas de forma más rápida y natural. Es esta combinación —tecnología que entiende la vida en España— lo que hace que Alexa+ parezca que siempre ha estado en la familia.
Alexa+ está diseñada pensando en tu privacidad y seguridad
Hemos diseñado Alexa+ como hacemos concualquier producto: pensando en ti para proteger tu privacidad y seguridad, darte transparencia y darte control sobre tus datos.
Por ejemplo, el panel de Privacidad de Alexa te permite revisar y gestionar tus interacciones con Alexa+ en un solo sitio. Puedes escuchar exactamente lo que Alexa oyó, revisar los archivos que has compartido, cambiar cuánto tiempo se guardan tus grabaciones de voz, y mucho más. Todo está en la app de Alexa y online, fácil de encontrar.
Alexa+ es gratis para los clientes Prime en España
Durante el Acceso Anticipado, Alexa+ es gratuita. Este programa nos permite obtener feedback de nuestros clientes y continuar mejorando la experiencia. Esto es solo el principio.
Después del Acceso Anticipado, costará 22,99€ al mes, pero estará incluida para todos los clientes Prime. Alexa+ se convierte un nuevo beneficio para los clientes Prime, junto con entregas rápidas y gratuitas, ofertas exclusivas durante Prime Day, acceso a más de 100 millones de canciones con Amazon Music, o almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Photos, entre otros.
El Acceso Anticipado de Alexa+ se lanza hoy en España. Para tener acceso inmediato, puedes comprar un dispositivo Echo compatible. Si ya tienes un dispositivo compatible, regístrate en www.amazon.es/nuevalexa y te enviaremos una invitación para unirte al programa. Vamos a invitar a cientos de miles de clientes en las próximas semanas.
Los nuevos Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max y Echo Studio están diseñados específicamente para Alexa+, con más potencia de procesamiento, memoria yedge computing con sensores de última generación.
Estamos muy ilusionados con traer Alexa+ a España, y tenemos muchas ganas de que pruebes esta nueva experiencia.
Las primeras 29 cosas que probar con Alexa+ en España
¿Preparado para conocer a la nueva Alexa?
Impulsada por IA generativa, Alexa+ es más inteligente, conversacional y capaz que nunca, y estamos muy contentos de presentarla en España. Disponible ahora en Acceso Anticipado, Alexa+ está diseñada para sentirse genuinamente española: sabe lo que es una «caña», entiende cuando dices que estás «hecho polvo» o que «hace un frío que pela», e incluso puede que te diga «pan comido» cuando haya resuelto algo por ti.
A continuación, encontrarás 29 cosas para probar, que abarcan conversación, información, entretenimiento, organización diaria, control del hogar inteligente y funcionalidades para toda la familia. Considera esto tu punto de partida. Empieza por algunas, explora el resto y personaliza Alexa+ a tu manera.
Conversaciones como nunca
1. Mantén conversaciones más naturales. Solo di «Alexa» una vez y habla con naturalidad. No hace falta repetir la palabra de activación para continuar tus charlas con Alexa o simplemente cambiar de tema. Es como hablar con un colega.
2. Explora prácticamente cualquier tema. Alexa+ tiene conocimiento enciclopédico y está al tanto de lo último en cultura pop. Pregunta sobre lo que se te ocurra: historia, estadísticas de fútbol, cómo funciona la fotosíntesis, últimas tendencias y recomendaciones de series. Di «Alexa, ¿qué debería ver si me encantó “Culpa Mía?» y te dará recomendaciones.
3. Mantente informado en tiempo real. Recibe noticias y actualizaciones de fuentes de confianza como El País, El Mundo, y La Vanguardia, entre muchas otras. O pídele a Alexa videos de RTVE o Antena 3 así como los boletines informativos de La Ser o Cadena Cope.
4. Pide a Alexa+ que recuerde lo que importa. Alexa+ tiene una memoria increíble. Dile tu número de viajero frecuente, tu restaurante favorito del barrio, ese libro que te recomendó un amigo, o que tu pareja es vegetariana, y Alexa lo usará para darte respuestas más relevantes.
5. Mándale documentos a Alexa para que los analice y pase a la acción. Comparte con Alexa calendarios escolares, manuales de instrucciones de un electrodoméstico nuevo, imágenes de recetas escritas a mano por tu abuela, apuntes escolares y mucho más—solo le tienes que mandarle un correo a Alexa ([email protected]) o subir los documentos a través de laapp. Luego simplemente pregunta a Alexa por la información más relevante, como cuándo empiezan las vacaciones de Semana Santa en el cole de tus hijos o qué hacer cuando la luz roja del lavavajillas parpadea, y obtendrás la respuesta.
