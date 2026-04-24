Turtle Beach lanza la serie Command de teclados y ratones de PC

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TURTLE BEACH PRESENTA LA SERIE COMMAND, UN ECOSISTEMA COMPLETAMENTE NUEVO DE TECLADOS Y RATONES PARA JUEGOS DE PC

Toma el control como nunca con los teclados gaming KB7 y KB5 de la serie Turtle Beach Command, que cuentan con experiencia integrada de comandos táctil que ofrece controles e información crítica al alcance inmediato

Redefiniendo el control moderno, el ratón inalámbrico para gaming Command Series MC7 cuenta con una pantalla táctil de comando, diseñada a la perfección para ofrecer una experiencia única en juegos, streaming y creación

Hoy, Turtle Beach Corporation (Nasdaq: TBCH), marca líder en accesorios para juegos, anunció la expansión de los periféricos para PC con el lanzamiento de la nueva serie Turtle Beach Command de teclados y ratones. Diseñados para una amplia gama de precios, los productos de la Command Series™ ofrecen un nuevo estándar de valor, combinando rendimiento de alta velocidad, precisión y versatilidad para potenciar: juegos, creación de contenido y productividad diaria.

El lanzamiento inicial incluye seis innovadores productos:

«La nueva Command Series marca un momento clave para Turtle Beach: nuestra gama de teclados y ratones más avanzada hasta la fecha, diseñada para la velocidad, precisión y flexibilidad que exigen los jugadores, creadores y multitarea de hoy en día», dijo Cris Keirn, directora ejecutiva de Turtle Beach Corporation.

«En todos los rangos de precio, ofrecemos un nuevo nivel de rendimiento y versatilidad por categoría. Con pantallas táctiles Command integradas en los teclados KB7 y KB5 y el ratón MC7, ofrecemos un control más rápido y una personalización más profunda directamente al alcance de tus dedos. Estoy increíblemente orgulloso del equipo por seguir impulsando lo que pueden ser los periféricos que definen lo que significa jugar, crear y prosperar en la intersección entre el gaming y la vida cotidiana.»

La gama completa de la Command Series ya está disponible para reserva en www.turtlebeach.com. Los teclados estarán disponibles a nivel mundial a partir de mayo, y los ratones llegarán en julio de 2026. Detalles adicionales, precios y fechas de puesta a la venta se indican a continuación para cada categoría.

Teclados y teclados numéricos

El teclado con cable Command Series KB7 TKL Hall-Effect cuenta con una pantalla táctil Command de 4,3″ con incorporación toal con OBS y Streamlabs, que te da control instantáneo sobre tu transmisión sin salir de la acción. Cambia de perfil, activa macros, monitoriza las estadísticas del sistema, ajusta el audio y lanza aplicaciones, todo directamente desde la pantalla.

Los interruptores Titan de bajo perfil Hall-Effect, con capacidad para 100 millones de pulsaciones, ofrecen una entrada rápida y precisa con actuación ajustable. Las teclas PBT premium de doble disparo proporcionan una sensación limpia y táctil, con teclas WASD texturizadas para mayor agarre y control. Un chasis delgado reforzado con aluminio y un reposamuñecas desmontable garantizan comodidad y durabilidad duraderas.

Con sondeo 8K real, una barra de acción integrada e iluminación RGB por tecla con reposamuñecas iluminado, el KB7 está diseñado para el rendimiento. Los dos raíles modulares permiten una mayor funcionalidad con accesorios de la Command Series como el teclado KP7, convirtiéndolo en el centro del ecosistema.

Compatible con PCs con Windows® 10/11. Disponible para reserva ya por 209.99 € con lanzamiento global el 21 de mayo de 2026 .

El teclado mecánico con cable Command Series KB5 de tamaño completo te da el control total al alcance de la mano. Su pantalla táctil de comando de 2,4″ con integración con OBS y Streamlabs te permite gestionar tu stream, cambiar perfiles, activar macros y monitorizar las estadísticas del sistema, todo sin perder el enfoque. Los interruptores mecánicos de perfil bajo Titan funcionan a solo 1,2 mm para una entrada rápida y precisa, combinados con teclas PBT de doble disparo premium y teclas WASD texturizadas adicionales para mejorar el agarre y la sensación. Los interruptores prelubricados, los estabilizadores ajustados y el sondeo 8K real ofrecen un rendimiento fluido y ultra-responsivo, mientras que cinco teclas macro dedicadas y un barril de volumen clicable proporcionan un control rápido e intuitivo. Un chasis de perfil bajo, reforzado con aluminio, con reposamuñecas desmontable garantiza comodidad y durabilidad duradera

Compatible con PCs con Windows 10/11. Disponible para reserva ahora por 159.99 €, con lanzamiento global el 21 de mayo de 2026 .

