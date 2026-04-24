Kiln, de Double Fine, ya está disponible

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Kiln, el nuevo juego multijugador online con personajes de cerámica de Double Fine, ya está disponible en Xbox Series X|S, Xbox en PC, Xbox Cloud, PlayStation 5, Steam y con Xbox Game Pass Ultimate. Se trata de un título Xbox Play Anywhere y está optimizado para dispositivos handheld.

Desde este momento, los jugadores pueden empezar a moldear la arcilla, crear piezas espectaculares y unirse a sus amigos para destrozar las vasijas del resto. Kiln pone en primer plano el sello característico de caos encantador de Double Fine, permitiendo crear piezas de cerámica únicas con las que luchar en Quench, un modo competitivo de 4 contra 4.

Kiln está disponible tanto en la edición estándar (19,99 €) como en la edición Fired Up (29,99 €). La edición Fired Up incluye el juego base, además de esmaltes premium, pegatinas, accesorios y vasijas personalizadas.

Para más información sobre el lanzamiento de hoy, podéis consultar Xbox Wire para descubrir consejos y trucos útiles, y Microsoft Source para conocer el recorrido de Kiln, desde sus humildes orígenes en una game jam hasta su lanzamiento completo. Y la diversión no termina con el estreno: el equipo ya ha compartido en Xbox Wire un adelanto de lo que los jugadores pueden esperar tras el lanzamiento.

¡Es hora de encenderse! Kiln ya está disponible para Xbox Series X|S, Xbox para PC, Xbox Cloud, PlayStation 5, Steam, Xbox Game Pass Ultimate, ¡y con soporte para Xbox Play Anywhere y optimización para dispositivos portátiles!

Kiln es el primer juego de lucha multijugador online de cerámica de Double Fine, donde te conviertes en un pequeño espíritu que puede habitar vasijas de arcilla para luchar contra tus amigos. Lo que realmente distingue a Kiln es la posibilidad de crear tu propia vasija usando una variedad de herramientas en un torno de alfarero, lo que te permite experimentar con diferentes tamaños y habilidades únicas que se adaptan a tu estilo de juego preferido. Para que te hagas una idea de lo divertido que puede ser crear cerámica, Double Fine compartió algunas de sus creaciones favoritas aquí en Xbox Wire .

Puedes adquirir Kiln a partir de hoy en las ediciones Estándar (19,99 $) y Fired Up (29,99 $) en Xbox Store, Steam y PlayStation Store. La edición Fired Up incluye el juego base, además de esmaltes premium, pegatinas, accesorios y piezas personalizadas. Si eres suscriptor de Game Pass Ultimate, puedes adquirir la actualización a la edición Fired Up (9,99 $) para acceder a contenido exclusivo.

Ahora, antes de que te reúnas con Celadon y entres en la arena, ¡tenemos algunos consejos que compartir contigo para ayudarte a convertirte en el mejor compañero de equipo, luchador y escultor de cerámica que puedas ser!

Recuerda: ¡cada olla tiene sus puntos fuertes y débiles! La única manera de encontrar la olla perfecta es probar varias y encontrar las que mejor se adapten a ti. Así que, ¡manos a la obra!

Lanzamiento

¡La forma importa!

A medida que te familiarices con el juego, descubrirás que al ajustar la forma de tu maceta, varios factores también cambiarán automáticamente, como tu salud, capacidad y habilidad especial. Este tamaño también influye en tu movilidad general en la arena, afectando a las entradas secretas a las que puedes acceder y a la velocidad de tus movimientos.

Grande Pequeño, Pequeño Grande

Un aspecto importante (o no tan importante) a considerar es la relación inversa entre salud y capacidad: cuanto más pequeño seas, más salud tendrás para resistir golpes en la arena, pero cuanto más grande seas, más agua podrás transportar para guiar a tu equipo hacia la victoria en Quench. Tenlo presente al definir la forma ideal y el rol que deseas desempeñar.

Justo por el medio

Al dar forma a tu maceta, asegúrate de usar la herramienta de sección transversal para ver el interior de tu creación y cortar justo por la mitad. Esto te ayudará a perfeccionar esos ángulos difíciles de ver.

Completar el paquete

Así como debes usar un sombrero al salir, siempre debes tener un bonito adorno para tu maceta. Ten en cuenta, durante el proceso de modelado, que el tamaño de la boca de la maceta influye en el tamaño del adorno.