Tu vida organizada, estés donde estés
6. Deja que Alexa+ gestione tu agenda. Pídele que resuma tu agenda para la semana o añada eventos a tu calendario. Solo di: «Alexa, añade cena romántica el jueves a las 21:00 a mi calendario» o «bloquea los viernes por la tarde para partido de pádel con los amigos».
7. Envía emails por voz. ¿Tienes las manos ocupadas? Dicta un mensaje, ajusta el tono («hazlo más formal» o «añade un cierre amigable») y envíalo sin tocar el móvil a tus contactos. Genial cuando estás haciendo varias cosas a la vez.
8. Crea mensajes divertidos para tu hogar. Añade un toque de humor a tu día a día con avisos personalizados de Alexa+. Solo dile a Alexa que la cena está lista y relájate mientras transmite el mensaje de forma divertida y original para que toda la familia lo disfrute.
9. Dirige mensajes a habitaciones específicas. Envía un anuncio de voz solo al cuarto de los niños o a la cocina sin molestar a toda la casa.
10. Pide consejo visual a Alexa+. ¿No sabes qué ponerte para esa entrevista importante? ¿Tienes una planta en casa que no sabes cómo cuidar? Pide a Alexa que eche un vistazo a través de tu Echo Show y pídele opinión. Alexa puede sugerirte combinaciones de ropa apropiadas para la ocasión, identificar tu planta y darte consejos de riego y luz, o incluso ayudarte a organizar visualmente un espacio con consejos de decoración.
11. Llévate a Alexa+ contigo. Empieza una conversación en tu Echo en casa y retómala más tarde en laappde Alexa en tu móvil. Alexa+ mantiene el contexto, así que se siente como una conversación continua.
Entretenimiento que te entiende
12. Descubre música a través de la conversación. ¿No recuerdas el nombre de esa canción? Intenta describirla, dile el rollo que tiene, o simplemente una frase de la letra y Alexa te dará la respuesta. O pide a Alexa que ponga esa canción de Rosalía que tanto suena en la radio, y Alexa+ sabrá cuál es. Luego, pregunta si tiene conciertos cerca de ti, y cuando Alexa responda, la música se reanuda.
13. Crea el ambiente con la playlist adecuada. Pide «canciones que suenen a domingo por la tarde en una terraza española» o «música para una cena con amigos en casa». Alexa crea una lista de reproducción con lo que quieres y puede reproducirla al instante. Sin cambiar deappni búsquedas manuales.
14. Sigue a tus artistas favoritos. Mantente al día de nuevos lanzamientos, fechas de gira y descubre todos los detalles sobre las canciones, grupos y álbumes que más escuchas.
15. Recibe recomendaciones de películas y libros. Dile a Alexa lo que te apetece: «una comedia española que me haga reír» o «un thriller corto para leer este fin de semana». Te sugerirá algo que realmente encaja.
16. Encuentra podcasts por episodio o invitado. «Pon el último episodio de La Ruina que no haya escuchado todavía», sin necesidad de buscar.
17. Mueve la música por tu casa. Di «ponlo en todas partes, pero no despiertes a los niños» o «pásalo al salón» y Alexa entiende referencias espaciales y recuerda dónde se está reproduciendo tu música sin que necesites saber los nombres de los dispositivos.
18. Encuentra fácilmente qué ver esta noche. Pregunta a Alexa qué hay en Prime Video, Netflix o cualquier otro servicio de streaming que tengas. Alexa te mostrará opciones organizadas por géneroo temática, como «comedias románticas» o «documentales de naturaleza», para que encuentres algo rápido sin perderte entre menús.
Gestiona tu hogar inteligente fácilmente
19. Crea Rutinas con tu voz. Con Alexa+, ahora puedes configurar Rutinas complejas con una simple conversación, sin necesidad de usar laapp. Solo di: «Todas las mañanas a las 7:30, enciende la cafetera, dime si necesito paraguas para salir a la calle y pon las noticias». Lo que podría haber llevado 20 clicks en la app ahora es rapidísimo e intuitivo.
