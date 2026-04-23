Assassin’s Creed Black Flag Resynced trailer Overview



Juan Cascón Baños Destacada, Juegos



Como seguro que muchos de vosotros habréis seguido en directo, hoy hemos anunciado que la próxima entrega de la franquicia Assassin’s Creed™, Assassin’s Creed Black Flag Resynced, se lanzará en todo el mundo el 9 de julio de 2026.

El juego estará disponible en Ubisoft+*, PlayStation®5, Xbox Series X|S y Windows PC (en Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store) y cuenta con un desarrollo liderado por Ubisoft Singapur, en el que también ha jugado un papel muy importante Ubisoft Barcelona.

Video Premiere Trailer

 

Assassin’s Creed Black Flag Resynced es un remake fiel de Assassin’s Creed IV Black Flag (2013). El juego se ha rediseñado por completo con la última versión del motor Anvil y cuenta con unos gráficos actualizados y una jugabilidad más completa, incluyendo un combate basado en bloqueos, sistemas de sigilo y parkour mejoradosmecánicas navales más.

Game Overview Trailer

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