En rotación

Al esmaltar, asegúrate de usar la función de rotación para facilitar la superposición de capas de esmalte y lograr el aspecto deseado. Esto puede ayudarte a crear diseños únicos en las piezas.

Giro de vuelta

Una vez desbloqueadas, la regla y la herramienta de modelado te ofrecen aún más opciones de personalización para lograr ángulos específicos en tus macetas. También puedes girarlas para tener aún más posibilidades.

Ampliar

¿De qué tamaño quieres que sea la pegatina de trasero en tu maceta? Con la función de redimensionamiento, puedes hacer las pegatinas tan grandes o tan pequeñas como quieras para que combinen con la temática de tu maceta.

¡No temas!

Aunque te equivoques al crear tu vasija, siempre puedes volver a intentarlo. Y cuanto más practiques con las herramientas de creación, más fácil te resultará. ¡La práctica hace al maestro!

Aplacar

Quench es el modo de juego principal que estará disponible en el lanzamiento de Kiln . El objetivo es que dos equipos se enfrenten, protegiendo su horno mientras incendian el horno del equipo contrario. Con trabajo en equipo, estrategia y un poco de suerte, podrás alzarte con la victoria en este modo de juego único y divertido.

En cuanto al combate, existen muchas maneras de abordarlo. Al igual que con la creación de pociones, no hay una única forma de jugar. ¡Encuentra el estilo que mejor se adapte a ti y tu experiencia en Quench será todo un éxito! Aquí tienes algunos consejos iniciales para tener en cuenta antes de lanzarte a la batalla.

¡Tienes una fuga!

Sueltas agua cuando te golpean, cuando ruedas, cuando te aplastan y cuando golpeas a otros jugadores. El agua es un recurso valioso, así que tenlo presente mientras la llevas al Horno enemigo. Intenta conservar tanta como puedas mientras te mueves por la arena. Ah, y no lo olvides: incluso si el enemigo logra aplastarte frente a su Horno, también cuenta para inundarlo.

¡Bébelo!

Lo primero que debes hacer al llegar a una zona es localizar las fuentes de agua: se encuentran en las ánforas azules, tanto grandes como pequeñas, y a veces en rejas en el suelo. También puedes beber el agua que se derrama de los trozos de arcilla rotos de tus enemigos. ¡Deja que ellos hagan el trabajo duro por ti!

Pequeño pero poderoso

¡No olvides buscar rincones y recovecos donde puedas colocar vasijas pequeñas! Por ejemplo, en el Salón de Baile de Dionisio, puedes rodar hasta una habitación lateral junto al Horno enemigo para coger agua y lanzar un ataque sorpresa.

Un ataque equilibrado

Al entrar en batalla, ten en cuenta la composición de tu equipo. Por ejemplo, si crees que tienes suficientes unidades pesadas, quizás te convenga usar una de tus creaciones de cerámica más pequeñas. La cantidad de agua puede ser decisiva para ganar o perder una batalla, así que encontrar el equilibrio entre empapar y atacar es clave para la victoria.

Jugando de portero

Si parece que tu horno está a punto de ser destruido, quizás sea momento de centrarte en la defensa para darle tiempo a tu ataque a contraatacar. Dependiendo del mapa, tendrás a tu disposición algunas herramientas, como las paredes de esponja que con solo una gota de agua bloquean un pasaje durante unos valiosos segundos. Ese tiempo podría ser suficiente para cambiar el rumbo de la batalla.

¡Y eso es todo! Ahora eres un jugador profesional de Kiln . ¡Destruirás a todos tus enemigos con facilidad!

Dejando a un lado todos los consejos y trucos, ha sido un viaje increíble para nosotros hasta el lanzamiento. Queremos agradecer a todos y cada uno de nuestros Action Insiders que nos han ayudado con las pruebas de juego, así como a todos los que participaron en nuestra Beta Abierta. Estamos ansiosos por ver qué nuevas estrategias y técnicas de decoración de ollas surgen, ¡y por favor, compartan todas sus creaciones y clips con nosotros! Etiqueten a @DoubleFine, únanse a Discord y acompáñennos en este viaje para seguir mejorando Kiln después del lanzamiento .