El teclado modular KP7 de la serie Command está diseñado para su velocidad, precisión y adaptabilidad en los flujos de trabajo de juego, creación y productividad. Úsalo como teclado dedicado para juegos, macro pad o teclado numérico, con acoplamiento sin fisuras al teclado KB7 mediante dos raíles modulares, o como dispositivo independiente. Los interruptores Titan de bajo perfil Hall-Effect, con capacidad para 100 millones de clics, ofrecen una entrada rápida y precisa con activación ajustable y disparador rápido. El rendimiento real 8K por cable garantiza una latencia de 0,125 ms. Un chasis de perfil bajo con sotines, reposamuñecas desmontable, rueda de desplazamiento programable, barra de pulgar extensible cuando se monta al lado derecho del KB7 o como sistema independiente, y iluminación RGB perkey con reposapalmas iluminado completa una experiencia premium.

Es compatible con PCs con Windows 10/11 y comienza su reserva hoy con un precio de venta recomendado de 109,99 y se lanza a nivel mundial el 21 de mayo de 2026.

Ratones para juegos

El ratón inalámbrico Command Series MC7 ofrece un control fluido para juegos, streaming y productividad. La Pantalla Táctil de Comando ofrece un control intuitivo con las yemas de los dedos sin software en capas ni botones excesivos. Ajusta rápidamente el DPI, cambia de perfil, activa macros o controla aplicaciones sin perder el enfoque. Para streamers y creadores, se convierte en un potente centro de comandos para el control de OBS, silencio de micrófonos y lanzamientos de aplicaciones sin interrupciones. Con conectividad tri-modo, puedes cambiar sin problemas entre inalámbrico de 2,4 GHz, Bluetooth® y cable. El sondeo 8K real ofrece una latencia ultra baja de 0,125 ms, combinado con un sensor óptico Owl™ Eye de 30K DPI e interruptores ópticos Titan para un seguimiento impecable y durabilidad a largo plazo. No disfruta de ningún tiempo de inactividad con baterías dobles intercambiables en caliente de 1000 mAh (las mismas que se usaron en el Stealth Pro II) y la base de carga incluida. Cada batería ofrece hasta 10 horas a plena potencia, o hasta 15 horas a 8K con la iluminación LED y LCD apagadas. Diseñado para la estabilidad y la precisión, la forma ergonómica diestra del MC7 apoya un juego seguro y controlado con un cómodo soporte de palma y garra. Combinado con una rueda de desplazamiento 4D adaptativa, iluminación RGB personalizable, 33 funciones programables usando Easy-Shift™ y perfiles integrados, el MC7 es un componente central del ecosistema de la serie Command. Es compatible con PCs con Windows 10/11 y comienza hoy su reserva anticipada con un precio de venta recomendado de 159,99 € y se lanza a nivel mundial el 19 de julio de 2026.

El ratón inalámbrico Command Series MC5 está diseñado para jugadores que exigen absoluta precisión, velocidad y personalización. Ya sea que estés asegurando un campo de batalla FPS, avanzando en una campaña RPG o aumentando la productividad, el MC5 te pone el control total al alcance de la mano. Con hasta 29 funciones programables usando Easy-Shift, barril de desplazamiento lateral con función de clic y una rueda de desplazamiento 4D versátil, puedes crear perfiles avanzados y reaccionar más rápido en cualquier juego o tarea. Experimenta una respuesta de siguiente nivel con un verdadero rendimiento inalámbrico 8K de baja latencia. Con una tasa de sondeo de 8K y una latencia ultra baja de 0,125 ms, el MC5 es hasta ocho veces más rápido que los ratones gaming estándar y puedes disfrutar de hasta 35 horas de juego continuo en 8K. Impulsado por el sensor óptico Owl-Eye de 30K DPI y la tecnología Titan Optical Switch, el MC5 se adapta a tu estilo de juego y ofrece control total en cada sesión. Es compatible con PCs con Windows 10/11 y comienza en reserva hoy con un precio de venta recomendado de 119,99 € y se lanza a nivel mundial el 19 de julio de 2026.