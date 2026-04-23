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El 28 de abril, Rebel Wolves revelará muchos detalles nuevos sobre The Blood of Dawnwalker, incluida la fecha de lanzamiento.

Nuevo gameplay, el tráiler de la historia, los requisitos del sistema y un resumen de las ediciones del juego serán algunas de las novedades que Rebel Wolves desvelará durante la próxima retransmisión.

Rebel Wolves, junto con Bandai Namco Entertainment, te invita a la retransmisión del evento Road to Launch el 28 de abril, durante el cual se darán a conocer detalles muy esperados sobre el próximo RPG de acción The Blood of Dawnwalker, incluida su fecha de lanzamiento. El estudio también presentará nuevas secuencias del juego centradas en el mundo abierto del título, junto con un nuevo tráiler de la historia, los requisitos del sistema y mucho más.

The Blood of Dawnwalker – Teaser del evento Road to Launch

Tal y como se había confirmado anteriormente, The Blood of Dawnwalker llegará este año a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y pronto se dará a conocer la fecha oficial de lanzamiento. La retransmisión comenzará el 28 de abril a las 18:00 CEST (9:00 PDT / 17:00 BST) y se podrá ver en YouTube y Twitch. El evento Road to Launch será en inglés (con múltiples opciones de subtítulos disponibles en el directo de YouTube) y será compatible con retransmisión simultánea. Rebel Wolves invita a todo el mundo a unirse y compartir la experiencia mientras revelan los detalles más importantes hasta la fecha.

“Nos estamos acercando cada vez más al hito más importante de nuestro viaje de cuatro años de desarrollo: el lanzamiento de The Blood of Dawnwalker, el primer capítulo de nuestra saga original de fantasía oscura. En nombre de todo el estudio de Rebel Wolves, me gustaría invitar a todos los jugadores a ver la retransmisión, durante la cual no solo conoceréis la fecha de inicio de vuestra aventura en Valle de Sangora, sino que también podréis ver los cambios en la jugabilidad que hemos implementado en los últimos meses, con especial atención a las actividades relacionadas con el mundo abierto del juego”, afirma Konrad Tomaszkiewicz, director de juego de The Blood of Dawnwalker.

Más sobre The Blood of Dawnwalker

La Europa del siglo XIV se ve sumida en el caos. Sangrientas guerras desgarran el continente y la Peste Negra se cobra un número ingente de víctimas. Una camarilla de poderosos vampiros aprovecha este momento de debilidad. Se avecina una época de grandes cambios… para todos.

Juega como Coen, un joven que se ha convertido en un crepuscular. Ya no es humano, pero tampoco es del todo vampiro, y comparte las fortalezas y debilidades de ambos mundos.

Los jugadores siguen el viaje de Coen mientras lucha por salvar a su familia de Brencis, el señor vampiro que gobierna su tierra natal, Valle de Sangora, una misteriosa región en los Cárpatos. Por el camino, se enfrenta a alianzas inestables y confrontaciones dramáticas, forjando su propio camino en un mundo donde cada elección da forma tanto a la historia como a la jugabilidad.

The Blood of Dawnwalker se está desarrollando con Unreal Engine 5 y será publicado por Bandai Namco Entertainment. El juego saldrá a la venta este año para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y ya se puede añadir a la lista de deseados. Para más información, visita la página web oficial: dawnwalkergame.com.