20. Configura recordatorios personalizados para tu familia. Pide a Alexa+ que configure recordatorios personalizados según los miembros de tu familia, para que el mensaje de sacar al perro o de que llegas pronto a casa se transmita cuando Alexa+ los reconozca mediante Identificación Visual. “Cuando veas a Elisa, dile que se acuerde que esta tarde tiene clases de natación”.
21. Configura acciones automáticas que se adapten al calendario o al clima. Por ejemplo, pide a Alexa que te sugiera nuevas recetas al inicio de cada mes, que encienda la calefacción automáticamente cuando baje de 10 grados, o que te recuerde regar las plantas cada vez que salga el sol después de varios días nublados.
22. Controla tu hogar de forma natural. Di «hace demasiado calor aquí» y Alexa ajustará la temperatura. Di «es noche de partido, pon los colores de mi equipo favorito» y sabrá de que colores poner las luces. No hace falta especificar qué dispositivo o qué habitación, Alexa es capaz de deducir lo que buscas y completar la tarea. Controla tu hogar inteligente con miles de dispositivos inteligentes compatibles de marcas como Samsung, Philips Hue, Bosch o CREATE.
23. Personaliza Rutinas para cada miembro de la familia. Crea Rutinas especializadas para cualquier miembro de tu familia. Con identificación de voz, puedes pedirle a Alexa que cuando tu pareja diga «buenos días», empiece su lista de reproducción favorita y se activen sus noticias preferidas, sin afectar a las tuyas.
24. Mira qué pasó mientras estabas fuera.Pronto, podrás conectar tus cámaras Ring y pedirle a Alexa que te muestre un resumen del día: entregas de paquetes, visitas y si se han sacado los cubos de basura. Alexa analizará las grabaciones en lugar de mostrarte solo las marcas de tiempo.
Gestiona tareas diarias con facilidad
25. Disfruta de ideas de recetas personalizadas. Dile a Alexa tus preferencias dietéticas y lo que tienes a mano y Alexa te sugerirá recetas, ofrecerá sustituciones y añadirá los ingredientes que falten a tu lista de la compra de una vez o adaptará las cantidades. “Alexa, tengo en la nevera dos puerros, tres huevos y lentejas. ¿Qué puedo cocinas con esto?”
26. Reserva mesa en restaurantes.Haz una reserva en tus restaurantes favoritos. Muy pronto, Alexa te ayudará a reservar una mesa a través deThe Forky añadirá la cita a tu calendario al instante.
27. Encuentra lo que buscas y cómpralo sin tener que sacar el móvil de tu bolsillo. Simplemente pide a Alexa lo que estás buscando y mostrará los mejores resultados de Amazon.es. Refina tu búsqueda, pide opiniones de clientes o haz preguntas sobre detalles del producto como cuánto dura la batería, si es resistente al agua o si se puede usar con enchufes internacionales.
28. No te pierdas ninguna oferta. Pregunta a Alexa sobre productos que has estado mirando, sigue los precios y recibe notificaciones cuando bajan de precio. O pídele que complete la compra en el momento en que baje el precio y lo entregue en tu casa.
29. Encuentra el regalo perfecto. Dile a Alexa para quién compras y qué le gusta y te sugerirá ideas y hará tu pedido en Amazon.es, con entrega a tiempo para la ocasión.
¿Cómo consigo Alexa+? Alexa+ es gratis para clientes Prime en España
Alexa+ está disponible a través del programa Acceso Anticipado. Durante este periodo, es gratis. Después del Acceso Anticipado, costará 22,99€ al mes, pero será gratis para todos los clientes Prime. Será uno de los nuevos beneficios de los clientes Prime, junto a envíos rápidos y gratuitos, ofertas exclusivas durante Prime Day y eventos de compras especiales, Prime Video Amazon Music, Amazon Photos y muchas ventajas más.
El Acceso Anticipado de Alexa+ se lanza hoy en España. Para tener acceso inmediato, puedes comprar un dispositivo Echo compatible. Los nuevos Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max y Echo Studio están diseñados específicamente para Alexa+, con más potencia de procesamiento, memoria y edge computing con sensores de última generación.
Si ya tienes un dispositivo compatible, regístrate en www.amazon.es/nuevalexa y te enviaremos una invitación para unirte al programa. Vamos a invitar a los clientes en oleadas las próximas semanas.
No todas las funciones están disponibles en todos los dispositivos. Algunas funciones de Ring requieren una suscripción adicional. Alexa+ no está disponible en ciertas generaciones antiguas de los dispositivos Echo.