BRIGANDINE ABYSS llegará a Switch 2, PlayStation 5, Xbox y PC en agosto de 2026

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NIS America, Inc. se complace en anunciar que BRIGANDINE ABYSS llegará a Steam el 26 de agosto y a Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X|S el 27 de agosto.

BRIGANDINE ABYSS es una nueva entrega de esta emblemática franquicia, que presenta un mundo totalmente único en el que incluso los jugadores que no estén familiarizados con la serie podrán sumergirse de inmediato. Hace cientos de años, el Imperio Abyssloa fue detenido por el poder de la arcana Brigandine. Ahora, un nuevo Imperio Abyssloa resurge de sus cenizas, listo para conquistar el mundo. Enfréntate a la oscuridad mientras gestionas recursos, reúnes a tus monstruos y te enfrentas al imperio en una de las seis campañas con historia diferentes. Mira el anuncio de la fecha de lanzamiento

Si quieres vivir una nueva experiencia con Brigandine, prueba el modo Misión, que te permite meterte en la piel de una de las 24 facciones diferentes, ¡cada una con sus propias condiciones de victoria! Tanto si quieres poner a prueba tu ingenio táctico como si prefieres tomártelo con calma, ¡en BRIGANDINE ABYSS te esperan cientos de horas de diversión!

Tanto si decides jugar la historia como el modo Misión, la partida se desarrollará en dos fases. ¡Organiza tus tropas y recursos durante la fase de Organización y luego sal al campo de batalla durante la fase de Ataque! BRIGANDINE ABYSS mantiene la mecánica de juego estratégica única de la serie, basada en una cuadrícula hexagonal, y ofrece a los jugadores mucho en qué pensar. ¡Tendrás que tener en cuenta tus habilidades, los atributos elementales y el desarrollo de tus ejércitos si quieres triunfar en el campo de batalla!

Características

Enfréntate a la Oscuridad: El Imperio Abyssloa resurge de nuevo, y depende de ti detenerlo. Elige entre seis campañas diferentes para descubrir la verdad… o mantenerla oculta.

El Imperio Abyssloa resurge de nuevo, y depende de ti detenerlo. Elige entre seis campañas diferentes para descubrir la verdad… o mantenerla oculta. La Victoria está en los detalles: Ampliar tu influencia no será fácil. Gestiona tus recursos, maniobra con tus tropas y une tu destino al de los monstruos para asegurarte de que puedes hacer frente a cualquiera. ¡Después, sal al campo de batalla y cosecha las recompensas!

Ampliar tu influencia no será fácil. Gestiona tus recursos, maniobra con tus tropas y une tu destino al de los monstruos para asegurarte de que puedes hacer frente a cualquiera. ¡Después, sal al campo de batalla y cosecha las recompensas! Lucha por tu Facción: En el modo Misión, juega con una de las 24 facciones diferentes, cada una con su propia condición de victoria. ¡Juega con una o con todas en este RPG de estrategia al que podrás volver una y otra vez!

¡Hazte con la “Deluxe Edition” de BRIGANDINE ABYSS y llévate, además del juego, un mini libro de arte y la banda sonora digital! La Edición Deluxe está disponible tanto para Nintendo Switch 2 como para PlayStation 5.

Más información en su Página web oficial