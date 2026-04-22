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Nuevo DLC.Una bala asiática, una joya alemana y el mítico Renault Twingo llegan a Gran Turismo 7

Sony Interactive Entertainment y Polyphony Digital han anunciado la disponibilidad de una nueva actualización de contenido gratuita para Gran Turismo®7, el título de conducción exclusivo para PlayStation®. El update 1.69 destaca por la llegada de tres coches nuevos a la saga, entre ellos el debut del mítico Renault Twingo en su versión icónica de los años 90. También serán objetos de deseo de los garajes de los jugadores una de las versiones más codiciadas del Porsche 911 así como el debut de Yangwang, la marca de lujo del grupo chino BYD. La nueva actualización de Gran Turismo®7 estará disponible para todos los jugadores a partir del 23 de abril.

Renault Twingo: práctico y con un encanto innegable

A principios de la década de los 90 Renault presentó el nuevo Clio, con un tamaño considerablemente mayor que el Super 5, lo que dejaba un hueco en la gama para un modelo más pequeño. Así nació el Twingo, con su famosa carrocería monovolumen de tres puertas de líneas inconfundibles, ruedas situadas en los extremos y un espacio interior anormalmente amplio. El “huevo”, montó en su lanzamiento un motor de 1,2 litros con cuatro cilindros en línea, con una potencia justa pero que ofrecía una conducción ligera gracias a su poco peso. La primera generación del Twingo se mantuvo en producción durante catorce años. Práctico y entrañable, el Renault Twingo marcó una revolución en la historia de los coches del segmento A.

Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964): una nueva era para el icono alemán

Presentado en 1989, la tercera generación del 911 presentaba aproximadamente un 80% de sus componentes rediseñados. Incluso el exterior, que recuerda al 930, está lleno de nuevos detalles modernos pensados para mejorar las prestaciones aerodinámicas. Por dentro, su motor bóxer de seis cilindros llegó hasta los 3,6 litros pero lo que realmente dio que hablar fue la nueva tracción total permanente para el Carrera 4. En la versión de tracción trasera, la incorporación del cambio automático Tiptronic amplió el atractivo del coche a un público más amplio. Este 964 contó con la versión Turbo, pero en 1992 apareció este modelo de altas prestaciones para conmemorar su participación en la IMSA. Las señas de identidad del 911 Turbo S son las tomas de aire sobre los pasos de rueda traseros y un alerón exclusivo. Es uno de los 911 más exclusivos, ya que solo se fabricaron 86 unidades.

Yangwang U9: el superdeportivo eléctrico que rompe récords

La marca de lujo del gigante chino BYD presentó un modelo que desafía todo lo visto hasta el momento en el ámbito de los superdeportivos eléctricos. El Yangwang U9 presenta cuatro motores eléctricos capaces de conseguir una potencia combinada de 960kW, unos 1.286CV y un 0-100kh/h en 2,36 segundos. Pero su valor no está solo en la potencia, también en un sistema de suspensión que combina sistemas hidráulicos y neumáticos que es capaz de levantar las ruedas del suelo, permitiendo una estabilidad y control únicos. Su carrocería coupé con puertas de apertura estilo mariposa ofrecen un estilo futurista sin perder el carácter de un superdeportivo. Su versión Xtreme estableció en 2025 un nuevo récord de velocidad llegando a unos impresionantes 496,22km/h, una clara declaración de intenciones de lo que significa la velocidad en la era de la electrificación.

Además de los nuevos coches, la actualización de abril trae los siguientes contenidos para ampliar la experiencia de juego:

GT Café: añadido el Menú Extra Nº53: Muscle Cars

Circuitos del Mundo: Añadidos los siguientes nuevos eventos: Liga Schwarzwald – Circuit Gilles Villeneuve Desfile Hypercar – Yas Marina Circuit Copa Mundial de turismos 900 – Autódromo de Interlagos

Scapes: ‘Mueve la cámara arriba y abajo III’ añadido a destacados

También llega nuevo contenido al Pack de Potencia. Se añaden los desafíos del Pack de potencia. En este modo, los jugadores recibirán recompensas varias según el número de carreras completadas dentro de un periodo concreto. Las recompensas se actualizarán semanalmente y podrán consultarse desde el Mapa del Mundo o desde el cuadro de texto de la sección de eventos. Para poder disfrutar del Pack de potencia debes adquirirlo por separado. Solo disponible en la versión de Gran Turismo®7 para PlayStation®5.

Para más información visita el Blog Oficial de PlayStation®España y