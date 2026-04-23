El ZX Spectrum que nunca existió (hasta ahora): The Spectrum White Edition, inspirada en la leyenda del “one millionth”, se lanza hoy

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El ZX Spectrum que nunca existió (hasta ahora): The Spectrum White Edition, inspirada en la leyenda del “one millionth”, se lanza hoy

Un millón de recuerdos… y sumando.

Retro Games Ltd (RGL) anuncia hoy que The Spectrum White Edition ya está disponible, coincidiendo exactamente con el 44.º aniversario del lanzamiento del ZX Spectrum 48k original con teclas de goma, el 23 de abril de 1982. Desarrollada en colaboración con PLAION REPLAI, The Spectrum White Edition reimagina uno de los ordenadores domésticos más icónicos e influyentes de la historia de los videojuegos con un llamativo diseño totalmente blanco, inspirado en décadas de folclore de la comunidad.

Durante años han circulado historias sobre un ZX Spectrum blanco creado para celebrar el hito del millón de unidades vendidas. Aunque nunca llegó a comercializarse, se convirtió en un símbolo dentro de la comunidad de videojuegos retro. Hoy, esa historia se hace realidad.

The Spectrum White Edition es una edición de coleccionista que rinde homenaje a una máquina que marcó una época: un dispositivo que introdujo a millones de personas en el mundo de los videojuegos, impulsó el auge de la programación en casa y sentó las bases de la industria moderna del videojuego.

Esta nueva edición ofrece la misma experiencia auténtica que el lanzamiento original de The Spectrum, combinando un diseño fiel con las comodidades actuales. Sus principales características son:

• Recreación a tamaño real del ZX Spectrum 48k con su emblemático teclado de goma

• 48 juegos integrados, incluidos clásicos que marcaron un antes y un después

• Salida HDMI con varios modos de visualización

• Compatibilidad USB para mandos y contenido personalizado

• Compatibilidad con los modelos 48k y 128k

La White Edition también incluye dos accesorios exclusivos:

• Un joystick blanco a juego con microinterruptores

• Una unidad USB THEMICRODRIVE personalizada

En conjunto, ofrecen una experiencia completa nada más sacarlo de la caja, pensada tanto para jugar como para exponer.

Junto con el lanzamiento de The Spectrum White Edition llega THEGAMEPAD (White), un mando que se vende por separado y está diseñado para complementar la nueva combinación de colores y ampliar la experiencia de juego. Con una estética alineada con el diseño limpio y totalmente blanco del sistema, THEGAMEPAD (White) ofrece una alternativa de control para los títulos compatibles, combinando ergonomía moderna con la misma atención al detalle que caracteriza al hardware de Retro Games Ltd. Ya sea como mando principal o en una configuración multijugador, THEGAMEPAD (White) mejora la accesibilidad sin perder la identidad visual de la White Edition.

Más de cuatro décadas después de su lanzamiento, el ZX Spectrum sigue siendo uno de los ordenadores domésticos más queridos y con mayor relevancia cultural jamás creados. Que se lance justo en el aniversario de la máquina original subraya su huella, conectando pasado y presente en un único momento e invitando a una nueva generación a descubrir su legado.

Paul Andrews, director general de Retro Games Ltd, declaró: «Lanzar The Spectrum White Edition en el aniversario del ZX Spectrum original es algo muy especial para nosotros. Esa máquina lo cambió todo para muchísimas personas; no solo como jugadores, sino también como creadores. La White Edition celebra ese legado y ofrece a los fans una nueva forma de disfrutarlo hoy, ya sea jugando, coleccionando o, sencillamente, reconectando con algo que significó mucho para ellos».